Politique

À l’ONU, le Vietnam appelle à renforcer les partenariats pour financer le développement durable

À l’ONU, le Vietnam a appelé à renforcer les partenariats mondiaux, à faciliter l’accès des pays en développement aux technologies et à réformer l’architecture financière internationale afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

L’ambassadeur et représentant permanent du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations Unies, Do Hung Viet. Photo: VNA
L’ambassadeur et représentant permanent du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations Unies, Do Hung Viet. Photo: VNA

New York (VNA) - Les 5 et 6 octobre, à New York (États-Unis), la Commission économique et financière (Deuxième Commission) de l’Assemblée générale des Nations unies a tenu son débat général sur le financement du développement durable dans un contexte d’évolution de l’économie mondiale.

​Intervenant lors de la session, le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, a averti que la multiplication des crises freinait la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). La croissance économique mondiale ne devrait atteindre que 2,6 % en 2026, tandis que le déficit annuel de financement nécessaire à la réalisation des ODD dépasse 4 000 milliards de dollars.

L’ambassadeur et représentant permanent du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations Unies, Do Hung Viet, a exprimé sa préoccupation face aux progrès encore limités et inégaux dans la réalisation des ODD, alors qu’il ne reste que quatre ans pour atteindre ces objectifs. Les pays en développement continuent de subir les effets des incertitudes économiques, de l’élargissement des écarts de développement, du changement climatique, de la multiplication des catastrophes naturelles et de la fragmentation de l’économie mondiale.

Présentant l’expérience du Vietnam, l’ambassadeur a souligné que 2026 constitue une étape importante, le pays accédant au groupe des économies à revenu intermédiaire supérieur. Cette évolution reflète les résultats de quatre décennies de Renouveau, d’intégration internationale et d’efforts visant à améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance de la population.

Toutefois, l’augmentation du niveau de revenu ne signifie pas la fin du processus de développement. À l’instar de nombreux autres pays à revenu intermédiaire, le Vietnam reste confronté à des défis structurels de long terme et à de nouvelles exigences en matière de développement. Le Vietnam a estimé que les pays, quel que soit leur niveau de développement, avait besoin de formes de soutien et de partenariats adaptées à leurs conditions et à leurs besoins.

Il a ainsi appelé à renforcer les partenariats mondiaux afin d’améliorer les capacités des pays en développement et de garantir un accès équitable aux technologies nouvelles et émergentes.

Le diplomate vietnamien a également souligné la nécessité de préserver un environnement économique international ouvert et équitable, dans lequel le commerce continue de contribuer au développement durable. Il a appelé à maintenir des chaînes d’approvisionnement mondiales ouvertes, stables et résilientes, tout en évitant le protectionnisme et les obstacles commerciaux inutiles.

Le Vietnam préconise enfin d’accélérer la réforme de l’architecture financière internationale afin de la rendre plus inclusive et équitable, de mieux l’adapter aux besoins des pays en développement et de renforcer la voix et la représentation de ces derniers dans la gouvernance économique mondiale. -VNA

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