Tourisme

Le Vietnam se hisse dans le top 10 mondial pour la sûreté touristique

Avec un score de 6,52 points pour l'indicateur de "Sûreté et sécurité", le Vietnam se classe au 9e rang mondial en 2026 dans le rapport 2026 sur l’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI), publié par le Forum économique mondial (WEF).

Le festival de rue « Couleurs des cinq continents » se déroule sur la rue piétonne du lac Hoan Kiem, attirant de nombreux locaux et touristes internationaux. Photo : VNA
Le festival de rue « Couleurs des cinq continents » se déroule sur la rue piétonne du lac Hoan Kiem, attirant de nombreux locaux et touristes internationaux. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le rapport 2026 sur l’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI), publié par le Forum économique mondial (WEF), classe 13 des 17 indicateurs piliers du Vietnam dans les catégories de performance intermédiaire supérieure ou de premier plan mondial. Parmi eux, l’indicateur "Sûreté et sécurité" figure dans le top 10 mondial.

Avec un score de 6,52 points pour cet indicateur, le Vietnam se classe au 9e rang mondial en 2026, gagnant 18 places par rapport à 2024. Le top 10 comprend également Singapour, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Islande, la Suisse, la Finlande, le Koweït, Bahreïn et le Luxembourg.

Les rapports internationaux pris en compte par le WEF soulignent que le Vietnam affiche un niveau élevé de sûreté et de sécurité, un faible taux de criminalité et un indice mondial du terrorisme nul. L’évaluation du TTDI repose sur 17 piliers et 102 indicateurs individuels, ces derniers étant normalisés sur une échelle de 1 à 7. Le pilier "Sûreté et sécurité" prend notamment en compte la confiance dans la police locale, le sentiment de sécurité lorsqu’on marche seul la nuit, le taux d’homicide, l’impact du terrorisme et les décès liés à la violence organisée.

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Des touristes internationaux visitent Hoi An et Da Nang. Photo : VNA

L’attractivité du Vietnam se reflète également dans l’intérêt croissant que lui portent les médias internationaux. Le magazine américain Travel + Leisure a ainsi recommandé le pays parmi les destinations d’Asie du Sud-Est à privilégier pour les voyageurs âgés de 50 ans et plus, mettant en avant la combinaison de son patrimoine historique, de sa culture, de sa gastronomie et de ses paysages.

Les voyageurs peuvent y découvrir des monuments d’importance historique, savourer un café, explorer des villes dynamiques ou encore admirer de vastes paysages naturels, dans le cadre d’un séjour offrant une grande diversité d’expériences.

En 2026, le Vietnam vise 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes nationaux. Au cours des neuf premiers mois de 2026, le pays a accueilli 17,7 millions de visiteurs internationaux, soit près de 71 % de l’objectif annuel, et enregistré 126 millions de touristes nationaux, représentant 84 % de l’objectif fixé pour l’année. Le Vietnam est passé de la 5e à la 3e place parmi les pays d’Asie du Sud-Est en termes de croissance du tourisme, tandis que son indice global dans le TTDI a progressé de sept places, pour atteindre le 52e rang mondial.De plus, lors des World Travel Awards 2026 pour l'Asie et l'Océanie aux Maldives, le Vietnam a été sacré "Première destination d'Asie" et "Première destination patrimoniale d'Asie".

​L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam estime que, dans un contexte où le tourisme international est affecté par les tensions géopolitiques, les conflits armés, les difficultés économiques, la hausse des coûts de voyage ainsi que les risques liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique, les facteurs de sécurité et de sûreté sont de plus en plus pris en compte dans le choix d’une destination par les voyageurs.

Pour le Vietnam, cet atout en matière de sécurité et de sûreté revêt une importance particulière dans la réalisation de l’objectif d’accueil de visiteurs internationaux en 2026 et au cours des années suivantes. Associée à une politique de visas de plus en plus favorable, à l’élargissement des liaisons aériennes, à la diversité des produits touristiques et à la richesse des ressources naturelles et culturelles, la stabilité du pays, ainsi que la sécurité et la sûreté, constitue un fondement important pour renforcer la confiance des marchés internationaux, maintenir une croissance durable du tourisme dans les temps à venir, tout en améliorant la qualité de l’expérience des visiteurs et la compétitivité de la destination.- VNA

#Nouvelle ère #sûreté touristique #tourisme
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