Des dirigeants vietnamiens félicitent le Premier ministre indien Narendra Modi

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 25e anniversaire de l’exercice de fonctions à la tête des gouvernements central et de l’État du Gujarat par le Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre Le Minh Hung lui ont adressé, le 8 octobre 2026, des lettres de félicitations. -VNA
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Mer Orientale : promouvoir un ordre maritime stable et inclusif
La 18e Conférence internationale sur la Mer Orientale, tenue les 7 et 8 octobre à Hanoï, a souligné l’importance du droit international.
UIP-153 : le Vietnam multiplie les échanges parlementaires en Tanzanie
Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, a rencontré plusieurs responsables parlementaires en marge de la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), le 8 octobre en Tanzanie.
Les PM Lê Minh Hung et Saleumxay Kommasith s’entretiennent à Vientiane
Les deux dirigeants ont convenu de continuer de promouvoir le rôle clé de leurs relations politiques de confiance pour orienter l’ensemble des liens bilatéraux, de maintenir des visites et des contacts réguliers, d’exploiter les mécanismes de coopération, et de coordonner la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau, des plans de coopération entre les deux gouvernements ainsi que des programmes de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.
Clôture du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat
Réuni pendant quatre jours, le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a adopté plusieurs orientations et décisions majeures, ouvrant la voie à la concrétisation de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et aux objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère.
Communiqué de presse sur la quatrième journée de travail du 4e Plénum du CC du PCV du 14e mandat
Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat, s’est achevé le 8 octobre à Hanoï après quatre jours de travail, avec l’adoption d’une résolution portant sur plusieurs orientations majeures en matière de développement socio-économique, d’édification du Parti et de préparation des prochaines étapes de développement national.
📝 Édito : 4e Plénum du Comité central : transformer les ressources en moteurs de développement
Lors du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à définir clairement les priorités pour 2027 et à mieux mobiliser et utiliser les ressources nationales afin de transformer celles-ci en capacités réelles de production et de développement, tout en maintenant une croissance rapide, stable et durable.
La diplomatie parlementaire renforce la confiance politique Vietnam-Chine
À l’approche de la visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, l’ambassadeur du Vietnam Pham Thanh Binh souligne le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la confiance politique entre les deux pays.
La visite du PM Le Minh Hung au Cambodge ouvre une nouvelle étape de coopération
La visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge, les 9 et 10 octobre, constitue un événement important non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération en Asie du Sud-Est.
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man effectuera une visite officielle en Chine
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Chine du 11 au 15 octobre 2026.
Le président du Panama et son épouse achèvent leur visite officielle au Vietnam
Le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero et son épouse, Maricel Cohen De Mulino ont conclu avec succès leur visite officielle au Vietnam, effectuée du 5 au 8 octobre 2026.
Le Premier ministre Le Minh Hung entame une visite officielle au Laos
Le Premier ministre Le Minh Hung effectue une visite officielle au Laos, destinée à approfondir la solidarité spéciale, la coopération intégrale et le lien stratégique entre les deux pays.
Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans les hautes technologies et la formation
Le Vietnam et la Russie ont échangé leurs expériences et discuté des orientations de coopération dans la formation des ressources humaines, les hautes technologies et la recherche scientifique, dans le but de renforcer leurs relations bilatérales de manière durable et substantielle.
Le Premier ministre Le Minh Hung part pour une visite officielle au Laos et au Cambodge
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a quitté Hanoï le 8 octobre pour une visite officielle en République démocratique populaire du Laos et au Royaume du Cambodge du 8 au 10 octobre 2026.
KPL : la visite du Premier ministre Lê Minh Hung au Laos devrait approfondir les relations bilatérales
La prochaine visite officielle au Laos du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung devrait donner un nouvel élan au « lien stratégique » entre les deux pays, notamment en matière de connectivité et de coopération économique.
UIP-153 : le Vietnam propose trois axes pour renforcer la coopération interparlementaire
Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Hong Dien a proposé trois axes prioritaires de coopération interparlementaire visant à promouvoir la participation citoyenne, à réduire l’écart entre les engagements et leur mise en œuvre, et à mettre la science et la technologie au service de l’humain au débat général de la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) à Arusha, en Tanzanie.
À l’ONU, le Vietnam appelle à renforcer les partenariats pour financer le développement durable
À l’ONU, le Vietnam a appelé à renforcer les partenariats mondiaux, à faciliter l’accès des pays en développement aux technologies et à réformer l’architecture financière internationale afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).
Vietnam-Laos : concrétiser la « connexion stratégique » par l’économie et les infrastructures
La visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Laos, les 8 et 9 octobre, vise à approfondir les relations d’« amitié grande, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de connexion stratégique » entre les deux pays, dans un contexte où les liens bilatéraux connaissent des avancées concrètes dans de nombreux domaines.
Le Vietnam participe activement à la 63e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
La 63e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies s’est achevée à Genève, marquant la participation active, proactive et responsable du Vietnam en tant que membre du Conseil pour le mandat 2026-2028.
Le Parti communiste autrichien admire le parcours du Vietnam dans l’édification et la défense de la Patrie
La maire de Graz et dirigeante du Parti communiste autrichien, Elke Kahr, a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam dans l’édification et la défense de la Patrie sous la direction du Parti communiste du Vietnam.
La VNA et le Parti du travail du Mexique publient conjointement l'ouvrage "L'aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère"
Cette publication bilingue anglais-espagnol rassemble 46 articles et discours sélectionnés parmi les commentaires politiques et les discours du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, depuis août 2024. Elle reflète la pensée, la vision et les décisions stratégiques du PCV visant à guider résolument le pays vers la nouvelle ère.