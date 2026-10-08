Société

Un colloque international met en lumière l'autonomisation des femmes dans l'économie des soins

L'événement constitue une étape préparatoire clé en vue du Dialogue politique de haut niveau sur les femmes et l'économie que le Vietnam assumera la présidence de l'APEC 2027.

Colloque international sur l'autonomisation des femmes dans l'économie des soins. Photo: VNA
Colloque international sur l'autonomisation des femmes dans l'économie des soins. Photo: VNA

Hanoï (VNA) — Le ministère vietnamien de l'Intérieur, en coopération avec l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) et l'ambassade d'Australie au Vietnam, a organisé le 8 octobre à Hanoï, un colloque international consacré à l'autonomisation des femmes dans l'économie des soins.

L'événement constitue une étape préparatoire clé en vue du Dialogue politique de haut niveau sur les femmes et l'économie que le Vietnam assumera la présidence de l'APEC 2027.

S'exprimant lors de l'ouverture, la vice-ministre de l'Intérieur, Nguyen Thi Ha a souligné que l'économie des soins exige une approche globale et adaptée aux évolutions démographiques du Vietnam et de la région Asie-Pacifique. Selon elle, ce secteur est étroitement lié au marché du travail, à la productivité, à la qualité des ressources humaines et à la compétitivité économique.

La vice-ministre a rappelé que le cadre juridique vietnamien comprend la Loi sur le travail, la Loi sur l'égalité des sexes, la Loi sur la sécurité sociale et la Stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour 2021-2030. L'objectif fixé consiste à réduire en 2025 le temps consacré par les femmes aux tâches ménagères et de soins non rémunérées à 1,7 fois celui des hommes, puis à 1,4 fois d'ici 2030. Actuellement, ce ratio s'établit à 1,68 fois, atteignant la cible fixée pour 2025. Toutefois, ces charges continuent de peser sur les opportunités professionnelles des femmes, dans un contexte où le Vietnam fait face au vieillissement de sa population, à la baisse de la natalité et aux mutations des structures familiales.

De son côté, la représentante d'ONU Femmes au Vietnam, Caroline Nyamayemombe, a appelé à considérer les services de soins comme un composant essentiel des infrastructures économiques. Elle a précisé que les investissements dans des services d'assistance accessibles et de qualité permettent de créer des emplois stables, de promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer la durabilité de l'économie. Elle a également réaffirmé l'engagement d'ONU Femmes à accompagner le ministère de l'Intérieur dans le développement de politiques et d'initiatives concrètes.

Au cours des échanges, les délégués ont analysé les expériences régionales et discuté des priorités politiques à proposer dans le cadre de l'APEC. Les intervenants ont convenu que la mise en place d'un système de soins performant nécessite un engagement partagé entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les communautés et les familles, à travers des services adaptés, des politiques de protection sociale et des conditions de travail favorables aux familles. -VNA

#ONU Femmes #autonomisation des femmes #VNHP
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