Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung part pour une visite officielle au Laos et au Cambodge

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a quitté Hanoï le 8 octobre pour une visite officielle en République démocratique populaire du Laos et au Royaume du Cambodge du 8 au 10 octobre 2026. 

Le Premier ministre Le Minh Hung part pour une visite officielle au Laos et au Cambodge

Hanoï (VNA) - Le 8 octobre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, a quitté Hanoï pour une visite officielle en République démocratique populaire du Laos et au Royaume du Cambodge du 8 au 10 octobre 2026, sur invitation du Premier ministre lao Saleumxay Kommasith et du Premier ministre cambodgien Hun Manet.

La délégation officielle accompagnant le Premier ministre comprend, entre autres, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général d'armée Phan Van Giang ; le ministre de la Sécurité publique, le général d'armée Luong Tam Quang ; et le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh.

Il s'agit de la première visite officielle du chef du gouvernement vietnamien au Laos et au Cambodge, réaffirmant la haute priorité accordée par le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens aux deux pays voisins. Cette démarche contribue à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et les liens stratégiques entre le Vietnam et le Laos, et les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

C'est aussi une concrétisation de la ligne politique extérieure du 14e Congrès national du Parti et des résolutions stratégiques du Bureau politique, accordant la plus haute priorité aux relations de voisinage avec le Laos et le Cambodge.

L'objectif central de ce déplacement est de promouvoir la mise en œuvre des accords et engagements convenus entre les hauts dirigeants vietnamiens et leurs homologues lao et cambodgiens, afin de rendre les relations avec ces deux pays voisins plus substantielles et efficaces, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Laos #Cambodge
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