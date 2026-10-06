Société

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan appelle à renforcer l’autodidaxie et la promotion de l’apprentissage

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, a appelé à renforcer la promotion de l’apprentissage et à développer une société apprenante afin de faire du savoir et de l’intelligence humaine une ressource essentielle au développement national.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et des délégués au Congrès national consacré à la célébration des modèles d’apprentissage exemplaires et au bilan de cinq années de mise en œuvre de décisions du Premier ministre. Photo: VNA
La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et des délégués au Congrès national consacré à la célébration des modèles d’apprentissage exemplaires et au bilan de cinq années de mise en œuvre de décisions du Premier ministre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La promotion de l’apprentissage, le développement des talents et la construction d’une société apprenante doivent être renforcés dans la nouvelle période afin de susciter l’esprit d’autodidaxie, de créer des opportunités et un environnement propice au développement des compétences de chacun, notamment dans les professions et les domaines clés, et de faire du savoir et de l’intelligence humaine une ressource essentielle au développement national.

C’est ce qu’a déclaré, le 6 octobre, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, lors de la réception des délégués au Congrès national consacré à la célébration des modèles d’apprentissage exemplaires et au bilan de cinq années de mise en œuvre des décisions n° 387/QĐ-TTg et n° 677/QĐ-TTg du Premier ministre pour la période 2021-2025.

Lors de la rencontre, la vice-présidente a souligné que le goût de l’étude et le respect du savoir constituaient des traditions précieuses, façonnées tout au long de l’histoire nationale. Elle a rappelé l’enseignement du Président Hô Chi Minh selon lequel l’apprentissage doit se poursuivre tout au long de la vie.

Après plus de 40 ans de Renouveau, le secteur de l’éducation et de la formation, notamment dans le domaine de la promotion de l’apprentissage, a obtenu d’importants résultats, grâce notamment aux contributions constantes des différents échelons de l’Association vietnamienne de promotion de l’apprentissage au cours des 30 dernières années.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, la vice-présidente a salué le dévouement des cadres de l’Association, notamment des membres âgés, ainsi que l’exemple donné par les délégués dans la promotion des modèles d’apprentissage au sein de la communauté.

La dirigeante a invité l’Association à placer le citoyen apprenant au cœur de son action, tout en évitant le formalisme et la recherche artificielle de résultats. Elle a préconisé d’accélérer la transformation numérique afin de faciliter l’accès au savoir en tout lieu et à tout moment.

L’Association doit mettre en lien l’apprentissage tout au long de la vie avec le développement des ressources humaines et les besoins du marché du travail à l’ère numérique, tout en accordant une attention particulière aux populations des zones reculées, frontalières et insulaires, ainsi qu’aux groupes vulnérables, afin de ne laisser personne de côté. De plus, les ministères, organismes centraux et autorités locales sont appelés à soutenir activement l’Association dans l’accomplissement de ses missions.

Exprimant sa gratitude, Nguyen Thi Doan, ancienne vice-présidente de la République et présidente de l’Association vietnamienne de promotion de l’apprentissage, a affirmé que l’organisation intégrerait ces orientations dans son programme de travail.

Selon le rapport de l’Association, la mise en œuvre des modèles de familles, de lignées, de communautés et de citoyens apprenants a donné des résultats très positifs au cours des cinq dernières années. Pour la période 2026-2030, l’Association continuera d’innover en plaçant le citoyen apprenant au centre de son action, tout en faisant de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle des leviers essentiels pour répondre aux exigences du développement durable du pays. – VNA

#Association de promotion de l'apprentissage du Vietnam #Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71
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