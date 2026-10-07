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Vietnam et Panama souhaitent renforcer la coopération économique, commerciale et des investissements

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a salué la visite officielle du président panaméen, José Raúl Mulino Quintero, de son épouse et de la délégation de haut rang, affirmant qu'il s'agissait d'un jalon important donnant un nouvel élan aux relations bilatérales.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) rencontre le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) rencontre le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 octobre, à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a eu une entrevue avec le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre.

Le dirigeant vietnamien a salué la visite officielle du président panaméen, de son épouse et de la délégation de haut rang, affirmant qu'il s'agissait d'un jalon important donnant un nouvel élan aux relations bilatérales, sur la base d'une amitié traditionnelle de plus d'un demi-siècle depuis l'établissement des relations diplomatiques (1975-2026).

Se félicitant du développement positif de la coopération entre le Vietnam et le Panama ces derniers temps, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que les deux pays partagent de nombreux intérêts et une forte complémentarité, notamment dans l'économie, le commerce et les investissements.

Se basant sur les résultats fructueux de l'entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam avec le président panaméen, ainsi que sur la signature de plusieurs documents de coopération dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, des transports maritimes et aériens, de la douane, du tourisme et de l'éducation, le Premier ministre Le Minh Hung a proposé aux deux gouvernements de concrétiser ces accords de haut niveau avec une feuille de route claire pour garantir une mise en œuvre substantielle et efficace pour l’intérêt des deux parties.

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Lors de l'entrevue. Photo : VNA



Il a suggéré d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer la présence des représentations diplomatiques et consulaires et de déployer efficacement les mécanismes existants, en particulier le Comité mixte sur l'économie, le commerce et l'investissement. Il a également appelé à faciliter l'accès aux marchés respectifs, à renforcer la connectivité des transports, de la logistique et des chaînes d'approvisionnement, tout en valorisant le rôle de chaque pays comme passerelle entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine.

De son côté, le président José Raúl Mulino a exprimé son souhait d'étudier son expérience de développement du Vietnam. Partageant les résultats de son entretien avec le secrétaire général et président To Lam, le dirigeant panaméen a affirmé que le Panama considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est et souhaite resserrer la coopération globale.

Grâce au canal de Panama, à ses infrastructures portuaires, aéroportuaires et logistiques internationales, le Panama est prêt à aider le Vietnam à accéder aux marchés américains. Le Panama accueille favorablement les entreprises vietnamiennes investissant dans les infrastructures, l'agroalimentaire, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la formation de ressources humaines qualifiées.

Le président panaméen a souscrit pleinement aux propositions du Premier ministre vietnamien et s'est engagé à coordonner étroitement avec les ministères vietnamiens pour concrétiser l'agenda bilatéral.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les négociations d'accords dans le transport aérien, la protection des investissements, la sécurité et la justice, afin de créer un cadre juridique favorable. Ils ont aussi soutenu le renforcement des échanges culturels, touristiques et éducatifs pour consolider l'amitié durable entre les deux peuples.

Le président José Raúl Mulino a invité le Premier ministre Le Minh Hung à effectuer une visite officielle au Panama. L'invitation a été acceptée. -VNA

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