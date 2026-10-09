Société

Le Vietnam et l’Argentine renforcent leur coopération dans l’éducation et la recherche académique

L’Université Austral souhaite nouer des partenariats avec des établissements vietnamiens, notamment pour favoriser la mobilité des enseignants et des étudiants et développer des projets de recherche conjoints.

Des représentants de l'Université Austral et de l'ambassade du Vietnam lors de la séance de travail. Photo : VNA
Des représentants de l'Université Austral et de l'ambassade du Vietnam lors de la séance de travail. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a rencontré le 8 octobre les dirigeants de l’Université Austral, à Buenos Aires, afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

À cette occasion, le Dr Gabriel Astarloa, doyen de la faculté de droit de l’Université Austral, a présenté cet établissement fondé en 1991, reconnu pour la qualité de son enseignement dans les domaines des sciences politiques, des relations internationales et de la gestion des politiques publiques.

Il a exprimé la volonté de l’université de nouer des partenariats avec des établissements vietnamiens, notamment pour favoriser la mobilité des enseignants et des étudiants et développer des projets de recherche conjoints.

L’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a, pour sa part, rappelé que l’Argentine comptait parmi les principaux partenaires du Vietnam en Amérique latine. Les deux pays entretiennent depuis plus de cinquante ans des relations d’amitié et de coopération qui se sont progressivement étendues à de nombreux domaines, de la politique et de la diplomatie à l’économie, au commerce, à la culture, à l’éducation et aux échanges entre les populations.

Tout en saluant le dynamisme des échanges économiques et commerciaux ces dernières années, la diplomate a insisté sur la nécessité d’approfondir la coopération éducative et académique. À cet effet, elle a proposé d'établir des connexions directes entre l'Université Austral et l'Académie diplomatique du Vietnam, une institution de formation spécialisée de recherche sur les relations internationales, de la science politique et de conseil politique.

Abondant dans ce sens, le Dr Luciano Bolinaga, directeur du Centre d’études asiatiques de l’Université Austral, a souligné le rôle de passerelle que peut jouer l’ambassade du Vietnam pour rapprocher les universités des deux pays. Il a estimé nécessaire de renforcer la connaissance mutuelle des cultures et de l’histoire des deux pays, ainsi que de développer des programmes de formation à l’intention des cadres et des entreprises argentins en matière d’échanges culturels et de coopération avec les partenaires vietnamiens. Il a également proposé de promouvoir les échanges de professeurs, de chercheurs et d’étudiants, afin de permettre aux chercheurs argentins de se rendre au Vietnam pour mieux comprendre le processus de développement et de modernisation du pays.

Le Dr Alfonso Santiago, directeur de l'École de politique, de gouvernement et de relations internationales, a fait part de son forte impression pour l’hospitalité des habitants, la richesse culturelle et le potentiel économique du Vietnam, ainsi que sa résilience et sa capacité de transformation, suite à une récente visite à Hô Chi Minh-Ville en janvier dernier. Il a réitéré l’engagement de l’Université Austral à accompagner le processus de consolidation des relations bilatérales.

Enfin, le Dr Juan de Dios Cincunegui, directeur du Centre international d’études, de recherche et de prospective parlementaires (CIDEIPP), a salué l’efficacité de la coopération entre les groupes d’amitié parlementaires des deux pays et leur coordination au sein de l’Union interparlementaire (UIP). Il a souligné que cette diplomatie parlementaire constituait un levier essentiel pour approfondir la compréhension mutuelle, multiplier les échanges et promouvoir la coopération dans divers secteurs.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam a également présenté une vidéo retraçant les principales réalisations du pays en matière de développement économique, d’expansion des échanges commerciaux et d’intégration internationale, contribuant ainsi à mieux faire connaître le processus de Renouveau du Vietnam et son rôle croissant sur la scène internationale. -VNA

#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #Université Austral #Argentine #éducation #recherche académique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Éducation-Formation

Sur le même sujet

Des participants lors du séminaire. Photo: VNA

Argentine-Vietnam : vers un renforcement du commerce et des investissements

​Un séminaire organisé à Buenos Aires a réuni des parlementaires et des représentants d’entreprises argentines et vietnamiennes afin d’examiner les possibilités et les solutions destinées à élargir les relations économiques bilatérales, notamment dans le commerce, l’investissement et la coopération dans les chaînes de valeur.

L’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt (à droite) et le sénateur Jorge Milton Capitanich, président du Groupe d’amitié asiatique du Sénat argentin, à l’ambassade du Vietnam en Argentine, le 8 juin. Photo : VNA

L’Argentine et le Vietnam renforcent leur coopération parlementaire

L’Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam se classe septième parmi les partenaires commerciaux de l’Argentine et premier sur le marché de l’Asie du Sud-Est. Les échanges bilatéraux devraient atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2025.

Voir plus

Conférence internationale sur la coopération éducative à l’ère numérique à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï accueille une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

S'exprimant lors de l'ouverture, le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, a indiqué que les technologies numériques et l'intelligence artificielle offrent d'immenses opportunités, tout en posant des défis globaux concernant la fiabilité des informations, l'éthique, le droit d'auteur, la sécurité des données et le fossé numérique. Selon lui, le système éducatif doit évoluer afin d’orienter l’utilisation des technologies au service de l’épanouissement humain.

Hanoï prévoit d'investir dans le remplacement de plusieurs dizaines de bus électriques d'ici fin 2026. Photo : VNA

Hanoï accélère l’électrification de son réseau de bus pour une capitale plus verte

Selon les responsables de Transerco, le remplacement progressif des véhicules diesel s’inscrit dans une stratégie visant à porter à plus de 51 % la part des véhicules écologiques dans la flotte de l’entreprise d’ici fin 2026. La transition doit permettre à la fois de moderniser le réseau de transport public et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale.

À Dà Nang, une résidente utilise un code QR pour obtenir son numéro de passage au Centre de services administratifs du quartier de Hoa Xuân. Photo: VNA

Des fondations aux premiers résultats : la transformation numérique en marche

De nombreuses localités accélèrent leur transformation numérique pour optimiser les services publics, accompagner le tissu économique et stimuler l’attractivité locale, mettant en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.