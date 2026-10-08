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Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man effectuera une visite officielle en Chine

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Chine du 11 au 15 octobre 2026.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man effectuera une visite officielle en Chine. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man effectuera une visite officielle en Chine. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sur invitation de Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Chine du 11 au 15 octobre 2026.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 8 octobre à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man coprésidera à cette occasion la deuxième session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Chine.

Le 18 janvier 1950, la Chine est devenue le premier pays au monde à établir des relations diplomatiques avec la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Les relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale Vietnam-Chine se trouvent aujourd’hui dans l’une de leurs meilleures phases de développement, avec une confiance politique de plus en plus consolidée, une coopération concrète de plus en plus approfondie et des échanges entre les deux peuples toujours plus étroits, a estimé l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, lors de la cérémonie commémorative du 76ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

En 2025, les deux parties ont organisé cinq visites de dirigeants de haut niveau. Parmi celles-ci, la visite d’État au Vietnam, en avril 2025, de Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, a constitué un temps fort. Les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États sont également parvenus à plusieurs consensus importants, ouvrant une nouvelle étape dans l’approfondissement et le développement global des relations bilatérales dans tous les domaines.

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux en 2025 a maintenu une forte dynamique de croissance à deux chiffres, permettant au Vietnam de conserver sa position de quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde. La Chine est également devenue le deuxième plus grand investisseur du Vietnam en 2025.

Les relations économiques et commerciales se sont développées de manière continue grâce à des politiques préférentielles, dont la version 3.0 de l’accord de libre-échange Chine - ASEAN. La coopération en matière d’infrastructures continue de se renforcer, insufflant une nouvelle dynamique à la collaboration économique bilatérale et ouvrant la voie à de nouveaux résultats.

L'amitié entre le Vietnam et la Chine et le développement stable des relations bilatérales sont considérés comme un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales. Le maintien d’une coopération fondée sur le respect mutuel et la promotion constante de l’amitié bilatérale contribuent également à façonner un modèle exemplaire de relations internationales.

L’Année des échanges populaires Vietnam–Chine 2025 a été mise en œuvre de manière dynamique, avec de nombreuses activités organisées sous diverses formes, notamment dans le cadre du programme « Voyage rouge : recherche et apprentissage », destiné à la jeunesse des deux pays.

Les résultats obtenus en 2025 ont créé un nouvel élan, consolidé les bases de la coopération et renforcé la confiance entre les deux parties, offrant ainsi des conditions favorables à un approfondissement et à une concrétisation accrue des relations bilatérales, a conclu l’ambassadeur.

Lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm en Chine en avril dernier, le Vietnam et la Chine ont signé 32 accords de coopération couvrant un large éventail de domaines, allant de la politique et de la sécurité à l’économie, aux infrastructures et aux échanges locaux. -VNA

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