Le Vietnam et l’Argentine renforcent leur coopération dans l’éducation et la recherche académique

Hanoï (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a rencontré le 8 octobre les dirigeants de l’Université Austral, à Buenos Aires, afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

À cette occasion, le Dr Gabriel Astarloa, doyen de la faculté de droit de l’Université Austral, a présenté cet établissement fondé en 1991, reconnu pour la qualité de son enseignement dans les domaines des sciences politiques, des relations internationales et de la gestion des politiques publiques.

Il a exprimé la volonté de l’université de nouer des partenariats avec des établissements vietnamiens, notamment pour favoriser la mobilité des enseignants et des étudiants et développer des projets de recherche conjoints.

L’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a, pour sa part, rappelé que l’Argentine comptait parmi les principaux partenaires du Vietnam en Amérique latine. Les deux pays entretiennent depuis plus de cinquante ans des relations d’amitié et de coopération qui se sont progressivement étendues à de nombreux domaines, de la politique et de la diplomatie à l’économie, au commerce, à la culture, à l’éducation et aux échanges entre les populations.

Tout en saluant le dynamisme des échanges économiques et commerciaux ces dernières années, la diplomate a insisté sur la nécessité d’approfondir la coopération éducative et académique. À cet effet, elle a proposé d'établir des connexions directes entre l'Université Austral et l'Académie diplomatique du Vietnam, une institution de formation spécialisée de recherche sur les relations internationales, de la science politique et de conseil politique.

Abondant dans ce sens, le Dr Luciano Bolinaga, directeur du Centre d’études asiatiques de l’Université Austral, a souligné le rôle de passerelle que peut jouer l’ambassade du Vietnam pour rapprocher les universités des deux pays. Il a estimé nécessaire de renforcer la connaissance mutuelle des cultures et de l’histoire des deux pays, ainsi que de développer des programmes de formation à l’intention des cadres et des entreprises argentins en matière d’échanges culturels et de coopération avec les partenaires vietnamiens. Il a également proposé de promouvoir les échanges de professeurs, de chercheurs et d’étudiants, afin de permettre aux chercheurs argentins de se rendre au Vietnam pour mieux comprendre le processus de développement et de modernisation du pays.

Le Dr Alfonso Santiago, directeur de l'École de politique, de gouvernement et de relations internationales, a fait part de son forte impression pour l’hospitalité des habitants, la richesse culturelle et le potentiel économique du Vietnam, ainsi que sa résilience et sa capacité de transformation, suite à une récente visite à Hô Chi Minh-Ville en janvier dernier. Il a réitéré l’engagement de l’Université Austral à accompagner le processus de consolidation des relations bilatérales.

Enfin, le Dr Juan de Dios Cincunegui, directeur du Centre international d’études, de recherche et de prospective parlementaires (CIDEIPP), a salué l’efficacité de la coopération entre les groupes d’amitié parlementaires des deux pays et leur coordination au sein de l’Union interparlementaire (UIP). Il a souligné que cette diplomatie parlementaire constituait un levier essentiel pour approfondir la compréhension mutuelle, multiplier les échanges et promouvoir la coopération dans divers secteurs.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam a également présenté une vidéo retraçant les principales réalisations du pays en matière de développement économique, d’expansion des échanges commerciaux et d’intégration internationale, contribuant ainsi à mieux faire connaître le processus de Renouveau du Vietnam et son rôle croissant sur la scène internationale. -VNA

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