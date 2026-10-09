Le Vietnam accède à la catégorie "investissement" de R&I

Hanoï (VNA) - L’agence de notation Rating and Investment Information, Inc. (R&I) a relevé, le 8 octobre, la note de crédit souverain du Vietnam en devises étrangères de BB+, assortie d’une perspective positive, à BBB-, avec une perspective stable, a annoncé le ministère des Finances. Le Vietnam accède ainsi, pour la première fois auprès de cette agence, à la catégorie "investissement" (Investment Grade).

Selon le ministère, cette amélioration traduit l’appréciation favorable de R&I concernant les fondamentaux de la croissance économique vietnamienne, les perspectives de réformes structurelles, les marges de manœuvre budgétaires et la résilience du pays face aux chocs extérieurs. L’agence prévoit que la croissance soutenue devrait se poursuivre, portée par la transition vers un modèle économique axé sur la productivité et l’innovation, l’expansion de l’investissement public et les flux d’investissements directs étrangers (IDE).

Lors de l’évaluation de la notation souveraine menée en avril et mai 2026, le ministère des Finances a travaillé directement avec R&I, en coordination avec les ministères et organismes concernés. Fort de l’expérience acquise auprès des agences internationales Moody’s, Fitch et S&P, il lui a fourni des informations actualisées sur la situation macroéconomique, les finances publiques, la dette publique et les réformes engagées.

R&I souligne que le Vietnam maintient une croissance vigoureuse, supérieure à celle des autres pays d’Asie du Sud-Est. Les réformes gouvernementales visant à rationaliser l’appareil administratif, à promouvoir le secteur privé, à renforcer le cadre institutionnel et à développer les marchés de capitaux devraient consolider le potentiel de croissance et la résilience de l’économie. L’agence salue ce programme global et estime que la mise en œuvre cohérente des réformes favorisera une croissance élevée et plus stable.

Sur le plan budgétaire, le ratio de la dette publique au PIB demeure relativement faible, offrant une marge pour accroître les dépenses d’investissement. Malgré une hausse attendue du déficit budgétaire et de la dette publique, R&I ne relève pas de risque majeur pour la soutenabilité de la dette, l’investissement public devant soutenir la croissance future, tandis que le gouvernement entend maîtriser les dépenses courantes.

Sur le plan extérieur, l’agence met en avant l’excédent persistant du compte courant, la stabilité des flux d’IDE et le niveau relativement faible de la dette extérieure, autant de facteurs qui renforcent la capacité du pays à absorber les chocs. Elle relève toutefois plusieurs points de vigilance, notamment la croissance du crédit, la liquidité bancaire, les prêts immobiliers, la capacité de financement du système financier et le niveau des réserves de change.

Dans un contexte mondial marqué par les incertitudes, cette première accession à la catégorie "investissement" auprès de R&I constitue une étape importante dans les efforts déployés par le Vietnam pour réformer son économie et renforcer sa crédibilité souveraine. Elle devrait contribuer à consolider la confiance des investisseurs et à faciliter la mobilisation de financements à long terme au service du développement socio-économique du pays.

Le ministère des Finances et les organismes gouvernementaux continueront de coopérer étroitement avec R&I et les autres agences de notation afin de leur fournir des informations complètes et actualisées sur la situation socio-économique, les finances publiques et la dette publique du Vietnam. -VNA