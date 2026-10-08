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Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré le 8 octobre à Vientiane le dirigeant lao Thongloun Sisoulith, les deux parties réaffirmant leur volonté d’approfondir les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré, dans l’après-midi du 8 octobre, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, au siège du Comité central du PPRL à Vientiane.

Lors de cette rencontre, le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a chaleureusement accueilli le Premier ministre Le Minh Hung, qui effectue sa première visite officielle au Laos en tant que chef du gouvernement vietnamien, peu après la consolidation des postes de direction au Laos et l’entrée en fonction du Premier ministre lao Saleumxay Kommasith. Il a souligné l’importance de cette visite, qui témoigne de la solidarité particulière unissant les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le dirigeant lao a salué l’étroite coordination entre les deux gouvernements dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, ainsi que les résultats de leur coopération dans les domaines politique, diplomatique, de la défense, de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, de l’éducation et de la formation, et entre les localités. Il a également reconnu les efforts déployés pour lever les obstacles à la coopération bilatérale.

De son côté, le Premier ministre Le Minh Hung s’est réjoui de sa première visite officielle au Laos en qualité de chef du gouvernement vietnamien et a transmis au dirigeant lao Thongloun Sisoulith les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, ainsi que des autres hauts dirigeants vietnamiens.

Évoquant son entretien avec son homologue lao Saleumxay Kommasith, il a indiqué que les deux parties étaient parvenues à plusieurs accords importants pour approfondir leur coopération et la rendre plus concrète et efficace. À cette occasion, 11 documents de coopération ont été signés dans différents domaines.

Le Premier ministre vietnamien a insisté sur la nécessité de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, en levant les obstacles et en accélérant les projets et secteurs prioritaires afin d’obtenir des résultats concrets au bénéfice des populations des deux pays.

Les deux dirigeants ont réaffirmé que la préservation et le renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos constituaient une priorité absolue pour chacun des deux pays. Ils ont souligné le caractère fraternel, spécial et durable de leurs relations, fondées sur des perspectives de développement partagées.

Le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam ferait tout son possible, aux côtés du Laos, pour préserver, renforcer et transmettre aux générations futures les liens de fidélité et de solidarité entre les deux peuples, considérant cette mission comme une priorité stratégique d’une importance particulière pour la sécurité et le développement de chaque pays.

Les deux dirigeants sont convenus de mettre en œuvre efficacement les mesures visant à renforcer les relations bilatérales. Ils sont convenus de renforcer les liens entre les deux économies, notamment dans le commerce, l’investissement, l’énergie, les infrastructures, la logistique, les sciences et les technologies. Ils ont également appelé à intensifier la coopération culturelle, éducative et décentralisée, ainsi que les échanges entre les peuples.

Les deux parties ont décidé de coordonner les activités de l’« Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos » en 2027, marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (5 septembre 1962) et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération (18 juillet 1977).

Les deux dirigeants sont également convenus de renforcer leurs consultations sur les questions stratégiques et de poursuivre leur coordination étroite au sein des forums régionaux et internationaux, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement.

Le Premier ministre Le Minh Hung a enfin affirmé que le gouvernement vietnamien travaillerait étroitement avec son homologue lao pour assurer la mise en œuvre effective des accords de haut niveau, avec des résultats tangibles pour les populations, et approfondir davantage les relations particulières entre les deux pays. -VNA

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