Déclaration commune entre le Vietnam et le Panama

Hanoï (VNA) – À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, et de son épouse, le président du Panama, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse, ont effectué une visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre.



À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune et assisté à la cérémonie de remise et de signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays.



Il s'agit de l’Accord de coopération dans le domaine du transport maritime ; de l’Accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale ; du mémorandum d’entente sur la coopération agricole ; du mémorandum d’entente sur la coopération entre les administrations douanières ; du mémorandum d’entente entre l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et l’Autorité du tourisme du Panama sur la coopération touristique ; du mémorandum d’entente entre l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam et l’Autorité de l’aviation civile du Panama ; du mémorandum d’entente de coopération entre la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam et la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture du Panama ; du mémorandum d’entente de coopération entre les deux Académies diplomatiques ; du mémorandum d’entente de coopération entre l’Université maritime du Vietnam et l’Université maritime internationale du Panama ; du mémorandum d’entente de coopération entre l’Académie vietnamienne des sciences agricoles et l’Institut d’innovation agricole du Panama.



Le président José Raúl Mulino Quintero a reconnu et exprimé sa profonde gratitude au Vietnam, premier pays à avoir signé, en 1979, le protocole sur la neutralité permanente du canal de Panama. Félicitant l’État et le peuple vietnamiens pour les grandes réalisations obtenues au cours des 40 années du Renouveau, le président panaméen a affirmé que le Panama considérait le Vietnam comme son premier partenaire prioritaire dans la région Asie-Pacifique.



Le dirigeant To Lam a félicité le Panama pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et salué sa politique étrangère pacifique, neutre et ouverte. Il a affirmé que le Vietnam considérait le Panama comme un ami traditionnel et un partenaire à fort potentiel dans la région, et souhaitait renforcer la coopération multiforme entre les deux pays, contribuant au développement des deux pays.



Les deux dirigeants sont convenus de continuer à consolider et à approfondir les bonnes relations politiques existantes, ainsi qu’à élargir et à améliorer l’efficacité de la coopération dans tous les domaines, notamment dans les secteurs économique, commercial et de l’investissement, afin de créer une plus grande valeur économique et d’harmoniser les intérêts nationaux avec les objectifs de développement durable.



Les deux dirigeants ont constaté que les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et le Panama connaissaient une évolution positive. Ils sont convenus de faciliter l’accès des entreprises des deux pays aux marchés respectifs et leur participation plus approfondie aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Ils ont encouragé les organismes gouvernementaux et les entreprises des deux pays à établir des partenariats et à investir dans les secteurs du transport maritime, de l’aviation, de la logistique et des entrepôts sous douane, ainsi que de l’assurance et de la finance. Ils sont convenus de promouvoir les négociations sur l’Accord d’encouragement et de protection des investissements, l’Accord sur l’échange et la protection des informations confidentielles, ainsi que le mémorandum d’entente de coopération entre l’Université de Hanoï et l’Université métropolitaine de la culture, de l’éducation et des technologies.



Les dirigeants des deux pays ont également souligné le potentiel d’élargissement de la coopération entre les entreprises des deux pays dans les domaines de l’agriculture, des énergies renouvelables, du transport maritime, de l’aviation et de la logistique, de la finance et de la banque, de l’innovation, des télécommunications, de la transformation numérique, de la protection de l’environnement marin et de l’adaptation au changement climatique. Ils ont exprimé leur intérêt pour l’élargissement de la coopération dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’éducation, de la culture, des sports et du tourisme.



Les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, la criminalité organisée, le trafic de drogues, la traite des personnes, le blanchiment d’argent, le terrorisme, la cybercriminalité et les nouvelles formes de criminalité. Elles s’efforceront de promouvoir l’entrée en vigueur rapide et la mise en œuvre efficace de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), et de renforcer la coopération bilatérale dans les enceintes multilatérales en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité auxquelles les deux parties participent.



Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à promouvoir le multilatéralisme, avec un rôle central pour les Nations Unies, à respecter le droit international, à renforcer la coopération et à se soutenir mutuellement au sein des mécanismes mondiaux et interrégionaux dont les deux pays sont membres, notamment l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine et le Mouvement des non-alignés.



Les deux parties ont salué le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la paix, la coopération et le développement dans la région Asie-Pacifique. Elles sont convenues de maintenir les échanges d’expériences en matière de coopération et de se soutenir mutuellement dans le renforcement des relations avec les mécanismes de coopération internationaux, interrégionaux et régionaux dont l’un ou l’autre des deux pays est membre, notamment l’ASEAN, la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes et le Système d’intégration centraméricain.



Elles ont souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté, ainsi que la liberté de navigation et de survol et la libre conduite des activités économiques maritimes légitimes ; de ne pas menacer ni recourir à la force ; et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Charte des Nations Unies et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Elles ont également souligné l’importance de préserver et d’exploiter durablement les océans et les ressources marines.



Les deux parties se sont déclarées préoccupées par l’escalade et la complexification des conflits dans certaines régions du monde, appelant à intensifier les efforts de négociation et à régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, et sans recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales. - VNA

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