Les PM Lê Minh Hung et Saleumxay Kommasith s’entretiennent à Vientiane

​

Vientiane (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue lao Saleumxay Kommasith ont réaffirmé lors de leur entretien, jeudi 8 octobre à Vientiane, la priorité absolue accordée aux relations spéciales vietnamo-lao dans la politique étrangère de chaque pays.

​Saluant chalereusement la première visite officielle au Laos du Premier ministre Lê Minh Hung, le chef du gouvernement lao l’a qualifié d’un témoignage de la confiance politique élevée et des relations fidèles et rares unissant les deux Partis, les deux États et les deux peuples lao et vietnamiens.

​Le Premier ministre Saleumxay Kommasith s’est déclaré convaincu que cette visite contribuera à approfondir et à rendre plus subtantielles et efficaces la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Laos et le Vietnam, en les rendant toujours plus substantiels et efficaces.​

Il a félicité le Vietnam pour les réalisations importantes enregistrées ces derniers temps, notamment une croissance économique vigoureuse, un développement socio-économique solide, et un statut et un rôle grandissant sur la scène internationale, tout en exprimant sa sincère gratitude pour le soutien constant, précieux et efficace du Vietnam à la cause de la révolution, de l’édification et du développement du Laos.

Pour son premier déplacement officiel au Laos en qualité de Premier ministre, devenant le tout premier dirigeant étranger accueilli à Vientiane depuis la récente consolidation des instances dirigeantes lao et l’entrée en fonction du Premier ministre Saleumxay Kommasith, le Premier ministre Lê Minh Hung a remercié son homologue lao pour l’accueil chaleureux, fraternel et empreint de camaraderie réservé à sa délégation de haut rang.

​Le chef du gouvernement vietnamien a adressé ses plus vives félicitations à son homologue lao Saleumxay Kommasith, pour son élection au poste de Premier ministre lao par l’Assemblée nationale du Laos de la 10e législature.

​​Le Premier ministre Lê Minh Hung s’est dit pleinement convaincu que le Premier ministre Saleumxay Kommasith mènerait à bien le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique du Laos, contribuant à déployer avec succès les résolutions du 12e Congrès du Parti révolutionnaire populaire lao, à garantir le développement continu du pays.​

Il a transmis les salutations et les félicitations du secrétaire général et président Tô Lâm, du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu aux hauts dirigeants lao et au Premier ministre Saleumxay Kommasith. Il a exprimé sa gratitude envers le Parti, le gouvernement et le peuple lao pour leur fidélité indéfectible et leur soutien chaleureux à l’égard du Vietnam.

​Le Premier ministre Lê Minh Hung a salué les réalisations importantes enregistrées ces derniers temps par le Parti, l’État et le peuple lao. Il a mis en avant l’action efficace du gouvernement lao pour préserver la stabilité politique, la défense nationale et la sécurité du pays. Il a également salué les efforts rigoureux déployés pour consolider les équilibres macroéconomiques, juguler l’inflation, stimuler la croissance économique et accélérer l’intégration du Laos sur la scène internationale.​

Il a affirmé la volonté du Vietnam d’accompagner et de soutenir le Laos dans la mesure de ses capacités, notamment en partageant des expériences en matière de gestion macroéconomique et budgétaire, de réforme institutionnelle, de développement des infrastructures et de formation des ressources humaines.​

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont fait le point de la situation nationale, des orientations et objectifs de développement futurs, et des priorités d’action pour le déploiement des résolutions adoptées par les congrès de leurs Partis respectifs.​

Le Premier ministre Lê Minh Hung a mis en avant les avancées socio-économiques majeures du Vietnam, tout en évoquant les efforts globaux pour renouveller les institutions, optimiser les structures organisationnelles, mobiliser les ressources, rénover les méthodes de direction et de gouvernance, accélérer l’innovation et la transformation numérique, et renforcer l’autonomie et la résilience de l’économie nationale. Il a également détaillé certains contenus principaux inscrits à l’agenda du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat en cours à Hanoi.​

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir le rôle capital de leurs relations politiques de confiance pour orienter l’ensemble des liens bilatéraux, de maintenir des visites et des contacts réguliers de haut niveau et à tous les niveaux, d’exploiter les mécanismes de coopération, et de coordonner la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau, des plans de coopération entre les deux gouvernements ainsi que des programmes de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.

​La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier central des relations entre le Vietnam et le Laos. Les deux parties ont réaffirmé cette priorité en convenant de maintenir une coordination étroite pour préserver leur stabilité politique, leur sécurité intérieure et l’ordre public.

​Les deux parties vont intensifier leur lutte commune contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la contrebande et la criminalité de haute technologie, tout en renforçant la gestion et la protection des frontières communes. Elles ont également acté l’élargissement de leur coopération à de nouveaux domaines tels que l’industrie de la défense et la cybersécurité.​

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith lors de la cérémonie de remise du système de gestion de la population et de l'identité des citoyens au Laos, à Vientiane, le 8 octobre. Photo : VNA

Sur le plan économique, les deux parties ont estimé que la coopération en matière d’investissement demeure un point lumineux des relations bilatérales. Le Vietnam déploie aujourd’hui près de 300 projets au Laos avec une enveloppe globale frôlant les 7 milliards de dollars de capital enregistré, faisant du Laos la première destination des investissements vietnamiens à l’étranger.

Elles se sont engagées à renforcer la complémentarité ainsi que la connectivité de leurs économies, à stimuler les investissements dans des secteurs clés à forte valeur ajoutée, notamment les infrastructures, les transports, la logistique et la modernisation des postes-frontières. Cette coopération s’appuiera sur une feuille de route précise et des priorités ciblées, visant à porter les échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars, et 10 milliards de dollars par an dans les temps à venir.

Lors des échanges directs sur les freins à la coopération économique, les deux parties ont décidé d’accélérer le déploiement des grands projets. Elles se coordonneront pour lever les obstacles bureaucratiques et réglementaires afin d’optimiser les investissements des entreprises des deux pays.

​En matière d’éducation, de formation et de développement des ressources humaines, le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam continuerait de soutenir le Laos dans la formation de cadres, d’experts et de ressources humaines de haute qualité. Les deux parties ont hautement apprécié le projet d’Université de l’amitié Laos-Vietnam, le considérant comme une initiative emblématique contribuant à relier les savoirs et à promouvoir l’amitié entre le Vietnam et le Laos pour les générations futures.

​Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé l’engagement du Vietnam à soutenir le Laos dans le développement de son capital humain, notamment à travers la formation de cadres, d’experts et des ressources humaines hautement qualifiés. Les deux dirigeants ont également salué le projet d’Université de l’amitié Laos-Vietnam, qui incarne désormais un trait d’union du savoir et un pilier pour pérenniser l’amitié bilatérale auprès des générations futures.

Il a mis à profit cette occasion pour annoncer que le Vietnam va financer et construire deux écoles dans les provinces de Huaphan et de Champasak. Représentant un investissement total de 2 millions de dollars, ce don s’inscrit directement dans la volonté du Vietnam d’accompagner le Laos dans l’éducation, la formation et le développement de son capital humain.

​Les deux dirigeants ont égalemen examiné plusieurs leviers pour dynamiser et optimiser la coopération sectorielle, ciblant particulièrement la science, les technologies, les transports, l’énergie et l’industrie minière. Ils ont acté une coordination étroite en vue de l’«Année de la solidarité, de l’amitié et de la connectivité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2027». Cet événement phare marquera un double jalon historique : le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le cinquantenaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération (18 juillet 1977).

​Évoquant les enjeux régionaux et internationaux, les deux dirigeants ont convenu d’intensifier leurs échanges d’informations et leurs concertations sur les dossiers cruciaux liés à leur sécurité, leur stabilité et leur développement, de continuer de maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein de l’ASEAN, de l’ONU, des mécanismes de la sous-région du Mékong, ainsi que dans les autres instances internationales dont elles font partie.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a invité le Premier ministre Saleumxay Kommasith à participer au Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS) et au Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), qui se tiendront au Vietnam en novembre prochain.

À l’issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à l’échange de onze documents de coopération portant sur la sécurité, la justice, les finances, l’énergie, l’éducation et la formation, les affaires ethniques et religieuses, ainsi que la coopération décentralisée. Ils ont également pris part à la cérémonie de remise du projet de Centre national de données et d’identité des citoyens ainsi qu’à la cérémonie de lancement du projet d’Université de l’amitié Laos-Vietnam. – VNA

​