Société

Un ferrailleur vietnamien sacré champion national au Japon

Le Vietnamien Luong Duc Quy est le premier ressortissant étranger à remporte la 6e édition du « TETSU-1 GRAND PRIX », le concours national japonais des compétences en ferraillage.

Le Vietnamien Luong Duc Quy (milieu) remporte la 6e édition du « TETSU-1 GRAND PRIX ». Photo: VNA
Le Vietnamien Luong Duc Quy (milieu) remporte la 6e édition du « TETSU-1 GRAND PRIX ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Surclassant 33 concurrents d'élite venus du Japon, le Vietnamien Luong Duc Quy, 33 ans, a remporté la 6e édition du « TETSU-1 GRAND PRIX », le concours national japonais des compétences en ferraillage.

Ce concours, tenu le 3 octobre au Centre d’éducation Fuji, dans la préfecture de Shizuoka, marque un tournant historique puisque Luong Duc Quy est le premier ressortissant étranger à décrocher ce titre national depuis la création de la compétition par l'Association japonaise des entrepreneurs en barres d'armature.

Employé par la société Tamura Kogyo basée à Osaka, le jeune ouvrier a été honoré du Prix du ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme pour la précision rigoureuse, la qualité d'exécution et la rapidité de ses travaux de montage et de ligature d'armatures en acier.

Au terme d'une finale intense, Luong Duc Quy a réalisé la performance chronométrique la plus courte des 34 finalistes en achevant son épreuve en 46 minutes et 45 secondes.

Cette victoire sans précédent a suscité un vif intérêt dans les médias nippons, notamment dans le quotidien Kensetsu Tsushin qui a souligné la réalisation exceptionnelle du travailleur vietnamien.

Arrivé au Japon en 2015, Luong Duc Quy a acquis près de onze ans d’expérience au sein de la société Tamura Kogyo, basée à Osaka. Il y exerce aujourd’hui des responsabilités d’encadrement et de direction de chantier.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA), il a confié que sa principale difficulté résidait dans la gestion de la pression psychologique, tout en exprimant sa gratitude envers son employeur et sa famille, présente pour le soutenir lors de la finale.

Le président de l’Association japonaise des entrepreneurs en barres d’armature, Shogo Iwata, a salué cette réussite, soulignant que la saine émulation entre travailleurs de différentes nationalités était essentielle à la pérennité des savoir-faire techniques au Japon. Il a rappelé que les compétences manuelles des ferrailleurs demeuraient indispensables à la sécurité et à la qualité des infrastructures.

De son côté, Naosuke Niizuma, responsable du comité d’organisation, a souligné que, malgré la progression de l’automatisation et de la transformation numérique dans le secteur de la construction, la qualité des ouvrages reposait aussi sur les connaissances, les expériences professionnels sur le terrain.

Au-delà de la réussite individuelle de Luong Duc Quy, cette distinction illustre les compétences et la capacité d’intégration des travailleurs vietnamiens dans des métiers techniques exigeants. Alors que le Japon fait face à une pénurie structurelle de main-d’œuvre, son parcours met en lumière la contribution des travailleurs étrangers à l’économie japonaise et l’importance de la formation professionnelle, des expériences et de la maîtrise des gestes techniques pour atteindre les plus hauts niveaux d’excellence. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #TETSU-1 GRAND PRIX #concours national japonais des compétences en ferraillage #Luong Duc Quy
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan (gauche), et le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Fujii Hisayuki. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération technologique

Lors d’une visite de travail au Japon, le 2 octobre, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a plaidé pour un renforcement de la coopération dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les infrastructures numériques.

Photo : VNA

Valoriser le rôle des jeunes Vietnamiens au Japon

Le Consulat général du Vietnam à Osaka, en coordination avec le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE), a organisé le 13 septembre, à Osaka, une table ronde intitulée « Les jeunes Vietnamiens au Japon – Résolution 23-NQ/TW : valoriser le rôle de la jeune génération ».

Voir plus

Conférence internationale sur la coopération éducative à l’ère numérique à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï accueille une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

S'exprimant lors de l'ouverture, le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, a indiqué que les technologies numériques et l'intelligence artificielle offrent d'immenses opportunités, tout en posant des défis globaux concernant la fiabilité des informations, l'éthique, le droit d'auteur, la sécurité des données et le fossé numérique. Selon lui, le système éducatif doit évoluer afin d’orienter l’utilisation des technologies au service de l’épanouissement humain.

Hanoï prévoit d'investir dans le remplacement de plusieurs dizaines de bus électriques d'ici fin 2026. Photo : VNA

Hanoï accélère l’électrification de son réseau de bus pour une capitale plus verte

Selon les responsables de Transerco, le remplacement progressif des véhicules diesel s’inscrit dans une stratégie visant à porter à plus de 51 % la part des véhicules écologiques dans la flotte de l’entreprise d’ici fin 2026. La transition doit permettre à la fois de moderniser le réseau de transport public et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale.

À Dà Nang, une résidente utilise un code QR pour obtenir son numéro de passage au Centre de services administratifs du quartier de Hoa Xuân. Photo: VNA

Des fondations aux premiers résultats : la transformation numérique en marche

De nombreuses localités accélèrent leur transformation numérique pour optimiser les services publics, accompagner le tissu économique et stimuler l’attractivité locale, mettant en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.