Société

Le Vietnam désigne Nguyen Van Dai comme individu impliqué dans des activités terroristes

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a annoncé le 8 octobre avoir identifié Nguyen Van Dai comme un individu ayant mené et continuant de mener des activités terroristes, conformément au droit vietnamien et au droit international.

Nguyen Van Dai est désigné comme individu impliqué dans des activités terroristes. Photo: VNA
Nguyen Van Dai est désigné comme individu impliqué dans des activités terroristes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon un avis du ministère de la Sécurité publique, conformément au droit vietnamien et au droit international, le ministère de la Sécurité publique a déterminé que la personne ci-dessous a mené et mène actuellement des activités terroristes.

Nguyen Van Dai, alias « Nguyen Viet Hung », est né le 6 mai 1969 et est originaire de Hung Yên. De nationalité vietnamienne, il réside actuellement en Allemagne et occupe la fonction de « membre du Comité central » de l’organisation terroriste « Viêt Tân ».

En 2007, Nguyen Van Dai a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à quatre ans d’emprisonnement et à quatre ans de résidence surveillée pour « propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam », en vertu de l’article 88 du Code pénal de 1999.

En 2018, Nguyen Van Dai a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à 15 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour « activités visant à renverser le pouvoir populaire », en vertu de l’article 109 du Code pénal. L’exécution de sa peine a ensuite été temporairement suspendue et il a quitté le Vietnam pour l’Allemagne.

Le 5 décembre 2025, l’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Nguyen Van Dai pour « fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam », en vertu de l’article 117 du Code pénal.

Le 31 décembre 2025, Nguyen Van Dai a été jugé par contumace par le Tribunal populaire de Hanoï et condamné à 17 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour « fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam », en vertu de l’article 117 du Code pénal.- VNA

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