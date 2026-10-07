Économie

Hanoi réinvente son réseau électrique par la science, la technologie et les données

La modernisation des réseaux électriques passe par la donnée et l'automatisation. La normalisation et la mise à jour des données optimisent la qualité des prévisions, tandis que leur numérisation progresse. L'évaluation sur le terrain gagne en efficacité : les drones inspectent les lignes, les systèmes de surveillance anticipent les anomalies, et la téléconduite accélère la réponse aux incidents.

Utilisation de drones pour l'inspection des lignes électriques. Photo: VNA
Utilisation de drones pour l'inspection des lignes électriques. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La compagnie d’électricité de Hanoi (EVNHANOI) accélère l’application de la science et de la technologie, la transformation numérique et l’exploitation des données afin d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et d’évoluer vers un réseau intelligent répondant aux nouveaux besoins de développement de la capitale.

En tant que centre politique et administratif du pays et l’un des principaux moteurs économiques, scientifiques et technologiques du Vietnam, Hanoi voit son système électrique confronté à des exigences croissantes.

L’urbanisation, l’économie numérique, les centres de données, l’industrie et les services modernes nécessitent un approvisionnement non seulement suffisant, mais aussi stable, continu et de haute qualité.

La Résolution n°70-NQ/TW du Politburo relative à la garantie de la sécurité énergétique nationale souligne la nécessité de développer un système énergétique intégré, moderne et efficace. De son côté, la Résolution n°57-NQ/TW identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des leviers majeurs pour moderniser les méthodes de gestion et développer des forces productives modernes.

Au sein d’EVNHANOI, ces orientations se concrétisent déjà dans la gestion et l’exploitation du réseau électrique.

La normalisation et la mise à jour des données permettent d’améliorer la qualité des prévisions. Les systèmes de surveillance et d’alerte facilitent la détection précoce des anomalies, tandis que la téléconduite réduit les délais d’exécution des opérations et de réponse aux incidents. Des drones sont également utilisés pour inspecter les lignes électriques, et les données techniques sont progressivement numérisées.

Ainsi, EVNHANOI passe de la simple numérisation des processus à une gestion fondée sur les données et renforce peu à peu sa capacité à maîtriser et à mettre en œuvre les nouvelles technologies.

Au Centre de dispatching du système électrique de Hanoi, la transformation numérique fait partie intégrante du travail quotidien. À chaque prise de poste, les opérateurs surveillent en permanence la demande, l’état des équipements et toute anomalie du système afin d’évaluer la situation et d’agir rapidement.

Ngoc Long, directeur adjoint du Centre, a expliqué que la technologie permet une mise à jour plus rapide des données, une meilleure capacité de surveillance et la réalisation de nombreuses opérations à distance. Cela aide les opérateurs à évaluer l’état du système et à réagir en temps opportun aux situations susceptibles de survenir.

Toutefois, la technologie ne remplace pas le facteur humain. Vu Duy Dai, opérateur au Centre, a souligné que plus la technologie est avancée, plus les exigences envers le personnel sont élevées. Les opérateurs doivent maîtriser les connaissances techniques, comprendre le fonctionnement du système, manier avec aisance les outils numériques et savoir réagir face à des imprévus.

C’est également l’une des principales exigences concernant les ressources humaines du secteur électrique dans le cadre de la transformation numérique.

Dans cette nouvelle phase de développement, la modernisation du réseau électrique de Hanoï ne se limite pas à des investissements dans les infrastructures. Elle implique également de renforcer les capacités de gestion et de prévision, d’étendre l’automatisation et d’améliorer la capacité d’adaptation du système.

EVNHANOI associe l’amélioration de la fiabilité de l’approvisionnement aux systèmes de surveillance et d’automatisation, la réduction des délais d’intervention aux systèmes d’alerte et de télécommande, et une exploitation plus efficace à la qualité des données ainsi qu’aux capacités de prévision.

La science et la technologie, les données, l’automatisation et des ressources humaines hautement qualifiées constitueront les piliers fondamentaux permettant à EVNHANOI d’évoluer vers un réseau électrique intelligent et moderne, capable de garantir un approvisionnement sûr, stable et continu pour la capitale. – VNA

source
#EVNHANOI #compagnie d’électricité de Hanoi
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