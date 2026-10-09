Vietnam-Chine : la coopération scientifique au cœur des attentes des intellectuels vietnamiens

Pékin (VNA) – Plusieurs intellectuels vietnamiens établis en Chine expriment leur satisfaction et leurs attentes à l’approche de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, dans ce pays. Ils espèrent que ce déplacement donnera un nouvel élan aux relations bilatérales dans tous les domaines.



Duong Cam Vinh, docteur en génie mécanique diplômé de l’Université Tsinghua et directeur général d’une société de technologies intelligentes en Chine, se réjouit de l’annonce de cette visite. Selon lui, chaque déplacement de haut niveau contribue à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux pays voisins.



Il souhaite notamment un renforcement des échanges entre les organes législatifs des deux pays et du partage d’expériences, afin d’améliorer les cadres juridiques et les politiques favorisant la coopération dans les sciences, les technologies, l’éducation et les échanges de talents.



Il espère également que la coopération scientifique et les échanges de talents gagneront en ampleur et en profondeur. Des programmes d’échange d’enseignants, de doctorants et d’ingénieurs, ainsi que des projets de recherche conjoints, permettraient aux établissements vietnamiens de nouer de nouveaux partenariats.



Le renforcement de la coopération technique entre entreprises constitue une autre priorité. Duong Cam Vinh espère que la visite facilitera des partenariats répondant à des besoins concrets, en commençant par des projets pilotes de petite envergure et en formant des ingénieurs vietnamiens afin que les technologies transférées puissent être durablement maîtrisées au Vietnam.



Il plaide également pour la création de canaux d’information et de mise en relation destinés aux Vietnamiens étudiant et travaillant en Chine, ainsi que pour des conditions plus favorables aux déplacements et aux échanges entre les populations.



Duong Cam Vinh se dit prêt à participer, lorsque les conditions le permettront, à des échanges techniques à distance, à la formation d’ingénieurs et à la mise en relation d’entreprises des deux pays.



Partageant ces attentes, le professeur associé Nguyen Quoc Hung, de l’Institut de mathématiques et des sciences des systèmes (AMSS) relevant de l’Académie chinoise des sciences, espère également que cette visite permettra d’élargir la coopération scientifique et éducative.



Le Vietnam pourrait notamment s’inspirer de l’expérience chinoise dans le développement de parcs de haute technologie associés aux activités de recherche et de formation, ainsi que dans l’attraction des talents.



Sur le plan législatif, Nguyen Quoc Hung souhaite que les deux pays partagent leurs expériences concernant les mécanismes facilitant le travail des chercheurs, notamment la gestion des fonds de recherche et la simplification des procédures de déplacement liées à la coopération universitaire et scientifique.



Il préconise également de multiplier les possibilités de coopération concrète, à travers des bourses, des échanges de doctorants et de chercheurs postdoctoraux, la codirection de thèses et la création d’équipes de recherche conjointes.



Il souhaite notamment le développement de programmes de recherche à long terme dans les sciences fondamentales et l’intelligence artificielle, avec des organismes responsables et des ressources clairement définis.



Nguyen Quoc Hung espère enfin que les orientations de coopération définies à l’occasion de cette visite offriront davantage de possibilités aux universités, aux instituts de recherche et aux intellectuels vietnamiens établis en Chine de participer à des projets communs. Ces échanges pourraient aider le Vietnam à renforcer ses capacités de recherche, à former de jeunes talents et à maîtriser progressivement les technologies clés nécessaires à son développement. – VNA