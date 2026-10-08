Tourisme

Le Vietnam dans le Top 10 des destinations préférées des lecteurs de Condé Nast Traveler

Le Vietnam se hisse dans le Top 10 des pays les plus appréciés au monde en 2026, selon le classement des lecteurs de Condé Nast Traveler, confirmant l’attrait croissant de la destination grâce à la richesse de ses paysages, de sa culture et de sa gastronomie.

De nombreux touristes internationaux participent avec enthousiasme aux activités expérientielles liées à la Fête de la mi-automne. Photo : VNA
De nombreux touristes internationaux participent avec enthousiasme aux activités expérientielles liées à la Fête de la mi-automne. Photo : VNA

​Hanoï (VNA) - L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a indiqué, le 8 octobre, que le magazine américain de voyage Condé Nast Traveler avait publié les résultats de ses Readers’ Choice Awards 2026, plaçant le Vietnam au 10e rang des 20 pays les plus appréciés au monde par ses lecteurs, avec un score de 92,99 points.

Selon l’Autorité nationale du tourisme, cette distinction témoigne de la reconnaissance croissante du Vietnam sur la scène touristique internationale, portée par la diversité de ses paysages, sa richesse culturelle, sa gastronomie et la variété des expériences proposées aux visiteurs.

Hanoï séduit par son Vieux quartier et sa profondeur culturelle, Ho Chi Minh-Ville par son dynamisme, la baie de Ha Long par ses paysages spectaculaires, tandis que Hoi An et Hue se distinguent par leur patrimoine. Da Nang, Phu Quoc, les routes des hautes terres du Nord et les espaces culturels des Hauts Plateaux du Centre offrent également des expériences spécifiques.

La gastronomie constitue elle aussi un atout majeur, du pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) au banh mi (baguette vietnamienne) et au café, en passant par les spécialités locales. La convivialité des habitants et les expériences liées à la vie locale contribuent également à l’attrait du Vietnam auprès des visiteurs internationaux.

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Des touristes internationaux découvrent les plats présentés à l'espace culturel du lac Van. Photo : VNA

L’entrée du Vietnam dans le Top 10 du classement de Condé Nast Traveler constitue un nouveau marqueur de sa notoriété touristique à l’international et illustre l’intérêt croissant des voyageurs étrangers pour ses atouts naturels, culturels, gastronomiques et humains.

Le classement comprend également le Japon, l’Italie, l’Irlande, le Cambodge, l’Espagne, le Portugal, la France, la Grèce, le Panama, la République de Corée, la Thaïlande, la Pologne, la Norvège, la Croatie, l’Autriche, la Suisse, Singapour, la Suède et l’Allemagne.

Auparavant, selon le rapport 2026 du Forum économique mondial sur le développement touristique mondial, 13 des 17 indicateurs clés du Vietnam se situaient dans la moyenne supérieure au niveau mondial ou parmi les meilleurs. L’indicateur relatif à la sûreté et à la sécurité plaçait notamment le Vietnam au 9e rang mondial.

Cet atout revêt une importance particulière alors que le secteur touristique s’est fixé pour objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et quelque 150 millions de touristes nationaux en 2026. -VNA

#VNHP #Vietnam #Top 10 des pays les plus appréciés au monde
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