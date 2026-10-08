La visite du PM Le Minh Hung au Cambodge ouvre une nouvelle étape de coopération

Phnom Penh (VNA) - Le journal Khmer Times a publié un article d’Uch Leang, directeur par intérim du Centre d'études asiatiques, africaines et du Moyen-Orient à l'Institut des relations internationales du Cambodge, estimant que la visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge, les 9 et 10 octobre, constitue un événement important non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération en Asie du Sud-Est.

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Selon l’auteur, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027, cette visite offre l’occasion de dresser le bilan de six décennies de partenariat, d’évaluer les défis actuels et de jeter les bases d’une nouvelle étape de développement. Uch Leang souligne que la coopération économique, commerciale et d'investissement demeure un pilier central des relations bilatérales. La dynamique commerciale bilatérale s'oriente désormais vers une intégration poussée dans les chaînes d'approvisionnement, la transformation agricole, la logistique, le commerce électronique, la soutraitance industrielle et les industries manufacturières transfrontalières.



Le Vietnam figure parmi les principaux investisseurs au Cambodge, notamment dans l’agriculture à grande échelle, la finance, les télécommunications, l’aviation et le commerce. Ces investissements contribuent à créer des dizaines de milliers d’emplois et génèrent chaque année des centaines de millions de dollars de recettes budgétaires pour le Cambodge.



Sur le plan des infrastructures, le rapprochement entre les autoroutes Phnom Penh - Bavet et Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai, combiné au développement du transport fluvial et des liaisons aériennes directes, permettra de former un corridor économique performant et de réduire significativement les coûts commerciaux.



Le tourisme connaît également une croissance soutenue. Le Vietnam demeure le premier marché émetteur de visiteurs internationaux vers le Cambodge, avec plus de 1,22 million de touristes vietnamiens en 2025, tandis que 687 000 Cambodgiens ont séjourné au Vietnam. Les deux pays envisagent de développer des produits touristiques transfrontaliers reliant Ho Chi Minh-Ville, Phnom Penh et Siem Reap, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et les liens socioculturels entre les deux peuples.



Outre l'économie, la sécurité et la défense restent primordiales. Une coopération bilatérale accrue s'avère indispensable pour lutter contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, la traite d'êtres humains et la cybercriminalité, contribuant aux efforts globaux de l'ASEAN. La formation et l'éducation représentent un investissement stratégique d'avenir, avec un élargissement prévu vers l'intelligence artificielle, la transformation numérique, les sciences, la santé, l'agriculture intelligente et la gouvernance publique.



L’expert Uch Leang conclut que la visite du Premier ministre Le Minh Hung constitue un jalon important et ouvre la voie à une nouvelle phase de coopération entre les deux pays à l’ère du développement. En transformant la confiance politique en actions de partenariat concrètes et en sensibilisant les jeunes générations à cette amitié traditionnelle, le Vietnam et le Cambodge peuvent jeter les bases d’un développement durable et mutuellement bénéfique pour les générations futures.- VNA