Le Vietnam intensifie ses exportations, visant un déficit commercial inférieur à 10 milliards de dollars

Hanoï (VNA) - Malgré une forte augmentation du déficit commercial au cours des neuf premiers mois de 2026, l'évolution des échanges durant les derniers mois de l'année, conjuguée à l'objectif d'accroître les exportations de 15 à 16 %, permet d'espérer une amélioration continue de la balance commerciale, a déclaré Trinh Thi Thu Hien, directrice adjointe de l'Agence du commerce extérieur (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), lors d'une conférence de presse périodique du 3e trimestre tenue le 7 octobre à Hanoï.



Expliquant la hausse des importations, elle a souligné l'augmentation de la valeur des importations d'électronique, d'ordinateurs, de composants et d'équipements. La hausse des prix mondiaux des matières premières, notamment des intrants destinés à la production d'électronique et de semi-conducteurs, a fait grimper la valeur des importations ; les prix de certaines puces et de certains disques SSD ont ainsi augmenté de 300 à 500 %.



Les entreprises ont également accru leurs stocks pour garantir la production face à la demande croissante de produits technologiques, le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) ayant notamment stimulé la demande en matériaux et composants. Certaines sociétés ont doublé leur couverture de stocks, passant d'environ six à douze semaines, tandis que dans un cas précis, la valeur des stocks est passée de 100 millions à 700 millions de dollars. Cette augmentation des importations reflète également l'expansion de la production des entreprises d'électronique et de semi-conducteurs, ainsi que de celles participant aux chaînes d'approvisionnement à l'exportation basées au Vietnam. Mme Thu Hien a cité l'extension de l'investissement de Samsung (1,5 milliard de dollars) dans la province de Thai Nguyen, le transfert d'une partie de la chaîne d'approvisionnement d'Intel du Costa Rica vers le Vietnam ainsi que l'agrandissement et la modernisation de l'usine de BYD dans la province de Phu Tho.



Elle a noté que la croissance des importations n'était pas uniquement tirée par la demande intérieure, mais qu'elle était également liée à la production, à l'investissement et à l'accroissement des capacités d'exportation. Ce facteur doit être considéré dans le contexte plus large de l'évolution des échanges commerciaux, alors que les secteurs de la fabrication et de l'exportation entrent dans la période de pointe de fin d'année.



Afin d'améliorer la balance commerciale, le ministère de l'Industrie et du Commerce met en œuvre des mesures axées sur les mécanismes et politiques, le développement des marchés et le soutien aux entreprises. Le maintien de la croissance des exportations durant les derniers mois de l'année est jugé essentiel pour réduire le déficit.



Le volume total des échanges commerciaux a atteint 888 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois, soit une hausse de 30,4 % sur un an, portée par une augmentation de 24,5 % des exportations et de 36,7 % des importations. Sur cette période, un déficit commercial de 19,42 milliards de dollars a été enregistré.



Trinh Thi Thu Hien a indiqué que les chiffres de ces neuf mois permettent d'espérer que le déficit commercial annuel pourrait passer sous la barre des 10 milliards de dollars, à condition que la croissance des exportations se poursuive au quatrième trimestre.



Selon l'Office national des statistiques (relevant du ministère des Finances), le volume des échanges (importations et exportations) a atteint 117,69 milliards de dollars en septembre, en hausse de 7,3 % par rapport au mois précédent et de 42,4 % sur un an. Le pays a enregistré un excédent commercial de 1,27 milliard de dollars en septembre, mettant ainsi fin à neuf mois consécutifs de déficit.



À plus long terme, l'Agence du commerce extérieur se concentrera sur le renforcement de la capacité des entreprises vietnamiennes, l'augmentation des taux de localisation et l'accroissement de la valeur ajoutée nationale des produits. Une participation accrue aux chaînes d'approvisionnement permettra de conserver davantage de valeur au sein de l'économie nationale, offrant ainsi une base plus durable pour la croissance des exportations et l'amélioration de la balance commerciale, a -t-elle conclu.- VNA

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