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La course de bateaux-dragons et de SUP ouverte de Hanoï 2026 attire près de 900 athlètes.
La course de bateaux-dragons et de SUP ouverte de Hanoï 2026 attire près de 900 athlètes.
Près de 900 participants venus du Vietnam et de l’étranger.
Près de 900 participants venus du Vietnam et de l’étranger.
La course, très disputée, donne lieu à une lutte acharnée entre les équipes, qui sont poursuivies sans relâche sur le lac de l’Ouest, offrant un spectacle particulièrement spectaculaire au public.
La course, très disputée, donne lieu à une lutte acharnée entre les équipes, qui sont poursuivies sans relâche sur le lac de l’Ouest, offrant un spectacle particulièrement spectaculaire au public.
La participation d'athlètes internationaux donne un caractère exceptionnel à la course.
La participation d'athlètes internationaux donne un caractère exceptionnel à la course.
L’enthousiasme des équipages au terme d’une course intense sur le lac de l’Ouest.
L’enthousiasme des équipages au terme d’une course intense sur le lac de l’Ouest.
Les équipes sont livrées une lutte acharnée, se disputant chaque seconde sur le lac de l’Ouest.
Les équipes sont livrées une lutte acharnée, se disputant chaque seconde sur le lac de l’Ouest.
Les acclamations et les encouragements du public galvanisent les athlètes.
Les acclamations et les encouragements du public galvanisent les athlètes.
Les embarcations défilent sur les eaux du lac de l’Ouest, donnant au festival sportif une atmosphère festive et animée.
Les embarcations défilent sur les eaux du lac de l’Ouest, donnant au festival sportif une atmosphère festive et animée.
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Course internationale de bateaux-dragons et de SUP sur le lac de l'Ouest

Le 4 octobre 2026, la Course ouverte de bateaux-dragons et de stand-up paddle (SUP) de Hanoï 2026 s’est tenue sur le lac de l’Ouest, réunissant près de 900 athlètes issus d’ambassades, d’organisations internationales, de collectivités locales, d’universités, d’entreprises et de clubs sportifs. Placé sous le thème « Le lac de l’Ouest en automne : le rythme des pagaies pour célébrer le 72e anniversaire de la libération de Hanoï », l’événement a offert un spectacle sportif haut en couleur, tout en mettant en valeur le paysage emblématique du lac de l’Ouest.

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#Course de bateaux-dragons et de SUP