Politique

Clôture du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

Réuni pendant quatre jours, le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a adopté plusieurs orientations et décisions majeures, ouvrant la voie à la concrétisation de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et aux objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prononce un discours lors de la clôture du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prononce un discours lors de la clôture du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 8 octobre, le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a tenu sa séance de clôture à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a dirigé les débats.

Après quatre jours de travaux intensifs, le Plénum a achevé l’ensemble de son programme et adopté la résolution du 4e Plénum, ainsi que plusieurs règlements et projets stratégiques relevant de sa compétence.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a souligné que cette session constituait une étape décisive dans la concrétisation de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, en liant l’édification du Parti à la gouvernance nationale.

Le Comité central a approuvé les grandes orientations pour les études fondamentales sur les 100 ans de direction de la révolution par le Parti et la vision pour les cent années à venir, le bilan des 40 années de mise en œuvre du Programme politique sur l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme, ainsi que les études sur la modification et le complément des Statuts du Parti.

Le Comité central a réaffirmé son attachement inébranlable au marxisme-léninisme et à la pensée de Ho Chi Minh, tout en développant la théorie à partir de la pratique vietnamienne.

Concernant l’édification de l’appareil politique, le Comité central a adopté une résolution visant à renforcer et à rectifier le Parti et le système politique afin de les rendre intègres, forts et efficaces, à la hauteur des exigences du développement national dans la nouvelle ère. Il a également adopté les règlements relatifs au contrôle, à la supervision et à la discipline du Parti, adaptés aux nouvelles structures organisationnelles.

S’agissant du mode de gouvernance, le dirigeant To Lam a insisté sur la nécessité d’une direction globale garantissant le principe selon lequel « le Parti dirige, l’État gère, le peuple est maître ». La prise de décision doit s’appuyer sur des données précises et les technologies modernes afin d’anticiper les risques, tout en délimitant clairement les responsabilités et en concrétisant les orientations politiques dans des lois applicables.

Le Plénum a également apporté des innovations majeures dans le travail des cadres et la stratégie nationale d’attraction des talents dans les secteurs de pointe. Le processus de sélection et de gestion du personnel reposera désormais sur la compétence réelle, l’intégrité et le dévouement. L’utilisation des compétences prévaudra sans nécessairement imposer l’intégration dans la fonction publique permanente, créant ainsi un pont avec les experts expatriés et internationaux.

Sur le plan socio-économique, malgré un contexte mondial complexe, le pays a enregistré des résultats importants au cours de la première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. Pour 2027, le Comité central vise une accélération marquée, avec un objectif de croissance du PIB d’au moins 10 % et une inflation moyenne maîtrisée autour de 4,5 %, tout en garantissant la stabilité macroéconomique.

Pour atteindre ces objectifs, le secrétaire général du Parti et président de la République, le leader To Lam, a exigé de lever les goulots d’étranglement institutionnels, de catalyser l’investissement privé, de moderniser les infrastructures et d’orienter les ressources publiques vers les projets structurants. L’investissement étranger devra être étroitement associé au transfert de technologie et à la valorisation des compétences locales. Par ailleurs, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique doivent contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité.

Concernant le budget, le Plénum a approuvé les orientations de répartition pour 2027, en garantissant le rôle moteur du budget central tout en préservant l’autonomie locale et les ressources nécessaires à la réforme salariale. Des règles précises ont également été adoptées pour encadrer la participation des membres du Parti aux activités d’investissement et d’enrichissement légitime, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

En conclusion, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé chaque membre du Comité central à faire preuve d’exemplarité, à assumer pleinement ses responsabilités et à mettre rapidement en œuvre les résolutions adoptées, afin de traduire ces orientations en progrès tangibles au bénéfice de la population.-VNA




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