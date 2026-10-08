Économie

Le Vietnam renforce ses efforts pour contenir les pressions inflationnistes

Lors de la réunion périodique du gouvernement de septembre, le Premier ministre Le Minh Hung a demandé aux ministères, secteurs et localités de maintenir fermement l’objectif de forte croissance tout en maîtrisant strictement les prix.

Parmi les groupes ayant enregistré des hausses figurent l’alimentation et les services de restauration (+4,72 %). Photo : VNA
Parmi les groupes ayant enregistré des hausses figurent l’alimentation et les services de restauration (+4,72 %). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Parallèlement à la forte dynamique de la croissance économique, l’inflation s’est maintenue à un niveau élevé au cours des neuf premiers mois de 2026. Dans ce contexte, la stabilisation des prix apparaît comme une composante indissociable de la politique de stabilisation macroéconomique et de garantie du bien-être social.

Selon les données de l’Office national des statistiques, l’indice des prix à la consommation (IPC) moyen des neuf premiers mois de 2026 a augmenté de 4,52%, soit un niveau proche de l’objectif annuel fixé par l’Assemblée nationale. Sur la même période, l’inflation sous-jacente a progressé de 4,26%. Certaines grandes villes, dont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, affichent un IPC supérieur à la moyenne nationale. L'économiste Ngo Tri Long, venu de l’Association vietnamienne de conseil financier a souligné que le resserrement de l'écart entre l'IPC global et l'inflation sous-jacente montre que les pressions sur les prix ont tendance à se diffuser plus largement dans toute l'économie.

Parmi les groupes ayant enregistré des hausses figurent l’alimentation et les services de restauration (+4,72 %), le logement, l’électricité, l’eau, les combustibles et les matériaux de construction (+6,68 %), ainsi que les transports (+6,06 %).

Nguyen Thu Oanh, responsable du Département des statistiques des services et des prix de l’Office national des statistiques, précise que les prix des services de santé et d’éducation, ainsi que ceux d’autres biens et services, avaient également augmenté, contribuant à la hausse de l’IPC. Cette évolution s’est clairement reflétée dans l’IPC de septembre 2026, qui a progressé de 0,62 % par rapport au mois précédent et de 5,08 % sur un an.

Pour les derniers mois de l'année, les pressions inflationnistes devraient rester fortes en fin d’année, sous l’effet des risques liés aux prix mondiaux de l’énergie et des matières premières, des tensions géopolitiques et des perturbations du transport international. La hausse de la consommation en fin d’année, ainsi que le crédit et les investissements publics élevés, devraient également accentuer les pressions sur les prix au quatrième trimestre et en 2027.

Lors de la réunion périodique du gouvernement de septembre, le Premier ministre Le Minh Hung a demandé aux ministères, secteurs et localités de maintenir fermement l’objectif de forte croissance tout en maîtrisant strictement les prix. Il a notamment exigé de ne pas augmenter les prix de l’électricité, d’ajuster de manière appropriée les prix des carburants et de garantir un approvisionnement fluide en produits essentiels, notamment les matériaux de construction, les denrées alimentaires et les médicaments. Il a également appelé à sanctionner sévèrement les pratiques de spéculation et de manipulation des prix.

S'adressant aux électeurs de Quang Ninh, le ministre des Finances Ngo Van Tuan a souligné que le contrôle des prix des carburants revêt une importance capitale. Le gouvernement a déployé diverses mesures incluant la baisse des taxes d'importation et l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix pétroliers pour réduire la pression sur les citoyens et les entreprises. Concernant l'électricité, des solutions sont calculées pour limiter l'impact sur les ménages tout en équilibrant l'offre.

Les autorités poursuivront la mise en œuvre de solutions synchrones pour concilier croissance, contrôle de l'inflation et soutien aux entreprises et aux habitants.

Selon l’économiste Ngo Tri Long, maîtriser l’inflation ne consiste pas seulement à maintenir l’IPC sous le seuil fixé, mais aussi à préserver le pouvoir d’achat, les revenus réels des travailleurs, les coûts des entreprises et le niveau de vie des ménages. Les trois derniers mois de 2026 exigeront une coordination étroite et proactive des politiques publiques : soutenir la croissance sans stimuler excessivement la demande, orienter le crédit vers la production, accélérer les investissements tout en levant les goulets d’étranglement de l’offre, et ajuster les prix selon les mécanismes du marché, avec un calendrier approprié. -VNA

#Nghị quyết 79 #Kinh tế nhà nước #NQ79 #pressions inflationnistes #inflation
Suivez VietnamPlus

Économie publique

Sur le même sujet

Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Une inflation maîtrisée, gage d’une croissance à deux chiffres pour le Vietnam

Concilier une forte croissance économique et la maîtrise de l’inflation demeure un défi majeur dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales et de pressions croissantes sur la gestion de l’inflation. Les prévisions laissent entrevoir des pressions inflationnistes plus fortes en 2026 qu’en 2025, même si des chocs majeurs sont peu probables.

Voir plus

Le président José Raúl Mulino Quintero prend la parole au Forum d'affaires Vietnam – Panama à Hanoï. Photo : VNA

Forum d'affaires Vietnam – Panama à Hanoï

Le Forum d'affaires Vietnam – Panama qui a eu lieu le 7 octobre à Hanoï a attiré la participation de la délégation panaméenne de haut rang, conduite par le président José Raúl Mulino aux côtés de plus de 100 dirigeants d'associations, de groupes et d'entreprises vietnamiennes.

Usine de transformation du latex de la Compagnie de caoutchouc Viet-Lao, dans le district de Bachiang, province de Champassak, au Laos. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos ambitionnent de porter leur commerce bilatéral à 10 milliards de dollars

Forts de plus de 60 ans d’amitié traditionnelle, le Vietnam et le Laos intensifient leurs relations économiques. Alors que la première visite officielle au Laos du Premier ministre Le Minh Hung devrait ouvrir une nouvelle étape dans le développement de ces relations, les deux pays ambitionnent de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici 2030.

Utilisation de drones pour l'inspection des lignes électriques. Photo: VNA

Hanoi réinvente son réseau électrique par la science, la technologie et les données

La modernisation des réseaux électriques passe par la donnée et l'automatisation. La normalisation et la mise à jour des données optimisent la qualité des prévisions, tandis que leur numérisation progresse. L'évaluation sur le terrain gagne en efficacité : les drones inspectent les lignes, les systèmes de surveillance anticipent les anomalies, et la téléconduite accélère la réponse aux incidents.

Vue d’artiste du Centre de congrès et d’expositions et de la Salle de spectacle polyvalente de l’APEC. Photo : SunGroup

Sommet de l’APEC 2027 : Phu Quôc voit grand pour ses infrastructures

L’île de Phu Quôc met le cap sur l’APEC 2027 avec un chantier d’envergure. Pour accueillir ce sommet international majeur, un vaste complexe d’infrastructures est actuellement en train de sortir de terre. Les pièces maîtresses de ce chantier sont le futur Centre de congrès et d’exposition de l’APEC ainsi qu’une salle de spectacle polyvalente de dernière génération.

Un produit labellisé «Marque nationale» exposé lors du Forum international de la marque nationale du Vietnam. Photo : VNA

La valeur de la marque nationale du Vietnam bondit de 45% à plus de 462 milliards de dollars

Dans une interview accordée à la presse en amont de la 10e cérémonie de reconnaissance des produits labellisés «Marque nationale du Vietnam » (prévue le 16 octobre), le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoàng Thai, a présenté les réalisations du Programme de la marque nationale du Vietnam, le rôle de la communauté des affaires ainsi que les projets de développement de la marque.

Khanh Hoa dispose de nombreux atouts pour mettre en œuvre des projets dans les énergies renouvelables et les nouveaux secteurs de l’énergie. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur deux pôles pour développer la chaîne de valeur des énergies renouvelables

Conformément au Plan directeur d’aménagement électrique VIII révisé et aux orientations du Bureau politique, le Vietnam prévoit de créer deux centres interrégionaux d’industrie et d'énergies renouvelables au Nord et au Sud. Ces structures visent à structurer un écosystème complet, allant de la production d'électricité propre à la fabrication mécanique, la logistique et la formation.