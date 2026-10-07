La visite du PM Lê Minh Hung au Laos pour sceller un nouveau cap stratégique

Vientiane (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavan Phomvihane, a affirmé que la prochaine visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Laos revêt une immense portée historique et une importance particulière pour le développement des relations privilégiées entre les deux pays.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Laos avant cette cette visite prévue les 8 et 9 octobre à l’invitation du Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, Thongsavan Phomvihane a souligné qu’il s’agissait du premier déplacement officiel à l’étranger du Premier ministre Lê Minh Hung depuis sa prise de fonctions, et que le Laos était le premier pays qu’il avait choisi de visiter.



Selon Thongsavan Phomvihane, cela témoigne de la grande attention et de la priorité que le Vietnam accorde aux relations bilatérales, tout en réaffirmant l’engagement à préserver et à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.



Il a déclaré que cette visite intervenait à un moment charnière, alors que les deux pays entament la première année de mise en œuvre des résolutions du 12e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos et du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.



Le Laos a récemment élu un nouveau président de l’Assemblée nationale (10e législature) et un nouveau Premier ministre lors de la deuxième session de cette législature, tandis que le Vietnam réunit le Comité central du Parti (14e mandat) et prépare la première session de l’Assemblée nationale (16e législature).



Selon Thongsavan Phomvihane, ce calendrier réaffirme la volonté commune des deux parties de porter leurs relations bilatérales à un niveau supérieur.



Au cours de cette visite, les deux parties devraient signer et échanger plus de dix documents de coopération couvrant divers domaines importants, tant au niveau central que local, a-t-il indiqué.



Ces documents constitueront un fondement juridique et politique essentiel permettant aux ministères, aux secteurs et aux localités des deux pays de mettre en œuvre des programmes de coopération concrets, tout en préparant le contenu de fond de la 49e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos sur la coopération bilatérale, prévue pour le début de l’année 2027.



Une conférence sur la promotion des investissements entre le Laos et le Vietnam se tiendra également dans le cadre de cette visite, réunissant environ 1 000 représentants des organismes publics et des milieux d’affaires des deux pays afin de faire correspondre les besoins et les potentiels de coopération à des projets concrets.



Thongsavan Phomvihane a souligné que le Laos attend de cette visite qu’elle marque un tournant décisif en hissant la coopération économique au niveau des relations politiques privilégiées entre les deux pays, en se concentrant sur trois piliers principaux.



La connectivité en matière d’infrastructures et de transports constituera un axe prioritaire, les deux parties étant déterminées à accélérer les projets stratégiques routiers et ferroviaires, ainsi que les systèmes d’approvisionnement en énergie et en carburant. L’objectif est d’aider le Laos à passer du statut de pays enclavé à celui de plaque tournante régionale de la connectivité, de réduire les coûts de production et de transport, d’améliorer la compétitivité des marchandises et de renforcer les liens entre les deux économies.



Les deux parties favoriseront également les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux en mettant en place des mécanismes plus propices pour attirer les investisseurs vietnamiens au Laos, notamment dans les secteurs de l’énergie propre, de l’agriculture de haute technologie, de l’industrie minière et de la transformation poussée. Des efforts seront poursuivis pour lever les obstacles au commerce transfrontalier et atteindre l’objectif d’échanges bilatéraux convenu par les hauts dirigeants des deux pays.



La coopération dans les domaines de l’énergie, de l’éducation et du tourisme sera encore renforcée, passant notamment par une intensification des échanges et du commerce d’énergie, la poursuite du développement d’établissements d’enseignement conjoints et une coopération touristique accrue selon le modèle « Un voyage, deux destinations », afin d’attirer les visiteurs internationaux et d’augmenter les revenus des populations des deux pays.



Thongsavan Phomvihane a déclaré que son pays espérait que cette visite permettrait de réaliser des progrès significatifs, décisifs et substantiels en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement, à la hauteur de la relation politique privilégiée unissant les deux pays.



Pour atteindre ces objectifs, les deux parties devraient se concentrer sur trois axes d’action, notamment l’accélération des projets de connectivité en matière d’infrastructures économiques et stratégiques (transports, énergie, logistique) afin de bâtir l’ossature d’une coopération stable et durable.



La coopération doit s’inscrire dans une dynamique de rapidité, de pragmatisme, d’efficacité et de substance ; les ministères, secteurs et collectivités des deux pays sont invités à adopter des méthodes de travail plus souples, à lever rapidement les obstacles et à créer des conditions favorables, rapides et fiables pour permettre aux entreprises des deux bords d’investir et de mener leurs activités.



Les deux parties devraient également renforcer les liens entre les jeunes générations en favorisant les échanges de jeunes ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation et de la culture, contribuant ainsi à ancrer la profonde tradition de solidarité particulière chez ceux qui hériteront de cette relation inestimable et la développeront davantage, a-t-il ajouté.



Il a par ailleurs souligné que le Laos quitterait officiellement le groupe des pays les moins avancés (PMA) fin 2026 et traverserait une période de transition de trois ans s’étendant jusqu’en 2029, tout en poursuivant des politiques visant à bâtir une économie indépendante et autonome.



Dans ce contexte, le Laos appelle ses amis et la communauté internationale à poursuivre leur coopération et leur soutien afin d’aider le pays à mener à bien cette transition de manière fluide et durable. Le Laos espère notamment que ses homologues vietnamiens continueront à coopérer avec lui et à le soutenir dans le cadre des mécanismes convenus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.



Thongsavan Phomvihane a souligné que la visite apporterait une contribution importante aux activités marquant l’Année de l’amitié et de la solidarité Laos-Vietnam/Vietnam-Laos en 2027, en vue du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962 – 5 septembre 2027) et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977 – 2027).



Cette visite contribuera à transformer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique unissant les deux Partis, les deux États et les deux peuples en avantages concrets pour les peuples des deux pays, a-t-il conclu. – VNA

source