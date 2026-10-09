Vietnam-Cambodge : cap sur les 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux

Hanoï (VNA) – Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge poursuivent leur progression et demeurent l’un des points forts de la coopération bilatérale.



Après avoir atteint un record de plus de 11,3 milliards de dollars en 2025, le commerce bilatéral a totalisé environ 8,7 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 8,3 % sur un an. Cette dynamique ouvre la voie à l’objectif de porter les échanges à 20 milliards de dollars dans les années à venir.



Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge, dont il est le deuxième fournisseur et le deuxième marché d’exportation. Il compte également 223 projets d’investissement dans le Royaume, représentant près de 3,4 milliards de dollars de capitaux enregistrés.



D’après les données des Douanes vietnamiennes, sur les huit premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes vers le Cambodge se sont élevées à 4,3 milliards de dollars (+13,8 %), tandis que les importations ont atteint 4,4 milliards de dollars (+3,4 %).



L’un des principaux atouts des échanges bilatéraux réside dans la complémentarité des deux économies. Le Cambodge dispose d’un potentiel important dans l’agriculture, les matières premières et certaines activités industrielles. Le Vietnam constitue un débouché majeur pour plusieurs produits cambodgiens, dont le riz, le caoutchouc, le manioc, les noix de cajou, le bois, les fruits et les légumes. En sens inverse, les entreprises vietnamiennes fournissent au marché cambodgien des produits destinés à la production et à la consommation, tels que l’acier, les engrais, les aliments pour animaux, les textiles, les matières premières...



Cette complémentarité constitue une base solide pour porter les relations commerciales à un niveau supérieur, en augmentant non seulement le volume des échanges transfrontaliers, mais aussi la part des produits transformés, la valeur ajoutée et la participation des entreprises des deux pays aux mêmes chaînes d’approvisionnement.



L’objectif de 20 milliards de dollars suppose toutefois de lever plusieurs obstacles institutionnels et réglementaires afin de créer un cadre juridique et politique plus favorable à la coopération.



Selon les experts, il est également nécessaire de créer de nouveaux moteurs de croissance, notamment en développant la transformation des produits agricoles, en élargissant la coopération industrielle et les industries de soutien, et en tirant un meilleur parti du marché de l’ASEAN et des accords commerciaux auxquels participent les deux pays.



Si les réformes institutionnelles sont nécessaires, les infrastructures logistiques et les liaisons de transport sont essentielles pour concrétiser le potentiel commercial. À long terme, les liaisons routières transfrontalières continueront à jouer un rôle clé. Le raccordement de l’axe Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai - Bavet - Phnom Penh aux réseaux autoroutiers des deux pays devrait réduire les temps de transport et les coûts logistiques, favoriser le développement des centres logistiques, des zones industrielles et des services le long du corridor économique, tout en facilitant les échanges commerciaux, le tourisme et les contacts entre les populations.



Le commerce entre le Vietnam et le Cambodge aborde ainsi une nouvelle étape de son développement. L’objectif de 20 milliards de dollars pourrait ainsi marquer une nouvelle phase de coopération économique, plus concrète, plus équilibrée et davantage créatrice de valeur ajoutée. – VNA