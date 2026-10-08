Le Vietnam désigne Nguyen Van Dai comme individu impliqué dans des activités terroristes

Hanoï (VNA) – Selon un avis du ministère de la Sécurité publique, conformément au droit vietnamien et au droit international, le ministère de la Sécurité publique a déterminé que la personne ci-dessous a mené et mène actuellement des activités terroristes.



Nguyen Van Dai, alias « Nguyen Viet Hung », est né le 6 mai 1969 et est originaire de Hung Yên. De nationalité vietnamienne, il réside actuellement en Allemagne et occupe la fonction de « membre du Comité central » de l’organisation terroriste « Viêt Tân ».



En 2007, Nguyen Van Dai a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à quatre ans d’emprisonnement et à quatre ans de résidence surveillée pour « propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam », en vertu de l’article 88 du Code pénal de 1999.



En 2018, Nguyen Van Dai a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à 15 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour « activités visant à renverser le pouvoir populaire », en vertu de l’article 109 du Code pénal. L’exécution de sa peine a ensuite été temporairement suspendue et il a quitté le Vietnam pour l’Allemagne.



Le 5 décembre 2025, l’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Nguyen Van Dai pour « fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam », en vertu de l’article 117 du Code pénal.



Le 31 décembre 2025, Nguyen Van Dai a été jugé par contumace par le Tribunal populaire de Hanoï et condamné à 17 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour « fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam », en vertu de l’article 117 du Code pénal.- VNA

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