Vietnam-Laos : de la « solidarité spéciale » aux « liens stratégiques »

Vientiane (VNA) – À la veille de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au Laos, prévue les 8 et 9 octobre, l’Agence nationale de presse du Laos a publié, le 7 octobre, en une, un éditorial affirmant la portée et l’importance des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos dans la nouvelle ère.



L’article souligne que le Laos et le Vietnam sont deux pays voisins étroitement liés, entretenant une relation spéciale qui s’est construite, éprouvée et consolidée au fil des différentes périodes de l’histoire. À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, les relations Vietnam-Laos ont atteint un nouveau niveau, les deux pays ayant défini le cadre de leurs relations comme une « grande amitié, une solidarité spéciale, une coopération intégrale et des liens stratégique ».



Le 18 juillet 1977, le Laos et le Vietnam ont signé le Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos, établissant une importante base politique et juridique pour le développement global des relations bilatérales au cours des périodes suivantes. Sur cette base, les relations politiques et la confiance mutuelle entre les deux Partis et les deux États continuent de jouer un rôle central et directeur dans la coopération globale entre les deux pays.



L’article estime qu’en 2026, les dirigeants des deux pays accordent une importance particulière à la concrétisation du contenu des « liens stratégiques », à travers la mise en œuvre des accords de haut niveau et du Plan de coopération pour la période 2026-2030, le renforcement de la coordination stratégique entre les deux Partis et les deux États, ainsi que la promotion des liens entre les deux économies et les espaces de développement des deux pays.



Dans ce contexte, la connexion des infrastructures de transport et de la logistique revêt une importance particulière. La modernisation et la construction de voies de communication reliant le Laos au Vietnam et aux ports maritimes vietnamiens ne facilitent pas seulement le commerce bilatéral, mais ouvrent également au Laos davantage de voies d’accès à la mer, contribuant à son objectif de passer du statut de pays enclavé à celui de pays relié et connecté à la région.



Pour le Vietnam, les liens permettent également d’élargir son espace économique vers l’Ouest et de renforcer sa capacité de connexion avec le Laos, la Thaïlande et les corridors économiques de la péninsule indochinoise. Ainsi, les « liens stratégiques » doivent se traduire concrètement par des projets et des avantages réels, dans les domaines des transports, de la logistique, de l’énergie, du commerce et de l’investissement, mais aussi de la transformation numérique, du développement des ressources humaines et de la coordination face aux questions de sécurité transfrontalière.

L'article publié sur la page Facebook du journal Pathetlao. Photo : VNA





Parallèlement aux relations politiques et à la coopération en matière de défense et de sécurité, la coopération économique fait l’objet d’une attention accrue et est considérée comme un moteur important pour concrétiser le contenu des « liens stratégiques ». Actuellement, la coopération entre les deux pays couvre de nombreux domaines, tels que le commerce, l’investissement, les transports, l’énergie, l’agriculture, le tourisme, la finance et la banque, ainsi que la logistique. De nombreuses entreprises vietnamiennes ont investi, et continuent d’investir, de produire et de mener des activités commerciales au Laos.



L’article estime que si les relations politiques jouent un rôle directeur et que la coopération économique constitue un moteur de développement, les échanges entre les peuples représentent le fondement social garantissant la vitalité durable des relations Vietnam-Laos. Depuis de nombreuses années, la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la formation des ressources humaines a contribué à former plusieurs générations de cadres, d’élèves et d’étudiants possédant des connaissances et une compréhension approfondie des pays et des peuples respectifs. De nombreux cadres laos ayant étudié au Vietnam, ainsi que de nombreux cadres et experts vietnamiens ayant travaillé au Laos, sont devenus d’importants ponts entre les deux pays.



L’article précise que les mutations de l’économie mondiale, la concurrence stratégique, la transformation numérique, le changement climatique, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique et la criminalité transnationale ont tous un impact direct et croissant sur l’environnement de développement de chaque pays.



Ce contexte met davantage en évidence l’importance des « liens stratégiques ». Cela signifie que le Vietnam et le Laos ne doivent pas seulement préserver la solidarité forgée au cours de l’histoire, mais également renforcer leur interconnexion afin de façonner leur avenir, sur la base du respect de l’indépendance, de l’autonomie dans l’élaboration de leurs politiques, des intérêts de chaque pays et des intérêts communs des deux peuples, a conclu l'article. - VNA