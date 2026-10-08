Politique

Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans les hautes technologies et la formation

Le Vietnam et la Russie ont échangé leurs expériences et discuté des orientations de coopération dans la formation des ressources humaines, les hautes technologies et la recherche scientifique, dans le but de renforcer leurs relations bilatérales de manière durable et substantielle.

Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies, reçoit une délégation de cadres et de dirigeants russes. Photo: VNA
Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies, reçoit une délégation de cadres et de dirigeants russes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et la Russie entendent renforcer leur coopération dans la formation des ressources humaines, les hautes technologies et la recherche scientifique, afin de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales.

Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a reçu, le 7 octobre à Hanoï, une délégation de cadres et de dirigeants russes en visite d’étude au Vietnam.

Saluant cette visite, Nguyen Thanh Nghi a estimé qu’elle constituait une illustration concrète du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation.

Présentant les réalisations socio-économiques du Vietnam après 40 ans de Renouveau (Dôi moi), il a indiqué que le PIB national avait été multiplié par plus de 60, passant de 8 milliards de dollars en 1986 à plus de 514 milliards en 2025. Le niveau de vie de la population s’est amélioré, tandis que les infrastructures, l’éducation, la santé et la protection sociale se sont développées.

Malgré les turbulences de l’économie mondiale, le Vietnam a maintenu, ces cinq dernières années, une croissance économique élevée, s’affirmant comme un pôle régional majeur de production et d’exportation, attractif pour les investissements étrangers et fortement intégré aux chaînes de valeur mondiales.

Évoquant les orientations de développement du pays, Nguyen Thanh Nghi a rappelé que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam avait fixé l’objectif de faire du Vietnam, d’ici 2030, une économie en développement dotée d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. Pour la période 2026-2030, le Vietnam vise une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10 %.

Il a également présenté les réformes visant à faire évoluer le modèle de développement du Vietnam, d’un modèle reposant largement sur les capitaux, les ressources et une main-d’œuvre à faible coût vers un modèle fondé sur la productivité, le savoir et l’innovation, ainsi que d’une logique de gestion vers une logique de création des conditions favorables au développement.

Le responsable vietnamien a par ailleurs présenté les fonctions de la Commission centrale des politiques et des stratégies, chargée de conseiller les instances dirigeantes du Parti sur les grandes orientations et politiques socio-économiques.

De son côté, le chef de la délégation russe s’est déclaré impressionné par les réalisations du Vietnam et a salué le rôle de cette Commission dans l’élaboration des orientations stratégiques.

Les deux parties ont examiné les possibilités de coopération dans les hautes technologies, la formation des ressources humaines et la recherche conjointe.

Réaffirmant que le Vietnam accordait une priorité de premier plan au renforcement de ses relations avec la Russie, Nguyen Thanh Nghi a identifié les sciences et technologies, l’innovation, la formation, l’énergie ainsi que le pétrole et le gaz parmi les secteurs à fort potentiel de coopération.

Il a appelé à intensifier les échanges entre les établissements de formation des deux pays, à développer des programmes de coopération à long terme dans certaines technologies stratégiques, à renforcer la formation des ingénieurs et les échanges d’experts, ainsi qu’à promouvoir des projets de recherche conjoints.

Il a enfin souhaité que les membres de la délégation russe contribuent à consolider l’amitié traditionnelle et la coopération durable entre les deux pays. -VNA

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