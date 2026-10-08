Politique

La Korean Broadcasting System rouvre son bureau permanent au Vietnam

KBS est désormais le cinquième média sud-coréen à disposer d’un bureau permanent au Vietnam et le 31e organe de presse étranger à y exercer ses activités.

Cérémonie de remise de la licence autorisant la réouverture du bureau de la Korean Broadcasting System (KBS) au Vietnam. Photo : baoquocte.vn
Cérémonie de remise de la licence autorisant la réouverture du bureau de la Korean Broadcasting System (KBS) au Vietnam. Photo : baoquocte.vn


Hanoi (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a remis, jeudi 8 octobre à Hanoi, la licence autorisant la réouverture du bureau de la Korean Broadcasting System (KBS) au Vietnam, qualifiant cette initiative d’étape importante dans la coopération médiatique entre les deux pays.

La responsable a déclaré que la réouverture de ce bureau contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Elle a souligné que la KBS est désormais le cinquième média sud-coréen à disposer d’un bureau au Vietnam et le 31e organe de presse étranger à y exercer ses activités.

Le retour de la KBS permettra de diversifier davantage le réseau des agences de presse internationales au Vietnam et offrira un canal supplémentaire permettant au public sud-coréen et international de mieux comprendre le Vietnam, son peuple et son développement, a-t-elle ajouté.

Concernant les relations entre le Vietnam et la République de Corée, Lê Thi Thu Hang a souligné que, près de 35 ans après l’établissement des relations diplomatiques, les liens bilatéraux se sont fortement développés, avec des résultats concrets dans tous les domaines.

La République de Corée est désormais le premier investisseur étranger au Vietnam, le deuxième partenaire du pays en matière d’aide publique au développement (APD) et de tourisme, ainsi que le troisième partenaire commercial et dans le domaine de la main-d’œuvre.

Se tournant vers l’avenir, la vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé l’espoir que les deux pays deviennent des partenaires toujours plus importants l’un pour l’autre et développent davantage de « projets phares » symbolisant leur coopération bilatérale.

Alors que le Vietnam entame une nouvelle étape de son développement, la responsable a appelé la KBS et les autres médias sud-coréens à continuer d’accompagner le pays en assurant une couverture opportune, objective et approfondie de son développement, de son renouveau et de son intégration internationale.

Elle a affirmé que le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les organismes compétents, créerait des conditions favorables pour permettre à la KBS d’exercer efficacement ses activités au Vietnam.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Miyon, a souligné l’importance de l’intérêt croissant des médias sud-coréens pour l’ouverture de bureaux au Vietnam. Elle a remercié le ministère des Affaires étrangères ainsi que la vice-ministre Lê Thi Thu Hang pour leur soutien actif à ces initiatives.

A la veille du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, prévu en 2027, l’ambassade organisera diverses activités visant à renforcer les liens bilatéraux, a indiqué la diplomate, invitant les médias des deux pays à prêter attention à ces événements et à en rendre compte.

Yang Sungmo, chef du bureau de la KBS au Vietnam, a remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les organismes compétents d’avoir créé des conditions favorables à la reprise des activités de la KBS dans le pays.

Il a précisé que l’ouverture du bureau de la KBS au Vietnam faisait suite à la rencontre de haut niveau tenue en avril entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président sud-coréen Lee Jae-myung, marquant ainsi une étape importante dans la coopération bilatérale en matière de médias.

Citant le proverbe vietnamien «Une journée de marche, un panier de sagesse», il a affirmé être prêt et déterminé à enrichir son «carnet de reportage» de sujets variés illustrant le parcours de développement impressionnant du Vietnam à l’intention du public coréen, contribuant ainsi à approfondir davantage l’amitié entre les deux pays. – VNA

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#Korean Broadcasting System #KBS #bureau permanent de la KBS au Vietnam
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