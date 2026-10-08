La VNA et le Parti du travail du Mexique publient conjointement l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère"

Hanoï (VNA) - Le 8 octobre 2026, au Mexique, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) publiera conjointement avec le Parti du travail du Mexique (PT) l’ouvrage "L’Aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère".

​Cette publication bilingue anglais-espagnol rassemble 46 articles et discours sélectionnés parmi les commentaires politiques et les discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, depuis août 2024. Elle reflète la pensée, la vision et les orientations stratégiques du Parti communiste du Vietnam pour faire avancer résolument le pays dans la nouvelle ère.

Les articles et discours du définissent des orientations, des principes directeurs et des solutions visant à concrétiser l’aspiration à édifier un Vietnam connaissant un développement rapide et durable, indépendant, autonome et résilient, où les sciences, les technologies et l’innovation constituent des moteurs du développement, où l’être humain est au centre et où la culture constitue le fondement, tout en renforçant constamment la position du Vietnam sur la scène internationale.

​L’ouvrage est structuré en quatre parties, couvrant les grandes orientations de la pensée et de la ligne de développement du pays : Partie 1 : Édifier un Parti et un système politique solides ; Partie 2 : Créer de nouveaux moteurs pour un développement économique rapide et durable ; Partie 3 : Le peuple au centre de toutes les politiques ; Partie 4 : Préserver la paix, garantir la sécurité et renforcer la position du Vietnam.

​À travers les articles et discours sélectionnés, l’ouvrage présente la pensée, la vision stratégique, la profondeur théorique et politique ainsi que le style d’expression du secrétaire général et président To Lam sur les principaux domaines du pays, de la politique à l’économie, à la culture et à la société, ainsi qu’à la défense, à la sécurité et aux relations extérieures.

​Avec ses 860 pages, l’ouvrage offre aux lecteurs des contenus à valeur théorique et pratique, tout en présentant des images vivantes du Vietnam et de son peuple engagés dans le renouveau, le développement et un essor vigoureux dans la nouvelle ère.

​La publication de "L’Aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère" concrétise les résultats de la rencontre entre le secrétaire général du Parti du travail du Mexique (PT), le sénateur Alberto Anaya Gutiérrez, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, à l’occasion de la visite au Vietnam en août 2026, du sénateur Alberto Anaya Gutiérrez.

Il s’agit de la première fois qu’un ouvrage publié par la VNA est lancé au Mexique, dans le cadre du Séminaire d’échanges théoriques sur le rôle des partis politiques et une nouvelle société.

​Cet ouvrage témoigne des relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du travail du Mexique (PT). Il contribue à transmettre le message d’un Vietnam pacifique, coopératif et en développement, ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale. Il constitue également un document de référence permettant aux amis internationaux de mieux connaître les orientations, les lignes directrices et les politiques de développement du Vietnam, ainsi que la forte volonté du pays de s’élever dans la nouvelle ère, à travers la vision de son plus haut dirigeant du Parti et de l’État.

​En tant qu’agence de presse nationale et organe de presse et de communication multimédia et multilingue de premier plan du Parti et de l’État, jouant un rôle central dans le travail idéologique et culturel et relevant du Comité central du Parti communiste du Vietnam, la VNA a eu l’honneur de se voir confier la publication de cet ouvrage.

​En un temps record, deux unités de la VNA, la Maison d'édition de la VNA et le Département d'information pour l'étranger, ont mené à bien la préparation et la publication de l’ouvrage afin de le présenter aux lecteurs à l’occasion du Séminaire d’échanges théoriques sur le rôle des partis politiques et une nouvelle société, organisé du 7 au 10 octobre 2026.

​La VNA adresse ses sincères remerciements au Bureau du Comité central du Parti, au Bureau du secrétaire général du Parti, à la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu’au Parti du travail du Mexique (PT), pour leur soutien ayant permis la publication de cet ouvrage à l’occasion de cet événement important. -VNA