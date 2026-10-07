Vietnam-Cambodge: Trois voies d’accélération commerciale à 20 mds de dollars

Hanoi (VNA) – Le colonel Trân Van Thông, chef adjoint du comité de liaison et membre du Comité permanent du Comité central de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, a souligné trois domaines sur lesquels les deux pays devraient se concentrer pour atteindre leur objectif d’échanges commerciaux de 20 milliards de dollars dans les années à venir.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Cambodge, il a déclaré que cette visite revêtait une grande importance, alors que les relations entre le Vietnam et le Cambodge se développent de manière globale et substantielle.



Le responsable a noté que cette visite offrirait l’occasion de renforcer davantage la confiance politique, d’intensifier les échanges de haut niveau et de concrétiser les visions communes partagées par les dirigeants de haut rang des deux pays.



Le Vietnam accorde constamment de l’importance et une priorité élevée à ses relations avec le Cambodge, cherchant à bâtir une relation de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un Cambodge pacifique, démocratique, neutre, stable et prospère profite également au Vietnam.



Les liens politiques ont été renforcés, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier important. Les partenariats dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme se sont également développés, tout comme ceux concernant l’éducation, la culture, la santé et les échanges entre les peuples.



Lors de la visite officielle du Premier ministre cambodgien Hun Manet au Vietnam et de sa participation au 3e Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, à Hanoi, les 8 et 9 juin, les dirigeants des deux gouvernements ont discuté des orientations visant à renforcer la connectivité bilatérale, transformant ainsi l’«amitié traditionnelle» en un «moteur de développement» et la «proximité historique» en une «proximité stratégique».



Le colonel Trân Van Thông a estimé que la prochaine visite du Premier ministre Lê Minh Hung contribuera à consolider davantage les relations bilatérales de longue date et à ouvrir une phase de coopération plus substantielle et plus efficace, plaçant les intérêts des populations et des entreprises au cœur de la démarche.



Il a souligné que la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement constituerait un volet clé de cette visite et offrirait des perspectives considérables d’avancées majeures.



Le commerce bilatéral a progressé de 11,7% en 2025 pour atteindre 11,33 milliards de dollars. Cette dynamique se confirme sur les huit premiers mois de 2026 avec 8,67 milliards de dollars (+8,3%), projetant les échanges à 13 milliards d’ici la fin de l’année. À plus long terme, les deux parties ambitionnent de franchir le cap des 20 milliards de dollars.



Pour y parvenir, le responsable mise sur trois orientations majeures. Premièrement, les deux pays devraient renforcer la connectivité en matière de transport et de logistique, notamment en ce qui concerne les liaisons transfrontalières, les postes-frontières et les centres logistiques. L’ouverture de nouveaux postes-frontières et la modernisation des infrastructures de transport transfrontalier contribueront à réduire les coûts de transport et à élargir les opportunités de développement pour les entreprises.



Deuxièmement, les deux pays gagneraient à fluidifier leur commerce transfrontalier. Leurs 40 paires de postes-frontières (internationaux, principaux et secondaires), répartis sur une frontière commune de 1.137 km, captent en effet près de 70% des échanges bilatéraux.



Il est donc nécessaire d’accélérer la mise en œuvre des directives des deux Premiers ministres visant à réformer les procédures d’immigration et d’import-export, à généraliser le dédouanement électronique et à développer les infrastructures d’entreposage, les chaînes du froid, les paiements numériques ainsi que les zones de coopération économique transfrontalière.



Troisièmement, les deux parties devraient renforcer les liens entre les chaînes de production et d’approvisionnement, en dépassant le simple stade du commerce de marchandises pour privilégier la coopération dans les domaines de la production, de la transformation, de la logistique et de la distribution, afin de bâtir des chaînes de valeur complémentaires.



Le colonel Trân Van Thông a également souligné le rôle de la diplomatie entre les peuples, la qualifiant de « fil conducteur » à la vitalité durable.



Il a indiqué que les liens politiques renforcent la confiance et que la coopération économique génère des avantages concrets, tandis que les échanges entre les peuples constituent un socle social pérenne pour les relations bilatérales.



Pour 2026, l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge prévoit d’intensifier les échanges, d’organiser des forums d’affaires, de poursuivre son programme «Cultiver l’amitié», de renforcer les activités de protection sociale dans les zones frontalières ainsi qu’auprès des communautés défavorisées d’origine vietnamienne et cambodgienne, et de promouvoir l’éducation à l’amitié bilatérale, notamment chez les jeunes. Elle envisage également de soutenir environ 100 étudiants cambodgiens en 2026.



Le responsable a appelé à une plus grande implication des entreprises, des intellectuels, des artistes, des organisations sociales, de la jeunesse et des étudiants, ainsi qu’à une multiplication des échanges entre les provinces frontalières et à un recours accru aux plateformes numériques pour promouvoir l’amitié Vietnam-Cambodge, en particulier auprès des jeunes générations.



Il a insisté sur le fait que sensibiliser les jeunes à la solidarité et à l’entraide entre les deux peuples constitue une mission stratégique à long terme. Le programme «Cultiver l’amitié» peut aider les étudiants cambodgiens à mieux comprendre le Vietnam et, à terme, à devenir des «ambassadeurs» de l’amitié bilatérale.



Le colonel Trân Van Thông a exprimé l’espoir que la visite du Premier ministre Lê Minh Hung donnera un nouvel élan à des relations bilatérales plus substantielles, efficaces et durables, notamment par l’expansion du commerce, des investissements, de la connectivité en matière d’infrastructures et de logistique, de la coopération dans les chaînes d’approvisionnement et des liens entre les peuples, contribuant ainsi à atteindre l’objectif de 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux.



Il s’est dit convaincu que, grâce aux fondations établies au fil des générations, à la volonté politique des dirigeants des deux pays et aux contributions de leurs peuples, l’amitié entre les deux pays demeurera solide et contribuera activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région. – VNA

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