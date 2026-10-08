La diplomatie parlementaire renforce la confiance politique Vietnam-Chine

Pékin (VNA) - À l’approche de la visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân, du 11 au 15 octobre, l’ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Thanh Binh souligne le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la confiance politique et la concrétisation des orientations communes des dirigeants des deux pays.



Dans une interview accordée à la VNA, l’ambassadeur Pham Thanh Binh a indiqué qu’il s’agirait de la première visite de Trân Thanh Mân en Chine depuis son entrée en fonction en tant que président de l’Assemblée nationale. Cette visite intervient alors que le Vietnam met en œuvre les orientations du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), que la 16e législature de l’AN vietnamienne entame son mandat et que la Chine commence à mettre en œuvre son 15e Plan quinquennal de développement économique et social.



Selon l’ambassadeur, cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges étroits de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays. Elle vise notamment à concrétiser les orientations communes dégagées lors de la visite d’État au Vietnam, en avril 2025, du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, ainsi que lors de la visite d’État en Chine, en avril 2026, du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm.



La visite du président de l’Assemblée nationale réaffirme également que le Vietnam considère constamment ses relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier ordre de sa politique étrangère. Elle contribuera à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral et à promouvoir la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique plus élevée dans la nouvelle période, conformément à l’orientation des « six plus ».



L’ambassadeur a souligné l’importance particulière de la visite pour la coopération entre les deux organes législatifs. Après le succès de la première session du Comité de coopération, tenue à Hanoï le 31 août 2025, la deuxième session devrait permettre à ce mécanisme de fonctionner de manière plus régulière, avec des programmes et des priorités plus précis. Les orientations fixées par les dirigeants des deux pays doivent être concrétisées par des cadres juridiques appropriés, une coordination entre les organismes compétents et un suivi de leur mise en œuvre.



Évoquant les relations bilatérales depuis le début de 2026, le diplomate vietnamien a estimé qu’elles maintenaient une dynamique positive et relativement globale, avec une articulation de plus en plus étroite entre les orientations stratégiques de haut niveau et la coopération concrète.



La confiance politique continue notamment de se renforcer grâce aux échanges réguliers à tous les niveaux et au fonctionnement efficace de plusieurs mécanismes, dont le Comité directeur de la coopération bilatérale et le dialogue stratégique ministériel « 3+3 » sur la diplomatie, la défense et la sécurité publique. La coopération en matière de défense et de sécurité s’approfondit également, tandis que la coordination dans les mécanismes et forums multilatéraux se renforce.



La coopération économique et commerciale, les investissements et la connectivité des infrastructures connaissent par ailleurs une forte progression. La coopération ferroviaire entre dans une phase de mise en œuvre concrète, tandis que les projets de postes-frontières intelligents et de zones de coopération économique transfrontalière s’accélèrent. Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 216,1 milliards de dollars, en hausse de 35,2 % sur un an.



Les deux pays élargissent également leur coopération à des secteurs liés à leur développement futur, notamment les sciences et technologies, l’innovation, l’économie numérique, la transition verte, les énergies propres et la formation des ressources humaines. Ils accordent une attention commune à la connexion des chaînes de production et d’approvisionnement, au développement des capacités industrielles et à l’utilisation sûre et efficace des technologies.



Parallèlement, la coopération entre les collectivités, ainsi que les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, du tourisme et entre les peuples, restent dynamiques. Les deux parties mettent activement en œuvre l’Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027 et les programmes « Itinéraire rouge d’étude et de recherche de la jeunesse vietnamienne en Chine » et le camp d’étude et de recherche « Lumière de l’idéal ».



Concernant la coopération parlementaire, l’ambassadeur l’a qualifiée de composante importante des relations bilatérales. Aux côtés des relations entre les deux Partis, de la diplomatie d’État et des échanges entre les peuples, la diplomatie parlementaire contribue à renforcer la confiance politique, à créer des cadres juridiques pour la coopération et à transformer les accords de haut niveau en politiques, programmes et résultats concrets.



L’ambassadeur Pham Thanh Binh attend de la prochaine visite quatre résultats principaux : consolider la confiance politique et concrétiser les orientations communes des dirigeants des deux pays ; approfondir la coopération entre les deux organes législatifs ; renforcer leur rôle dans la création d’un cadre juridique et le suivi des projets de coopération ; et intensifier les échanges entre parlementaires, groupes d’amitié, organes législatifs locaux et populations des deux pays.



Il a également souligné l’importance d’une coordination accrue dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux afin de mieux gérer les divergences et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



L’ambassadeur s’est dit convaincu que, grâce à la détermination des dirigeants des deux pays et à la coordination étroite entre l’Assemblée nationale vietnamienne et l’Assemblée populaire nationale chinoise, la visite marquera une nouvelle étape dans la coopération entre les deux Partis, les deux États et leurs organes législatifs, contribuant ainsi à consolider et à développer davantage le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine. - VNA

source