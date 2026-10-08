Économie

Vietnam-Cambodge : Plus de 160 entreprises attendues à la foire VIDEX 2026 à Phnom Penh

Au-delà de l'exposition de produits et de services, VIDEX CAMBODIA 2026 proposera un programme dense incluant des activités politiques, sociales, diplomatiques de défense, des échanges entre délégations de haut niveau et des actions sociales en faveur des organisations caritatives locales.

La cérémonie d’ouverture officielle de VIDEX CAMBODIA 2026 est prévue le 14 octobre à 9h00.
La cérémonie d’ouverture officielle de VIDEX CAMBODIA 2026 est prévue le 14 octobre à 9h00.

Phnom Penh (VNA) - Le Salon de réseautage d’affaires et de promotion de produits Vietnam-Cambodge 2026, officiellement dénommé VIDEX CAMBODIA 2026, se tiendra du 14 au 17 octobre au Centre de conventions et d’expositions de l’île de Koh Pich, dans la capitale cambodgienne.

Selon les informations communiquées le 7 octobre par le ministère vietnamien de la Défense, l’événement est placé sous la supervision du Département général de l’industrie de la défense, qui assure le rôle d’organe permanent du comité d’organisation.

L’édition 2026 réunira plus de 160 entreprises sur plus de 230 stands, dont une trentaine seront occupés par des entités relevant de l’Armée royale cambodgienne et du secteur privé local. Côté vietnamien, neuf entreprises et unités participeront à l’événement, représentant notamment le Département général de l’industrie de la défense, les Régions militaires 5, 7 et 9, le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel), la Banque commerciale par actions de l’Armée (MB), les Corps d’armée 15 et 16, les Compagnies générales 22, 26, 28 et 32, ainsi que le Centre tropical Vietnam-Russie.

Par ailleurs, de grandes enseignes nationales comme Vissan, My Hao, Medlatec et Sacombank participeront également à cette plateforme d'échange, illustrant la diversité des secteurs représentés, notamment le textile, l'électroménager, la mécanique, les télécommunications, la santé et l'agroalimentaire.

Au-delà de l'exposition de produits et de services, VIDEX CAMBODIA 2026 proposera un programme dense incluant des activités politiques, sociales, diplomatiques de défense, des échanges entre délégations de haut niveau et des actions sociales en faveur des organisations caritatives locales.

Des séminaires, colloques, échanges culturels, programmes artistiques, forums de mise en relation de l’offre et de la demande technologiques ainsi que des activités de prospection et d’étude de marché sont également prévus.

La cérémonie d’ouverture officielle de VIDEX CAMBODIA 2026 est prévue le 14 octobre à 9h00. -VNA

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