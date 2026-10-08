Politique

Des dirigeants vietnamiens félicitent le Premier ministre indien Narendra Modi

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le Premier ministre Le Minh Hung ont félicité le Premier ministre indien Narendra Modi pour ses 25 années de responsabilités gouvernementales.

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 25e anniversaire de l’exercice de fonctions à la tête des gouvernements central et de l’État du Gujarat par le Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre Le Minh Hung lui ont adressé, le 8 octobre 2026, des lettres de félicitations. -VNA

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Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith se serrent la main, à Vientiane, le 8 octobre. Photo : VNA

Les PM Lê Minh Hung et Saleumxay Kommasith s’entretiennent à Vientiane

Les deux dirigeants ont convenu de continuer de promouvoir le rôle clé de leurs relations politiques de confiance pour orienter l’ensemble des liens bilatéraux, de maintenir des visites et des contacts réguliers, d’exploiter les mécanismes de coopération, et de coordonner la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau, des plans de coopération entre les deux gouvernements ainsi que des programmes de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prononce un discours lors de la clôture du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat. Photo : VNA

Clôture du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat

Réuni pendant quatre jours, le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a adopté plusieurs orientations et décisions majeures, ouvrant la voie à la concrétisation de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et aux objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère.

Panorama du 4e Plénum du Comité central du Parti. Photo: VNA

📝 Édito : 4e Plénum du Comité central : transformer les ressources en moteurs de développement

Lors du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à définir clairement les priorités pour 2027 et à mieux mobiliser et utiliser les ressources nationales afin de transformer celles-ci en capacités réelles de production et de développement, tout en maintenant une croissance rapide, stable et durable.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, prend la parole lors du débat général de haut niveau de la 153e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP-153). Photo : VNA

UIP-153 : le Vietnam propose trois axes pour renforcer la coopération interparlementaire

Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Hong Dien a proposé trois axes prioritaires de coopération interparlementaire visant à promouvoir la participation citoyenne, à réduire l’écart entre les engagements et leur mise en œuvre, et à mettre la science et la technologie au service de l’humain au débat général de la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) à Arusha, en Tanzanie.

Couverture de l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère", présenté au Mexique le 8 octobre 2026. Photo : Maison d'édition de la VNA

La VNA et le Parti du travail du Mexique publient conjointement l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère"

Cette publication bilingue anglais-espagnol rassemble 46 articles et discours sélectionnés parmi les commentaires politiques et les discours du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, depuis août 2024. Elle reflète la pensée, la vision et les décisions stratégiques du PCV visant à guider résolument le pays vers la nouvelle ère.