Hanoï accueille une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Hanoï (VNA) - La Conférence internationale sur la coopération éducative à l’ère numérique s’est ouverte le 8 octobre à Hanoï, réunissant plus de 800 délégués venus de 40 pays et territoires. Représentants d’établissements d’enseignement, d’organisations internationales et d’entreprises technologiques se sont réunis pour promouvoir le développement scientifique, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale dans le secteur de l’éducation.



S'exprimant lors de l'ouverture, le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, a indiqué que les technologies numériques et l'intelligence artificielle offrent d'immenses opportunités, tout en posant des défis globaux concernant la fiabilité des informations, l'éthique, le droit d'auteur, la sécurité des données et le fossé numérique.

Selon lui, le système éducatif doit évoluer afin d’orienter l’utilisation des technologies au service de l’épanouissement humain. Les apprenants doivent développer leur autonomie dans l’apprentissage, leur esprit critique et leur créativité, tandis que les enseignants sont appelés à devenir davantage des guides et des sources d’inspiration.



Le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation a défini quatre priorités majeures : établir une plateforme de données et une infrastructure numérique sécurisées ; rénover l'enseignement en renforçant les compétences numériques des enseignants et des élèves ; moderniser la gestion tout en garantissant un usage éthique et transparent des technologies ; et intensifier la coopération internationale pratique par la recherche conjointe et le partage de solutions efficaces.

Représentant l’Union européenne, Stefaan Hermans, directeur général chargé de la coopération internationale, de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture à la Commission européenne, a souligné que la transformation numérique reposait avant tout sur l’humain, les institutions et le partage des connaissances. Il a rappelé les programmes de soutien existants, notamment Erasmus+ et Horizon Europe, et réaffirmé la volonté de l’Union européenne d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs éducatifs.





La représentante de l'UNICEF au Vietnam, Silvia Danailov s'exprime à la conférence. Photo: VNA

De son côté, la représentante de l'UNICEF au Vietnam, Silvia Danailov, a rappelé que la technologie doit garantir des opportunités d'apprentissage équitables pour tous les enfants, en particulier les groupes vulnérables et les minorités ethniques. Elle a insisté sur la nécessité d'investir dans les capacités humaines et d'intégrer la protection de la vie privée des enfants dès la conception des systèmes numériques.



Organisé sur deux jours, l’événement comprend des sessions thématiques consacrées à l’enseignement général, supérieur et professionnel, ainsi que des cérémonies de signature d’accords de partenariat. En parallèle, une exposition réunissant plus de 70 stands présente des solutions technologiques appliquées à l’éducation et offre un espace d’échange direct entre établissements d’enseignement, scientifiques et entreprises technologiques.

Dans son discours d’ouverture de l’exposition, le ministre Hoang Minh Son a appelé les établissements d’enseignement à partager activement les besoins concrets à résoudre, tandis que les entreprises, scientifiques et partenaires internationaux sont invités à proposer des solutions et à élaborer des programmes de coopération concrets.

Les priorités portent notamment sur l’application et le développement de l’IA dans l’enseignement, l’évaluation et la gestion, l’exploitation sécurisée des données éducatives, ainsi que le renforcement des compétences numériques et en IA des enseignants. Le ministère de l’Éducation et de la Formation a réaffirmé son engagement à accompagner les différents acteurs afin de transformer les échanges en programmes de coopération concrets, au bénéfice des apprenants, des enseignants et de la société. -VNA