UIP-153 : le Vietnam multiplie les échanges parlementaires en Tanzanie

Hanoï (VNA) – La 153e Assemblée de l’UIP, réunie à Arusha, en Tanzanie, a poursuivi ses travaux le 8 octobre. Elle a notamment accueilli le Parlement de Nauru comme 184e membre et adopté une résolution sur le développement social inclusif pour tous et les stratégies parlementaires visant à promouvoir les droits et l’autonomisation des personnes handicapées.



Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Hong Dien, a poursuivi sa participation aux travaux de l’UIP-153 et rencontré la présidente de l’UIP, Tulia Ackson, sa secrétaire générale, Anda Filip, la présidente de l’Assemblée nationale d’Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, le premier vice-président du Sénat cambodgien, Ouch Borith, ainsi que le président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale lao, Khaykhamphithoune Phoxay.



Lors de sa rencontre avec Tulia Ackson, Nguyen Hong Dien a salué ses contributions à la tête de l’UIP et souhaité qu’elle continue à soutenir le développement des relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et la Tanzanie, à la hauteur de leurs bonnes relations politiques. La présidente de l’UIP a salué la coopération avec le Vietnam et la forte représentation des femmes à l’Assemblée nationale vietnamienne. Elle a souhaité que le Vietnam accueille de futurs événements de l’UIP et réaffirmé la volonté de l’organisation de soutenir les parlementaires vietnamiens.



Rencontrant Anda Filip, il a sollicité l’appui de l’organisation pour renforcer les capacités législatives et de supervision de l’Assemblée nationale vietnamienne, favoriser sa participation aux mécanismes spécialisés de l’UIP et organiser des forums thématiques au Vietnam. La secrétaire générale de l’UIP a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération et les liens entre l’UIP et l’Assemblée nationale vietnamienne.

Le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Hong Dien et la secrétaire générale de l’UIP, Anda Filip. Photo : MAE

Lors de sa rencontre avec la présidente de l’Assemblée nationale d’Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, celle-ci a sollicité le soutien du Vietnam à la candidature de son pays à la présidence de l’UIP pour la période 2026-2029. Nguyen Hong Dien a salué sa candidature et l’a invitée à effectuer prochainement une visite au Vietnam.



Lors de son entrevue avec Ouch Borith, Nguyen Hong Dien a transmis les salutations et l’invitation à se rendre au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, au président du Sénat cambodgien, Samdech Techo Hun Sen. Il a souligné l’importance des célébrations du 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2027 et appelé les deux Parlements à renforcer leur coopération afin de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements. Le premier vice-président du Sénat cambodgien a appelé à renforcer la coopération économique, commerciale et les investissements bilatéraux.



De son côté, Khaykhamphithoune Phoxay, président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale lao, a réaffirmé sa volonté de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et la coopération entre les deux Assemblées nationales. Nguyen Hong Dien a réaffirmé l’importance accordée aux relations d’amitié et de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, saluant leur étroite coordination dans les préparatifs de la visite du Premier ministre Le Minh Hung au Laos, les 8 et 9 octobre 2026.



Au terme de ses activités à l’UIP-153, Nguyen Hong Dien et la délégation parlementaire vietnamienne ont quitté la Tanzanie pour regagner le pays dans la soirée du 8 octobre. -VNA