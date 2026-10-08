Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre le président de l’Assemblée nationale lao

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré, dans l’après-midi du 8 octobre, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, au siège de cette institution à Vientiane.



Évoquant son entretien avec le Premier ministre Saleumxay Kommasith et sa rencontre avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, il a indiqué que les deux parties étaient parvenues à un large consensus sur les grandes orientations visant à approfondir les relations bilatérales et à rendre leur coopération plus concrète et efficace. Elles ont convenu de mettre en œuvre les engagements et accords conclus au plus haut niveau, avec la volonté de passer d’une « bonne coopération » à une « coopération efficace », et des « engagements » à des « résultats concrets ». À cette occasion, les deux pays ont signé 11 documents de coopération dans différents domaines, procédé à la remise du projet de Centre de données et d’identification des citoyens et lancé le projet d’Université de l’amitié Laos-Vietnam.



De son côté, le président de l’Assemblée nationale lao s’est réjoui de retrouver le Premier ministre Le Minh Hung lors de sa première visite officielle au Laos en tant que chef du gouvernement vietnamien, y voyant une marque de l’importance accordée par le Vietnam à la grande amitié, à la solidarité spéciale, à la coopération intégrale et à la cohésion stratégique entre les deux pays.



Les deux dirigeants se sont félicités du développement des relations bilatérales dans tous les domaines. Ils ont notamment salué le renforcement de la confiance politique, de la coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie, ainsi que les progrès enregistrés dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.



Ils ont décidé de préparer conjointement les activités de l’« Année de solidarité, d’amitié et de cohésion Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2027 », qui marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays (18 juillet 1977).



Soulignant la nécessité d’obtenir des avancées concrètes dans la coopération bilatérale, le Premier ministre Le Minh Hung a souhaité que l’Assemblée nationale lao soutienne l’adoption et l’application de politiques et de réglementations adaptées pour lever les obstacles, mobiliser les ressources publiques et privées, accélérer les projets prioritaires et faciliter les activités des entreprises des deux pays sur leurs marchés respectifs.



Il a également appelé les deux Assemblées nationales à intensifier les échanges de délégations, le partage d’expériences en matière législative et de supervision parlementaire, ainsi que leur coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.



Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a affirmé que l’organe législatif lao travaillerait étroitement avec son homologue vietnamien pour superviser la mise en œuvre des accords de haut niveau et des accords de coopération signés, notamment les grands projets économiques, afin d’approfondir la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux pays.



Les deux dirigeants ont enfin souligné que, dans un contexte régional et international complexe, le renforcement des relations Vietnam-Laos revêtait une importance stratégique à long terme pour le développement de chaque pays. -VNA