Politique

Le Vietnam participe activement à la 63e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

La 63e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies s’est achevée à Genève, marquant la participation active, proactive et responsable du Vietnam en tant que membre du Conseil pour le mandat 2026-2028.

La 63e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Photo : VNA
La 63e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Photo : VNA

Genève (VNA) - La 63e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies s’est achevée à Genève, clôturant les trois sessions ordinaires du Conseil en 2026 et marquant la participation active, proactive et responsable du Vietnam en tant que membre du Conseil pour le mandat 2026-2028.

Après un mois de travaux, la 63e session du Conseil des droits de l’homme a obtenu plusieurs résultats notables, notamment l’examen et l’adoption de 38 résolutions et décisions ; l’organisation de six débats thématiques et de 37 dialogues interactifs avec les titulaires de mandats au titre des Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU ; l’examen de rapports et de mises à jour sur des questions thématiques ainsi que sur la situation des droits de l’homme dans 20 pays et territoires ; l’achèvement de la procédure d’adoption des résultats du quatrième cycle de l’Examen périodique universel de 15 pays ; et la nomination de sept personnes aux Procédures spéciales et aux groupes de travail du Conseil des droits de l’homme.

Tout au long de la session, la délégation vietnamienne a participé de manière proactive aux activités du Conseil des droits de l’homme, contribuant activement aux consultations et aux négociations sur près de 40 projets de résolution ainsi qu’aux débats. Elle a également co-parrainé huit résolutions et sept déclarations conjointes sur diverses questions intéressant et prioritaires pour le Vietnam, tout en prenant l’initiative ou en participant à plusieurs initiatives et activités parallèles qui ont suscité l’intérêt et le soutien de nombreux représentants de pays, d’organisations internationales et de partenaires.

Parmi les faits marquants, le Vietnam a pris l’initiative d’élaborer et de présenter une Intervention conjointe sur la vaccination et l’accès aux vaccins, co-parrainée par 42 pays. Cette intervention souligne le rôle essentiel de la vaccination dans les soins de santé primaires, la couverture sanitaire universelle et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Elle appelle à réduire les écarts en matière de vaccination et à garantir un accès rapide, abordable et équitable aux vaccins, tout en renforçant la coopération internationale, les financements durables ainsi que le partage des technologies et des connaissances afin de promouvoir le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Autre fait marquant de la participation vietnamienne à cette session : l’organisation, à l’initiative du Vietnam, d’une table ronde intitulée « Promouvoir le droit à la santé des personnes âgées : vers un cadre global garantissant la pleine jouissance des droits de l’homme par les personnes âgées », avec le co-parrainage des Philippines et de la Slovénie.

Par ailleurs, le Vietnam a participé à la coprésidence de deux événements parallèles à la session : l’un consacré au renforcement de la coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains dans le contexte des escroqueries en ligne, organisé par la Thaïlande, et l’autre consacré à l’évaluation des efforts et des réalisations de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR), organisé par les Philippines.

La délégation vietnamienne a également participé activement et pris la parole lors de nombreuses séances et discussions consacrées notamment aux droits économiques, sociaux et culturels, au droit au développement, aux droits des personnes âgées, au droit à l’eau potable et à l’assainissement, à l’éducation et à la formation aux droits de l’homme, aux droits des peuples autochtones, au financement climatique, ainsi qu’à de nombreuses autres questions d’intérêt international. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Conseil des droits de l’homme #Nations unies #droits de l’homme #vaccination #accès aux vaccins #personnes âgées #droit à la santé
Suivez VietnamPlus

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Des produits authentiques et contrefaits sont exposés lors d'un événement sur la protection de la propriété intellectuelle entre le Vietnam et le Japon. Photo : VNA

Le Vietnam et le Japon partagent leurs expériences en matière d’application du droit d’auteur dans l’environnement numérique

Lors d’un séminaire organisé conjointement, les participants ont partagé leurs expériences en matière de protection du droit d’auteur au Vietnam et au Japon. Les échanges ont notamment porté sur les modèles de protection dans les secteurs de la musique, de la bande dessinée et de l’édition, ainsi que sur les pistes de coopération face aux défis liés aux plateformes numériques et au développement de l’intelligence artificielle.

Voir plus

Couverture de l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère", présenté au Mexique le 8 octobre 2026. Photo : Maison d'édition de la VNA

La VNA et le Parti du travail du Mexique publient conjointement l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère"

Cette publication bilingue anglais-espagnol rassemble 46 articles et discours sélectionnés parmi les commentaires politiques et les discours du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, depuis août 2024. Elle reflète la pensée, la vision et les décisions stratégiques du PCV visant à guider résolument le pays vers la nouvelle ère.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à droite) s'est entretenu, dans l'après-midi du 7 octobre à Hanoï, avec son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Photo : VNA

Pour la mise en œuvre efficace des engagements de haut niveau Vietnam - Panama

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et son homologue panaméen Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez ont convenu de coordonner avec les ministères et secteurs des deux pays l'élaboration d'un plan d'action conjoint visant à mettre en œuvre efficacement les engagements souscrits et à promouvoir la négociation des accords nécessaires pour parachever le cadre juridique pour la coopération à long terme.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Tran Thanh Man (à droite) et le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero. Photo : VNA

Vietnam et Panama renforcent la coopération entre les deux organes législatifs

Le président de l'AN vietnamienne Tran Thanh Man a apprécié la portée de la visite du président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, affirmant que le Vietnam attache une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Panama, considéré comme un partenaire clé en Amérique latine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, et le président du Panama, José Raúl Mulino Quintero, assistent à la cérémonie de remise et de signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays. Photo : VNA

Déclaration commune entre le Vietnam et le Panama

Le Vietnam et le Panama réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales et d’élargir leur coopération dans les domaines économique, commercial, sécuritaire et technologique.

Photo d'illustration. Source: Vietnam+

La prochaine visite du Premier ministre vietnamien au Cambodge pour resserrer les liens bilatéraux

La prochaine visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au Cambodge devrait contribuer à consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de solidarité et de coopération entre les deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les infrastructures, le commerce, le tourisme, la sécurité et les échanges entre les peuples.

Séance d'ouverture de la 153e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP-153), le 5 octobre à Arusha, en Tanzanie. Photo : VNA

Le Vietnam dynamise sa diplomatie parlementaire à l’UIP-153 en Tanzanie

La délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyen Hong Dien, participe à la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) en Tanzanie, où elle multiplie les échanges avec des dirigeants parlementaires de plusieurs pays afin de renforcer la coopération bilatérale et parlementaire.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu. Photo : VNA

Vietnam-Cambodge : un nouvel élan aux relations bilatérales

La visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Cambodge devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en transformant la confiance politique en actions concrètes et en favorisant une connectivité économique plus profonde et plus globale entre les deux pays.