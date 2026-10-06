Course internationale de bateaux-dragons et de SUP sur le lac de l'Ouest

Le 4 octobre 2026, la Course ouverte de bateaux-dragons et de stand-up paddle (SUP) de Hanoï 2026 s’est tenue sur le lac de l’Ouest, réunissant près de 900 athlètes issus d’ambassades, d’organisations internationales, de collectivités locales, d’universités, d’entreprises et de clubs sportifs. Placé sous le thème « Le lac de l’Ouest en automne : le rythme des pagaies pour célébrer le 72e anniversaire de la libération de Hanoï », l’événement a offert un spectacle sportif haut en couleur, tout en mettant en valeur le paysage emblématique du lac de l’Ouest.