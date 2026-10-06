Le périple « J’aime ma Patrie » mobilise plus de 7,9 millions de jeunes

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Hanoï, 6 octobre (VNA) – Plus de 7,9 millions de membres d’organisations de jeunesse et de jeunes ont participé au périple « J’aime ma Patrie » 2026, en visitant d’anciennes bases révolutionnaires et en rendant hommage dans des sites historiques et culturels.

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Lancée en mai, cette campagne a donné lieu à 3 100 cérémonies de salut au drapeau sur des sites emblématiques, historiques et liés à l’histoire révolutionnaire, ainsi qu’à la réalisation de 1 050 projets de jeunesse. Elle a également généré près de 1,3 milliard d’impressions sur les réseaux sociaux.

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Le Hai Long, vice-président permanent de la Fédération de la jeunesse du Vietnam (VYF), a annoncé ces chiffres lors d’une conférence de presse tenue le 6 octobre à Hanoï sur les activités prévues à l’occasion du 70e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, le 15 octobre. Les événements d’envergure nationale se dérouleront dans la capitale les 10 et 11 octobre.

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Dans la matinée du 10 octobre, quelque 1 200 responsables, membres de la VYF et jeunes venus de Hanoï et de différentes localités du pays participeront à une cérémonie de salut au drapeau sur la place Dong Kinh Nghia Thuc. Cette cérémonie constituera la septième et dernière étape du périple.

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Le programme comprendra notamment une démonstration de signalisation par sémaphore, la projection d’un documentaire sur le périple, la présentation des résultats, des échanges avec des représentants de la jeunesse, ainsi que la remise de récompenses à des collectifs et individus ayant obtenu des résultats remarquables.

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Le même jour, des membres d’organisations de jeunesse et des jeunes participeront à une activité intitulée « Samedi du bénévolat » dans le quartier ondissement de Hoan Kiem, à l’occasion de la Journée de la libération de Hanoï, le 10 octobre. Cette initiative vise à promouvoir l’esprit pionnier, volontaire et communautaire des jeunes et à contribuer à l’édification d’une capitale civilisée, moderne, lumineuse, verte, propre et belle.

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Une exposition marquant le 70e anniversaire de la Fédération de la jeunesse du Vietnam se tiendra les 10 et 11 octobre dans l’espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem. Elle retracera la création et le développement de la Fédération à travers différentes périodes, ainsi que ses mouvements, ses projets et les contributions de générations de responsables, de membres et de jeunes. Des produits issus de startups et de l’innovation, des applications de transformation numérique, ainsi que des produits artisanaux et culturels emblématiques seront également présentés.

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Le point d’orgue de cette série d’activités sera la cérémonie commémorative prévue dans la soirée du 11 octobre sur la place Dong Kinh Nghia Thuc. Le programme comprendra également la remise des prix Nguyen Chi Thanh 2026 à 70 cadres exemplaires de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, ainsi que le Festival de musique de la jeunesse 2026.

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À travers le pays, les organisations de la VYF ont organisé des cérémonies de salut au drapeau et des cérémonies d’offrande d’encens, tout en rendant hommage aux bénéficiaires des politiques sociales, aux « Mères héroïques du Vietnam » et aux anciens combattants. Elles ont également mené des activités de bien-être social, soutenu des enfants et des jeunes en situation difficile, renforcé l’éducation aux traditions et à l’histoire locales, organisé des rencontres avec des témoins de l’histoire et lancé des campagnes de sensibilisation à la souveraineté nationale sur les mers, les îles et les zones frontalières du pays.

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Près de 1 700 autres activités ont été organisées pour rendre hommage aux témoins de l’histoire et aller à leur rencontre, ainsi que pour offrir des cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales et aux « Mères héroïques du Vietnam ». Au total, 86 000 cadeaux et bourses ont été remis à des élèves et à des jeunes en situation difficile. La valeur cumulée des projets et activités menés dans le cadre du périple s’élève à près de 60 milliards de dôngs.

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Sur les plateformes numériques, l’initiative a généré près de 232 millions d’impressions sur les sites web et les pages officielles de la VYF. Sur TikTok, plus de 17 600 vidéos utilisant les hashtags #ToiYeuToQuocToi et #70NamHoiLHTNVN ont enregistré près de 560 millions de vues. Au total, la campagne a généré près de 1,3 milliard d’impressions sur les réseaux sociaux. – VNA

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