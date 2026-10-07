Politique

Pour la mise en œuvre efficace des engagements de haut niveau Vietnam - Panama

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez ont convenu de coordonner avec les ministères et secteurs des deux pays l'élaboration d'un plan d'action conjoint visant à mettre en œuvre efficacement les engagements souscrits et à promouvoir la négociation des accords nécessaires pour parachever le cadre juridique pour la coopération à long terme.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à droite) s'est entretenu, dans l'après-midi du 7 octobre à Hanoï, avec son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Photo : VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à droite) s'est entretenu, dans l'après-midi du 7 octobre à Hanoï, avec son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung s'est entretenu, dans l'après-midi du 7 octobre à Hanoï, avec son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Le ministre vietnamien a souhaité la bienvenue au chef de la diplomatie panaméenne lors de sa première venue à Hanoï pour accompagner le président José Raúl Mulino. Se félicitant de le retrouver après leur rencontre en juillet 2026 à Manille (aux Philippines) lors de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM 59), il a salué les succès de cette première visite du chef d'État panaméen, soulignant qu'elle constitue un jalon important et donne un élan majeur à l'approfondissement des relations bilatérales, fondées sur 51 ans d'établissement des liens diplomatiques (28/8/1975-28/8/2026).

Pour sa part, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez s'est dit impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, d'affaires étrangères et d'intégration internationale. Il a réaffirmé que le gouvernement panaméen accorde une grande importance au rôle du Vietnam en Asie du Sud-Est et souhaite renforcer la coopération bilatérale. Appréciant hautement les résultats de la visite, le chef de la diplomatie panaméenne a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur accueil chaleureux ainsi que le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour son étroite coordination dans la préparation de l'événement.

À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les domaines de coopération. Elles ont convenu que les deux ministères doivent jouer un rôle moteur pour concrétiser les contenus approuvés par les hauts dirigeants, maintenir les visites de haut niveau, les contacts en marge des forums internationaux et la régularité des mécanismes existants comme les Consultations politiques et la Commission mixte sur l'économie, le commerce et l'investissement. Les deux diplomates ont appelé à intensifier la coopération dans l'économie, la sécurité, l'éducation, la culture et le tourisme, à faciliter le fonctionnement des représentations diplomatiques et du consul honoraire du Vietnam au Panama, à accélérer l'ouverture prochaine de l'ambassade du Vietnam au Panama, tout en encourageant les entreprises à investir en tirant parti du rôle du Panama comme hub maritime, aérien, logistique et financier mondial, ainsi que des atouts du Vietnam dans la production, l'exportation et l'économie numérique.

Les deux ministres ont convenu de coordonner avec les ministères et secteurs des deux pays l'élaboration d'un plan d'action conjoint visant à mettre en œuvre efficacement les engagements souscrits et à promouvoir la négociation des accords nécessaires pour parachever le cadre juridique pour la coopération à long terme.

Enfin, ils ont décidé de poursuivre leur collaboration étroite et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et forums multilatéraux comme l'ONU, tout en appuyant le renforcement des relations avec les institutions régionales en Asie de l'Est et en Amérique latine, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.- VNA

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