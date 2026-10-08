Le théâtre expérimental vietnamien à l’honneur à la Conférence AAPPAC 2026 à Hong Kong (Chine)

Hong Kong (VNA) - Le 7 octobre, dans le cadre de la Conférence annuelle 2026 de l’Association des centres des arts du spectacle d’Asie-Pacifique (AAPPAC), organisée du 6 au 9 octobre dans le district culturel de West Kowloon, à Hong Kong (Chine), s’est tenue un échange consacré aux défis économiques et budgétaires auxquels sont confrontés les arts du spectacle dans la région. Intitulée « De la survie à la stratégie : pressions économiques et budgétaires et perspectives d’avenir pour les arts du spectacle en Asie-Pacifique », cet échange a réuni des professionnels de Chine, d’Australie, de Hong Kong et du Vietnam.

​Présidée par Betty Fung, directrice générale de l’Autorité du district culturel de West Kowloon et vice-présidente de l’AAPPAC, l'événement a porté notamment sur les difficultés de financement, les modèles de fonctionnement des structures indépendantes et les stratégies permettant d’assurer la pérennité des projets théâtraux contemporains.

Représentant la scène contemporaine vietnamienne, la metteuse en scène Tra Nguyen, fondatrice du projet indépendant « The Run - A Theatre Project », a participé à cet échange. En marge de l'événement, Tra Nguyen s'est dite honorée de porter la voix des praticiens vietnamiens lors de ce forum régional. Elle espère que ses partages encourageront les artistes vietnamiens à saisir les opportunités de développement et contribueront à l'avenir du secteur dans la région.

Initiée en 2018 par Tra Nguyen, « The Run - A Theatre Project » constitue une plateforme pionnière au Vietnam dédiée à la création d'infrastructures pour le théâtre expérimental. Ce projet offre un espace aux jeunes dramaturges, metteurs en scène et producteurs pour tester de nouvelles formes d'expression en combinant arts visuels et performances pluridisciplinaires.



Titulaire d’un master en écriture dramatique de l’Université Carnegie Mellon (États-Unis), Tra Nguyen a produit et présenté de nombreuses œuvres à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Berlin, Jakarta et Tokyo.

​Réunissant plus de 350 dirigeants artistiques et professionnels de la culture, l’AAPPAC 2026 marque le 30e anniversaire de l’association. La participation de la scène indépendante vietnamienne à ce rendez-vous régional témoigne de l’ouverture croissante des artistes vietnamiens aux réseaux internationaux et de leur présence accrue sur la scène culturelle d’Asie-Pacifique.- VNA