Politique

La VNA et le Parti du travail du Mexique publient conjointement l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère"

Cette publication bilingue anglais-espagnol rassemble 46 articles et discours sélectionnés parmi les commentaires politiques et les discours du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, depuis août 2024. Elle reflète la pensée, la vision et les décisions stratégiques du PCV visant à guider résolument le pays vers la nouvelle ère.

Couverture de l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère", présenté au Mexique le 8 octobre 2026. Photo : Maison d'édition de la VNA
Couverture de l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère", présenté au Mexique le 8 octobre 2026. Photo : Maison d'édition de la VNA

Hanoï (VNA) - Le 8 octobre 2026, au Mexique, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) publiera conjointement avec le Parti du travail du Mexique (PT) l’ouvrage "L’Aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère".

​Cette publication bilingue anglais-espagnol rassemble 46 articles et discours sélectionnés parmi les commentaires politiques et les discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, depuis août 2024. Elle reflète la pensée, la vision et les orientations stratégiques du Parti communiste du Vietnam pour faire avancer résolument le pays dans la nouvelle ère.

Les articles et discours du définissent des orientations, des principes directeurs et des solutions visant à concrétiser l’aspiration à édifier un Vietnam connaissant un développement rapide et durable, indépendant, autonome et résilient, où les sciences, les technologies et l’innovation constituent des moteurs du développement, où l’être humain est au centre et où la culture constitue le fondement, tout en renforçant constamment la position du Vietnam sur la scène internationale.

​L’ouvrage est structuré en quatre parties, couvrant les grandes orientations de la pensée et de la ligne de développement du pays : Partie 1 : Édifier un Parti et un système politique solides ; Partie 2 : Créer de nouveaux moteurs pour un développement économique rapide et durable ; Partie 3 : Le peuple au centre de toutes les politiques ; Partie 4 : Préserver la paix, garantir la sécurité et renforcer la position du Vietnam.

​À travers les articles et discours sélectionnés, l’ouvrage présente la pensée, la vision stratégique, la profondeur théorique et politique ainsi que le style d’expression du secrétaire général et président To Lam sur les principaux domaines du pays, de la politique à l’économie, à la culture et à la société, ainsi qu’à la défense, à la sécurité et aux relations extérieures.

​Avec ses 860 pages, l’ouvrage offre aux lecteurs des contenus à valeur théorique et pratique, tout en présentant des images vivantes du Vietnam et de son peuple engagés dans le renouveau, le développement et un essor vigoureux dans la nouvelle ère.

​La publication de "L’Aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère" concrétise les résultats de la rencontre entre le secrétaire général du Parti du travail du Mexique (PT), le sénateur Alberto Anaya Gutiérrez, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à l’occasion de la visite au Vietnam en août 2026, du sénateur Alberto Anaya Gutiérrez.
Il s’agit de la première fois qu’un ouvrage publié par la VNA est lancé au Mexique, dans le cadre du Séminaire d’échanges théoriques sur le rôle des partis politiques et une nouvelle société.

​Cet ouvrage témoigne des relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du travail du Mexique (PT). Il contribue à transmettre le message d’un Vietnam pacifique, coopératif et en développement, ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale. Il constitue également un document de référence permettant aux amis internationaux de mieux connaître les orientations, les lignes directrices et les politiques de développement du Vietnam, ainsi que la forte volonté du pays de s’élever dans la nouvelle ère, à travers la vision de son plus haut dirigeant du Parti et de l’État.

​En tant qu’agence de presse nationale et organe de presse et de communication multimédia et multilingue de premier plan du Parti et de l’État, jouant un rôle central dans le travail idéologique et culturel et relevant du Comité central du Parti communiste du Vietnam, la VNA a eu l’honneur de se voir confier la publication de cet ouvrage.

​En un temps record, deux unités de la VNA, la Maison d'édition de la VNA et le Département d'information pour l'étranger, ont mené à bien la préparation et la publication de l’ouvrage afin de le présenter aux lecteurs à l’occasion du Séminaire d’échanges théoriques sur le rôle des partis politiques et une nouvelle société, organisé du 7 au 10 octobre 2026.

​La VNA adresse ses sincères remerciements au Bureau du Comité central du Parti, au Bureau du secrétaire général du Parti, à la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu’au Parti du travail du Mexique (PT), pour leur soutien ayant permis la publication de cet ouvrage à l’occasion de cet événement important. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #aspiration #Vietnam puissant #nouvelle ère #ouvrage #VNA #PT #Mexique
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

La délégation du Bureau de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam et les représentants du Parlement mexicain. Photo: VNA

Le Vietnam et le Mexique renforcent leur coopération interparlementaire

Du 28 septembre au 2 octobre, une délégation du Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam a effectué une visite de travail au Mexique pour échanger des expériences sur l’organisation et le fonctionnement des organes législatifs, la formation des cadres, l’appui aux activités parlementaires et la transformation numérique, contribuant ainsi à approfondir la coopération parlementaire entre les deux pays.

Voir plus

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à droite) s'est entretenu, dans l'après-midi du 7 octobre à Hanoï, avec son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Photo : VNA

Pour la mise en œuvre efficace des engagements de haut niveau Vietnam - Panama

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez ont convenu de coordonner avec les ministères et secteurs des deux pays l'élaboration d'un plan d'action conjoint visant à mettre en œuvre efficacement les engagements souscrits et à promouvoir la négociation des accords nécessaires pour parachever le cadre juridique pour la coopération à long terme.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Tran Thanh Man (à droite) et le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. Photo : VNA

Vietnam et Panama renforcent la coopération entre les deux organes législatifs

Le président de l'AN vietnamienne Tran Thanh Man a apprécié la portée de la visite du président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, affirmant que le Vietnam attache une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Panama, considéré comme un partenaire clé en Amérique latine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, et le président du Panama, José Raúl Mulino Quintero, assistent à la cérémonie de remise et de signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays. Photo : VNA

Déclaration commune entre le Vietnam et le Panama

Le Vietnam et le Panama réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales et d’élargir leur coopération dans les domaines économique, commercial, sécuritaire et technologique.

Photo d'illustration. Source: Vietnam+

La prochaine visite du Premier ministre vietnamien au Cambodge pour resserrer les liens bilatéraux

La prochaine visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au Cambodge devrait contribuer à consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de solidarité et de coopération entre les deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les infrastructures, le commerce, le tourisme, la sécurité et les échanges entre les peuples.

Séance d'ouverture de la 153e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP-153), le 5 octobre à Arusha, en Tanzanie. Photo : VNA

Le Vietnam dynamise sa diplomatie parlementaire à l’UIP-153 en Tanzanie

La délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyen Hong Dien, participe à la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) en Tanzanie, où elle multiplie les échanges avec des dirigeants parlementaires de plusieurs pays afin de renforcer la coopération bilatérale et parlementaire.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu. Photo : VNA

Vietnam-Cambodge : un nouvel élan aux relations bilatérales

La visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Cambodge devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en transformant la confiance politique en actions concrètes et en favorisant une connectivité économique plus profonde et plus globale entre les deux pays.