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Singapour veut approfondir l’intégration économique de l’ASEAN

Singapour mise sur une ASEAN plus étroitement intégrée et sur de nouveaux partenariats internationaux pour renforcer la résilience et le potentiel de croissance de la région.

Le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan. Photo : VNA
Le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan. Photo : VNA

Singapour (VNA) - Singapour entend approfondir l’intégration économique au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et élargir ses partenariats au-delà de la région lorsqu’il assumera la présidence de l’ASEAN en 2027. Le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a fait cette déclaration le 7 octobre lors du 13e Sommet asiatique organisé par le Milken Institute à Singapour.

Évoquant les critères permettant de mesurer le succès de Singapour à la présidence de l’ASEAN, Vivian Balakrishnan a souligné que si les économies de l’ASEAN poursuivaient leur croissance et leur intégration, tandis que les atouts de chaque pays, notamment dans les domaines de l’énergie et des technologies, se complétaient pour créer une valeur globale supérieure à la somme des contributions individuelles, ce serait un succès.

Selon lui, plus les économies des pays membres de l’ASEAN seront étroitement intégrées, mieux la région sera en mesure de faire face aux grandes fluctuations et aux défis.

Concernant l’élargissement des partenariats de l’ASEAN, Vivian Balakrishnan a indiqué que la coopération dépasserait le cadre des partenaires de dialogue traditionnels du bloc pour s’étendre à des régions telles que l’Afrique, l’Amérique du Sud, les États insulaires du Pacifique et le Canada. Il a qualifié cette approche de « stratégie transpacifique ».

Lors du dialogue, Vivian Balakrishnan a estimé qu’en dépit des perturbations du commerce et des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’ASEAN continuait d’enregistrer une croissance notable, portée par les progrès de l’intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs et des technologies. Il a cité les taux de croissance économique élevés du Vietnam, de Singapour et de l’Indonésie, estimant que la région disposait encore d’un « fort potentiel de croissance au cours des 20 prochaines années ».

Singapour constitue actuellement un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, contribuant à environ 10 % de la production mondiale de puces. - VNA

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