Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung entame une visite officielle au Laos

Le Premier ministre Le Minh Hung effectue une visite officielle au Laos, destinée à approfondir la solidarité spéciale, la coopération intégrale et le lien stratégique entre les deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung et sa délégation se sont rendus au Mémorial des héros morts pour la Patrie à Vientiane pour y déposer une couronne de fleurs. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung et sa délégation se sont rendus au Mémorial des héros morts pour la Patrie à Vientiane pour y déposer une couronne de fleurs. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le 8 octobre à 12h45, l’avion spécial transportant le Premier ministre Le Minh Hung et la haute délégation vietnamienne a atterri à l’aéroport international de Wattay, à Vientiane, marquant le début de sa visite officielle en République démocratique populaire du Laos, à l’invitation de son homologue lao Saleumxay Kommasith.

Le Premier ministre vietnamien et la haute délégation ont été accueillis à l’aéroport par le ministre et chef du Bureau du Premier ministre lao, Bouakhong Nammavong, le vice-ministre des Affaires étrangères Maythong Thammanvongsa, le vice-président du Comité d’administration de la capitale Vientiane, Phokham Xayasone, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Eunthavan, le chef du Bureau du Comité de coopération Laos-Vietnam, Viengsan Chantha, ainsi que plusieurs responsables du ministère lao des Affaires étrangères.

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Le Premier ministre Le Minh Hung est arrivé à Vientiane, marquant le début de sa visite officielle en République démocratique populaire du Laos. Photo : VNA



Du côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, des représentants des organes représentatifs du Vietnam au Laos, des diplomates et fonctionnaires de l’ambassade, ainsi qu’un grand nombre de membres de la communauté vietnamienne établie au Laos.

Dans une atmosphère empreinte d’amitié et de cordialité, des membres de la communauté vietnamienne au Laos et de nombreux élèves lao ont brandi les drapeaux des deux pays à l’aéroport pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre Le Minh Hung et à la haute délégation vietnamienne.

Cette visite officielle constitue une occasion pour les deux Partis et les deux gouvernements de réaffirmer la tradition de solidarité spéciale, de fidélité et d’attachement indéfectible entre le Vietnam et le Laos. Forgée, éprouvée et constamment consolidée au fil des étapes historiques, cette relation témoigne de la détermination politique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux gouvernements à approfondir le partenariat spécial Vietnam-Laos et à le rendre toujours plus substantiel et efficace.

Dans le cadre de son séjour, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la haute délégation vietnamienne auront un entretien avec son homologue lao Saleumxay Kommasith et la haute délégation lao afin d’évaluer la coopération récente et de convenir des orientations majeures pour dynamiser les échanges bilatéraux durant les derniers mois de 2026.

En outre, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue lao Saleumxay Kommasith coprésideront la Conférence de promotion des investissements Laos-Vietnam. Cet événement permettra d’écouter les propositions des entreprises des deux pays, de lever rapidement les difficultés rencontrées et de créer des conditions favorables au renforcement des investissements mutuels, contribuant ainsi à concrétiser le contenu du « lien stratégique » convenu par les hauts dirigeants des deux pays.

À son arrivée à l’aéroport international de Wattay, le Premier ministre Le Minh Hung et sa délégation se sont rendus au Mémorial des héros morts pour la Patrie à Vientiane pour y déposer une couronne de fleurs, exprimant leur respect et leur profonde gratitude envers les héros qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté des deux peuples, ainsi que pour la défense, la construction et le développement du Laos et du Vietnam.

La visite officielle du chef du gouvernement vietnamien au Laos contribuera à cultiver et à développer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et le lien stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, afin de rendre ces relations toujours plus profondes, substantielles et bénéfiques aux habitants des deux pays. -VNA

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