Économie

L’immobilier industriel du Sud se diversifie pour attirer les investissements de haute technologie

Le marché de l’immobilier industriel du Sud du Vietnam évolue vers une concurrence fondée sur la qualité des infrastructures, la durabilité, la rapidité de mise en service et les possibilités d’expansion, offrant de nouvelles opportunités à des marchés comme Long An.

La société par actions WestFood Hâu Giang, dans le parc industriel Nam Sông Hâu, phase 1, ville de Cân Tho. Photo: VNA
La société par actions WestFood Hâu Giang, dans le parc industriel Nam Sông Hâu, phase 1, ville de Cân Tho. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le marché de l’immobilier industriel du Sud du Vietnam entre dans une nouvelle phase de concurrence. Au-delà du foncier et de l’emplacement, les investisseurs recherchent désormais des solutions capables de répondre à leurs exigences en matière d’exploitation, de durabilité, de délais de mise en service et de capacités d’expansion.

Cette évolution intervient dans un contexte où les investissements directs étrangers (IDE) continuent de s’orienter vers les secteurs manufacturiers à forte valeur ajoutée.La capacité à offrir un environnement d’exploitation adapté, en termes d’infrastructures, de spécifications techniques, de durabilité, de rapidité de mise en œuvre et de possibilités d’expansion, devient un critère de plus en plus important dans le choix d’un site.

Selon John Campbell, responsable des services immobiliers industriels de Savills Vietnam, les infrastructures peuvent permettre à un site d’intégrer la liste restreinte des investisseurs, mais le produit industriel doit également garantir une exploitation efficace. Cette exigence est particulièrement forte dans l’électronique, les hautes technologies, les équipements médicaux et la fabrication de précision, où les entreprises recherchent des installations conformes à leurs normes, rapidement opérationnelles et capables d’accompagner leur développement futur.

Dans ce contexte, l’ancien Long An dispose d’une offre industrielle diversifiée, comprenant terrains dans les zones industrielles, usines et entrepôts prêts à l’emploi. Selon les données de Savills, la région compte environ 4 000 hectares de terrains industriels, dont quelque 3 000 hectares déjà loués, soit un taux d’occupation d’environ 82%. Elle dispose également d’environ 3,2 millions de mètres carrés d’usines et d’entrepôts prêts à l’emploi, avec un taux d’occupation avoisinant 80%.

Cette diversité permet aux entreprises d’adapter leur mode d’implantation à leur taille et à leurs délais de mise en exploitation. Les terrains industriels offrent davantage de liberté pour concevoir et agrandir les installations, tandis que les bâtiments prêts à l’emploi répondent aux besoins des entreprises privilégiant une mise en activité rapide.

De nouveaux modèles de développement apparaissent notamment à Bên Luc, Cân Giuôc et Duc Hoa. Le parc industriel écologique Prodezi, à Bên Luc, d’environ 400 hectares, mise sur des infrastructures vertes et les énergies renouvelables. Il cible notamment les secteurs de l’électronique, des équipements médicaux, de la pharmacie, de la logistique et des centres de données.

Cette évolution de l’offre accompagne celle des flux d’IDE. Au premier semestre 2026, les IDE enregistrés dans l’industrie manufacturière ont atteint 10,71 milliards de dollars. Dans le seul secteur électronique, ils sont passés d’environ 985 millions de dollars à 7,03 milliards de dollars.

Ces projets technologiques imposent des exigences accrues en matière d’infrastructures, de normes des bâtiments, d’électricité, de logistique et de capacités d’expansion. Les opérateurs industriels doivent donc désormais aller au-delà de la simple mise à disposition de terrains et proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des locataires.

Pour les entreprises à la recherche d’un site dans le Sud, la proximité des pôles de production, de la main-d’œuvre et des infrastructures logistiques reste fondamentale. Mais la connectivité n’est désormais plus qu’une composante d’un ensemble plus large : la qualité du produit immobilier et sa capacité à répondre aux besoins opérationnels deviennent des critères déterminants dans le choix d’un site.

À long terme, l’association du foncier, des bâtiments prêts à l’emploi, des normes d’exploitation et des infrastructures de connexion devrait continuer à façonner la compétitivité des marchés industriels du Sud. Avec une offre diversifiée et un potentiel de développement, l’ancien Long An, désormais rattaché à Tây Ninh, dispose ainsi d’atouts pour attirer différents profils d’entreprises, de l’industrie à la logistique en passant par les secteurs de haute technologie. -VNA

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