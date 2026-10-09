Un ferrailleur vietnamien sacré champion national au Japon

Hanoï (VNA) - Surclassant 33 concurrents d'élite venus du Japon, le Vietnamien Luong Duc Quy, 33 ans, a remporté la 6e édition du « TETSU-1 GRAND PRIX », le concours national japonais des compétences en ferraillage.

Ce concours, tenu le 3 octobre au Centre d’éducation Fuji, dans la préfecture de Shizuoka, marque un tournant historique puisque Luong Duc Quy est le premier ressortissant étranger à décrocher ce titre national depuis la création de la compétition par l'Association japonaise des entrepreneurs en barres d'armature.

Employé par la société Tamura Kogyo basée à Osaka, le jeune ouvrier a été honoré du Prix du ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme pour la précision rigoureuse, la qualité d'exécution et la rapidité de ses travaux de montage et de ligature d'armatures en acier.

Au terme d'une finale intense, Luong Duc Quy a réalisé la performance chronométrique la plus courte des 34 finalistes en achevant son épreuve en 46 minutes et 45 secondes.

Cette victoire sans précédent a suscité un vif intérêt dans les médias nippons, notamment dans le quotidien Kensetsu Tsushin qui a souligné la réalisation exceptionnelle du travailleur vietnamien.

Arrivé au Japon en 2015, Luong Duc Quy a acquis près de onze ans d’expérience au sein de la société Tamura Kogyo, basée à Osaka. Il y exerce aujourd’hui des responsabilités d’encadrement et de direction de chantier.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA), il a confié que sa principale difficulté résidait dans la gestion de la pression psychologique, tout en exprimant sa gratitude envers son employeur et sa famille, présente pour le soutenir lors de la finale.

Le président de l’Association japonaise des entrepreneurs en barres d’armature, Shogo Iwata, a salué cette réussite, soulignant que la saine émulation entre travailleurs de différentes nationalités était essentielle à la pérennité des savoir-faire techniques au Japon. Il a rappelé que les compétences manuelles des ferrailleurs demeuraient indispensables à la sécurité et à la qualité des infrastructures.

De son côté, Naosuke Niizuma, responsable du comité d’organisation, a souligné que, malgré la progression de l’automatisation et de la transformation numérique dans le secteur de la construction, la qualité des ouvrages reposait aussi sur les connaissances, les expériences professionnels sur le terrain.

Au-delà de la réussite individuelle de Luong Duc Quy, cette distinction illustre les compétences et la capacité d’intégration des travailleurs vietnamiens dans des métiers techniques exigeants. Alors que le Japon fait face à une pénurie structurelle de main-d’œuvre, son parcours met en lumière la contribution des travailleurs étrangers à l’économie japonaise et l’importance de la formation professionnelle, des expériences et de la maîtrise des gestes techniques pour atteindre les plus hauts niveaux d’excellence. -VNA

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