Hanoï lance les travaux du futur Centre des industries culturelles au cœur du Vieux Quartier

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2026), le Comité populaire du quartier de Hoan Kiem a officiellement lancé, jeudi matin 8 octobre, les travaux de rénovation des sites situés au 17 rue Nguyen Thien Thuat et au 40 rue Thanh Ha.

Ce projet vise à créer le futur Centre des industries culturelles Dong Xuan - Bac Qua, appelé à devenir un pôle stratégique pour le développement et le rayonnement des activités culturelles et artistiques de la capitale.

D’une superficie totale de 3 862 m², le projet prévoit une emprise au sol d’environ 2 317 m², soit une densité de construction de 60 %. Les travaux porteront principalement sur la réhabilitation des structures existantes, l’amélioration de l’architecture et des aménagements paysagers, ainsi que la modernisation des infrastructures techniques. L’objectif est de créer des espaces fonctionnels adaptés aux activités culturelles, artistiques et créatives contemporaines.

Selon les orientations de la municipalité, le Centre des industries culturelles Dong Xuan - Bac Qua fonctionnera selon un modèle pluridisciplinaire incluant des espaces d'exposition, des galeries d'art, des studios de création, des ateliers d'artisanat et des zones dédiées à la promotion de la gastronomie traditionnelle du Vieux quartier. Conçu comme un écosystème interconnecté, le centre vise à offrir un environnement favorable pour les artistes, artisans, designers et entreprises, tout en enrichissant l'offre culturelle destinée aux résidents et aux visiteurs internationaux.

Lors de la cérémonie de mise en chantier, Trinh Hoang Tung, président du Comité populaire du quartier de Hoan Kiem, a rappelé que le secteur Dong Xuan - Bac Qua constituait un haut lieu historique et commercial de Hanoï. Il a souligné que l'ambition du projet dépasse la simple rénovation urbaine pour transformer ces lieux en une destination culturelle, créative vivante, où les valeurs patrimoniales sont réinterprétées à travers des formes nouvelles, notamment par la jeune génération.

À terme, le centre devrait contribuer à la création de produits touristiques et de services à forte valeur ajoutée, tout en stimulant les activités commerciales et le développement socio-économique local.

Vue d'ensemble du Centre culturel et industriel Dong Xuan - Bac Qua, dans le quartier de Hoan Kiem à Hanoï. Photo : VNA

Pour assurer la réussite du projet, Trinh Hoang Tung a demandé aux entreprises concernées de veiller à une gestion rigoureuse des ressources, au respect du calendrier des travaux et à l’application stricte des normes de sécurité. En parallèle, le comité de gestion du lac Hoan Kiem et du Vieux quartier a été chargé de finaliser les modalités d’exploitation du centre et de développer des partenariats avec les réseaux de créateurs, afin de permettre son entrée en fonctionnement dès l’achèvement des travaux.

La création du Centre des industries culturelles Dong Xuan - Bac Qua s’inscrit dans une démarche de planification engagée en 2025 et appuyée par une série de résolutions et de décisions municipales adoptées entre juillet 2025 et août 2026.

Le lancement de ce chantier traduit la volonté de Hanoï de faire des industries culturelles un moteur de croissance, en conciliant préservation et valorisation du patrimoine urbain avec créativité, tourisme, commerce et développement économique. -VNA

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Nghiêm Thị Kim Thập