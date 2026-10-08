Économie

Le Vietnam accélère ses projets stratégiques en vue de la croissance et de l’APEC 2027

Le gouvernement vietnamien demande d’accélérer la mise en œuvre des projets stratégiques dans les domaines de l’industrie, du commerce, des transports et de l’énergie, notamment ceux liés aux préparatifs de l’APEC 2027.

Un tronçon de l'autoroute Nord-Sud traversant la province de Dak Lak. Photo: VNA
Un tronçon de l'autoroute Nord-Sud traversant la province de Dak Lak. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’approche du Sommet de l’APEC 2027, le Vietnam accélère la mise en œuvre des projets d’infrastructures stratégiques, notamment la liaison entre l’aéroport de Gia Binh et la capitale Hanoï, ainsi que les infrastructures connexes à l’aéroport international de Phu Quoc, afin de garantir les meilleures conditions pour cet événement international.

Lors de la première réunion du Comité de pilotage des projets clés dans les domaines de l’industrie, du commerce et de la construction, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a demandé aux ministères et localités concernés d’accélérer les travaux, de résoudre rapidement les difficultés liées à la libération des terrains et à l’approvisionnement en matériaux de construction, et de mobiliser au maximum les ressources nécessaires.

Selon la communication n°517/TB-VPCP publiée le 7 octobre par le Bureau gouvernemental sur les conclusions de cette réunion, les grands projets dans ces secteurs jouent un rôle essentiel dans le soutien à la croissance, le renforcement des infrastructures, la garantie de la sécurité énergétique et l’amélioration de la compétitivité de l’économie.

S’agissant des infrastructures au service de l’APEC 2027, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a particulièrement insisté sur la liaison entre l’aéroport de Gia Binh et Hanoï. Le volume des travaux restant important, tandis que le temps disponible avant la tenue du Sommet est désormais limité, les Comités populaires de Hanoï et de Bac Ninh sont appelés à accélérer la libération des terrains et à résoudre les difficultés concernant l’approvisionnement en matériaux de construction.

Les investisseurs doivent, de leur côté, mobiliser au maximum les ressources humaines, les équipements et les capacités financières afin d’accélérer l’avancement des travaux. La province d’An Giang doit également concentrer ses ressources sur l’accélération des travaux de l’aéroport international de Phu Quoc et des infrastructures connexes.

Par ailleurs, dans le secteur des transports, les localités doivent finaliser les dossiers d’investissement de plusieurs projets autoroutiers, achever la libération des terrains et garantir l’approvisionnement en matériaux de construction. Pour les ouvrages dont l’achèvement est prévu en 2026, les entreprises sont appelées à renforcer leurs ressources humaines et matérielles et à organiser des équipes supplémentaires, tout en respectant strictement les normes techniques et de sécurité.

Malgré les progrès enregistrés récemment, plusieurs difficultés persistent, notamment en matière de procédures administratives, de libération des terrains, d’approvisionnement en matériaux et de décaissement des investissements publics. Afin de remédier aux retards et d’accélérer le décaissement des fonds publics, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a demandé aux ministères, localités, investisseurs et maîtres d’ouvrage d’accélérer les travaux sur les chantiers et de finaliser rapidement les dossiers et procédures nécessaires au paiement.

Dans le domaine de l’énergie, les autorités locales sont chargées d’élaborer des plans détaillés assortis d’engagements écrits. Le ministère de l’Industrie et du Commerce assurera le suivi global, tandis que le ministère des Finances supervisera la mise en œuvre des installations électriques essentielles à l’équilibre énergétique national pour la période 2028-2030.

Les procédures de sélection des investisseurs pour les centrales électriques prévues devront, par ailleurs, être achevées au quatrième trimestre 2026.- VNA

#APEC 2027 #projets d’infrastructure
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