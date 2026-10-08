Société

La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger prévue en décembre

La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger se tiendra du 17 au 20 décembre 2026 à Hanoï, avec pour thème la contribution de la communauté vietnamienne à l’étranger au renforcement de la puissance nationale globale.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm (gauche) et des représentants des Vietnamiens à l'étrangers. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm (gauche) et des représentants des Vietnamiens à l'étrangers. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger, placée sous le thème « La communauté vietnamienne à l’étranger contribue au renforcement de la puissance nationale globale », se tiendra du 17 au 20 décembre 2026, selon le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger du ministère des Affaires étrangères.

Cette conférence constituera un forum important permettant aux Vietnamiens résidant à l’étranger de renforcer leurs liens, d’échanger et de proposer des initiatives, tout en contribuant au développement du pays dans la nouvelle période. Les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens devraient y participer et présenter les principales orientations.

La rencontre devrait favoriser une participation plus concrète de la communauté vietnamienne à l’étranger aux programmes et objectifs de développement national, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’économie verte, de l’investissement, du commerce et de l’intégration internationale.

Selon le programme prévisionnel, la conférence comprendra une séance d’ouverture et une séance plénière, ainsi que des sessions thématiques consacrées à des domaines présentant un intérêt pratique pour le développement national. Des activités en marge de la conférence permettront également de renforcer les échanges entre les partenaires nationaux et les particuliers et organisations vietnamiennes à l’étranger dans les domaines de l’économie, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la préservation de la langue vietnamienne.

Le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger invite les associations et organisations, entrepreneurs, intellectuels, experts, scientifiques, artistes, représentants des médias, personnalités reconnues ainsi que les communautés vietnamiennes à l’étranger à s’inscrire pour participer à la conférence.

La communauté vietnamienne à l’étranger compte actuellement environ 6,5 millions de personnes réparties dans plus de 130 pays et territoires. Elle continue de se développer, tandis que ses conditions de vie s’améliorent. La proportion d’experts, d’intellectuels, de scientifiques, d’entrepreneurs et de travailleurs hautement qualifiés augmente, tandis que l’âge moyen de la communauté tend à diminuer. Certains de ses membres occupent déjà des postes importants au sein des systèmes politiques de leurs pays d’accueil.

La grande majorité des Vietnamiens à l’étranger s’intègre bien dans leurs sociétés d’accueil, tout en contribuant activement à la préservation des traditions et de l’identité culturelle nationales et en maintenant des liens étroits avec la Patrie. Ils jouent également un rôle important dans le renforcement des relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam et les autres pays, ainsi que dans l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie.

Récemment, le Bureau politique a adopté la Résolution n°23-NQ/TW sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger, après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution n°36-NQ/TW de 2004 et des textes directifs du Bureau politique et du secrétariat du Comité central du Parti sur cette question.

Cette résolution témoigne de l’attention profonde, constante et cohérente accordée par le Parti et l’État à la communauté vietnamienne à l’étranger. Elle confirme que le travail concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger occupe une place importante dans la stratégie de grande union nationale et constitue une composante organique de la stratégie de développement du pays et de renforcement de sa puissance nationale globale dans la nouvelle période.-VNA

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