Le Vietnam affirme son engagement dans le dialogue international des partis progressistes

Mexico (VNA) - À l’invitation du Parti du Travail du Mexique (PT), une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Hoang Phuc Lam, professeur associé et docteur, directeur adjoint de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, a participé, du 6 au 8 octobre à Mexico, à la 30e édition du séminaire international « Les partis politiques et une nouvelle société ».

Lors de la séance d’ouverture, le 9 octobre, Hoang Phuc Lam a présenté les expériences vietnamiennes en matière de développement socio-économique et de construction du socialisme ainsi que les efforts du Vietnam pour promouvoir le dialogue, la solidarité et la coopération entre les forces politiques progressistes à travers le monde.

Organisé chaque année par le PT depuis 1996, ce séminaire constitue un espace d’échange pour les partis de gauche et les forces progressistes. Il leur permet d'échanger leurs points de vue sur l’évolution de la situation internationale et d’examiner les possibilités de coopération en faveur de la paix, de l’indépendance nationale, du développement et du progrès social. L’édition de cette année a réuni 360 délégués de 39 pays, représentant 101 organisations et partis politiques de différents continents.

Les discussions ont notamment porté sur l’évolution des mouvements de gauche au cours des trente dernières années, l’émergence de nouveaux blocs dans les relations internationales, la tendance à la multipolarité et les modèles socialistes contemporains. Les participants ont également abordé les modèles de développement socio-économique, la souveraineté nationale, la paix mondiale, le néofascisme, l’intégration régionale, les recompositions des relations internationales et les perspectives de coopération entre les forces progressistes.

Prenant la parole, Hoang Phuc Lam a salué les efforts du PT et de son secrétaire général, le sénateur Alberto Anaya Gutiérrez, pour pérenniser ce rendez-vous annuel, notamment dans un contexte où le Forum de São Paulo n’a pas été organisé au cours des deux dernières années. Il a souligné l’importance croissante de ces espaces de dialogue face aux transformations de l’ordre mondial, à l’intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, à l’évolution des mécanismes de coopération internationale et à l’imbrication des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels.

Évoquant la notion de « nouvelle société », il a estimé que celle-ci soulevait des questions à la fois théoriques et pratiques concernant les modèles de développement et l’organisation sociale adaptés aux réalités de chaque pays. L’expérience vietnamienne montre, selon lui, que la construction d’une nouvelle société doit partir des conditions nationales et répondre aux intérêts et aux aspirations légitimes de la population, tout en maintenant les objectifs stratégiques et en renouvelant constamment les approches, les méthodes et les politiques de développement.

Il a rappelé que le Renouveau lancé en 1986 par le PCV illustre la nécessité d’associer développement économique, progrès et équité sociale. L’être humain doit être placé au centre du développement, à la fois comme acteur, objectif et moteur.

Il a aussi réaffirmé que le Vietnam poursuivait une politique étrangère indépendante et autonome, de multilatéralisation et de diversification de ses relations, d'intégration internationale active, dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité et des intérêts mutuels.

À cette occasion, le Vietnam a présenté l’ouvrage « L’aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère », qui rassemble des articles et des discours marquants du secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm. Publié conjointement par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et le PT, le livre comprend 46 textes sélectionnés depuis août 2024 et paraît en anglais et en espagnol.

L’ouvrage expose les grandes orientations du Vietnam en matière de construction du Parti et du système politique, de croissance économique rapide et durable, de politiques centrées sur la population, de préservation de la paix et de la sécurité ainsi que de renforcement de la position du pays sur la scène internationale.

Le sénateur Alberto Anaya Gutiérrez a salué la portée de cette publication et le modèle vietnamien, qui place, selon lui, les intérêts du peuple au cœur de toutes les politiques.

De son côté, l’ancien parlementaire dominicain Rafael Méndez a qualifié les réalisations du Vietnam d’expérience précieuse pour les forces progressistes souhaitant bâtir une société attentive au bien-être des populations défavorisées.

Au cours de son séjour au Mexique, la délégation vietnamienne a également participé aux célébrations du 15e anniversaire du Mouvement de régénération nationale (Morena), parti au pouvoir. Elle a rencontré des responsables de l’Institut de formation des cadres de Morena, ainsi que Sofia Carvajal, présidente de la commission des relations extérieures du Parti révolutionnaire institutionnel. - VNA

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