Économie

Forum d'affaires Vietnam – Panama à Hanoï

Le Forum d'affaires Vietnam – Panama qui a eu lieu le 7 octobre à Hanoï a attiré la participation de la délégation panaméenne de haut rang, conduite par le président José Raúl Mulino aux côtés de plus de 100 dirigeants d'associations, de groupes et d'entreprises vietnamiennes.

Le président José Raúl Mulino Quintero prend la parole au Forum d'affaires Vietnam – Panama à Hanoï. Photo : VNA
Le président José Raúl Mulino Quintero prend la parole au Forum d'affaires Vietnam – Panama à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 octobre, à Hanoï, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), en coordination avec l'ambassade du Panama au Vietnam, a organisé le Forum d'affaires Vietnam - Panama dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. La délégation panaméenne de haut rang, conduite par le président José Raúl Mulino, a assisté à cet événement aux côtés de plus de 100 dirigeants d'associations, de groupes et d'entreprises vietnamiennes.

La coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays enregistre des progrès très positifs. En 2025, le commerce bilateral a atteint environ 478 millions de dollars, en hausse de 19,2% par rapport à 2024. Au 31 mai 2026, le Panama comptait 14 projets valides au Vietnam avec un capital enregistré total d'environ 52,4 millions de dollars, principalement concentrés dans l'industrie manufacturière, la transformation, les transports et l'entreposage. Côté vietnamien, des entreprises et des restaurants sont également présents au Panama. Ces résultats démontrent qu'un socle solide est établi, ouvrant de vastes perspectives pour étendre le commerce, l'investissement et les partenariats d'affaires.

Lors du forum, les délégués ont discuté du potentiel de promotion des relations bilatérales, de la valeur stratégique du canal de Panama pour le commerce mondial, ainsi que des opportunités dans l'agro-business et l'exportation de produits agricoles.

Sous la présence du président du Panama, la VCCI et la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Panama ont signé un protocole d'accord (MOU) afin de renforcer la coopération internationale et de promouvoir la promotion du commerce et des investissements. Les deux parties prévoient de collaborer pour faciliter les visites de délégations d'affaires, stimuler les échanges sur l'innovation, partager des informations économiques, promouvoir les foires et formations, tout en encourageant les partenariats entre communautés d'affaires des deux pays.

Au nom de la VCCI, son vice-président Nguyen Quang Vinh a affirmé que la VCCI continuera de jouer son rôle de passerelle pour aider les entreprises vietnamiennes à exploiter les opportunités au Panama et en Amérique latine, tout en aidant le Panama à explorer le marché vietnamien et l'ASEAN.

Le Panama occupe une position stratégique en Amérique centrale en tant que centre maritime, logistique et commercial majeur, tandis que le Vietnam possède une économie dynamique, très ouverte, avec de grands atouts dans la production, l'exportation et l'agroalimentaire au sein de l'Asie du Sud-Est. Ces avantages complémentaires permettent d'élargir la coopération et de renforcer la connectivité entre l'Amérique latine, les Caraïbes, l'ASEAN et l'Asie.

Le Forum d'affaires Vietnam - Panama contribue à concrétiser les orientations de coopération, à renforcer la connectivité entre les organismes de promotion et les entreprises, consolidant ainsi l'amitié bilatérale et rendant la coopération économique, commerciale et d'investissement de plus en plus substantielle et efficace.-VNA

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