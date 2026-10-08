Forum économique de la capitale: Les ressources humaines au cœur des nouveaux moteurs de croissance

Hanoi (VNA) – Le 3e Forum économique de la capitale (CEF III 2026) s’est tenu jeudi 8 octobre à Hanoi sur le thème «Les moteurs de la croissance issus de ressources humaines de haute qualité», en se concentrant sur les moyens de développer une main-d’œuvre capable de stimuler la productivité, l’innovation et la compétitivité dans la nouvelle économie.

Le forum a été organisé sous l’égide du Comité populaire de Hanoi et de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), avec l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoi (HANOISME) assurant la coordination aux côtés d’un réseau de 18 entités co-organisatrices.

L’événement a réuni des ambassadeurs et des représentants diplomatiques de 15 pays, notamment le Mozambique, la Thaïlande, l’Irak, la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, le Sri Lanka, le Kazakhstan, l’Égypte, la Turquie, Haïti, le Pakistan, les Pays-Bas, la Mongolie, la Palestine et les Émirats arabes unis.

Les discussions ont porté sur l’amélioration de la qualité des ressources humaines pour répondre aux exigences changeantes de l’économie, en plaçant l’humain au cœur de l’innovation, de la croissance de la productivité et du renforcement de la compétitivité.

Plutôt que de considérer les ressources humaines uniquement sous l’angle du recrutement et de la formation, le CEF III a examiné comment une main-d’œuvre hautement qualifiée peut permettre aux entreprises de maîtriser les technologies, de mobiliser des capitaux, de développer des marchés et de s’intégrer plus pleinement aux chaînes de valeur mondiales.

Le forum a évalué les forces et les faiblesses du tissu économique de Hanoi. Parmi les enjeux clés figuraient le développement des ressources humaines pour accroître la productivité et la valeur ajoutée ; l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, des capacités financières et des compétences en matière de fusions-acquisitions afin d’aider les entreprises à absorber des capitaux et à se restructurer ; et le renforcement des liens entre les entreprises et les organismes de formation pour former des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qualifiés pour les secteurs de la production, de la distribution et des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Lors de cet événement, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, a souligné le rôle crucial des petites et moyennes entreprises dans l’économie, en particulier dans un contexte de développement technologique rapide et de transformation numérique, notant qu’une concurrence accrue et un cadre juridique moderne constituent des conditions préalables au développement.

L’émergence de nouveaux défis exige de nouvelles connaissances et compétences, ainsi que des approches éducatives inédites et plus flexibles, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités de Hanoi accomplissent un excellent travail à cet égard.

Une différence majeure entre le CEF III et les deux éditions précédentes résidait dans l’accent mis sur les ressources humaines, capables de transformer la technologie, les capitaux et les opportunités de marché en résultats commerciaux. Alors que le CEF I se concentrait davantage sur les outils numériques et le CEF II sur la chaîne d’approvisionnement et la mise en relation avec les investisseurs, l’édition de cette année a placé les ressources humaines au cœur de la croissance économique.

Le forum a également marqué le lancement du Conseil d’experts de haut niveau du CEF, composé de neuf spécialistes issus des domaines de l’économie, des sciences et technologies, de la gestion, de l’éducation, de la communication et du monde des affaires. Ce conseil fournira des services de conseil, des évaluations indépendantes et des orientations professionnelles pour les activités du forum.

Le CEF III visait à transformer les discussions en actions concrètes, en sélectionnant cinq à sept enjeux prioritaires pour une mise en œuvre pilote et en répartissant les responsabilités entre les organismes publics, les associations professionnelles, les entreprises et les établissements de formation.

Mac Quôc Anh, vice-président et secrétaire général de HANOISME ainsi que responsable du comité d’organisation du forum, a souligné que les ressources humaines de haute qualité ne devaient pas simplement constituer un intrant pour l’économie, mais agir comme un moteur direct de la productivité, de l’innovation, de la compétitivité et d’une nouvelle dynamique de croissance.

L’objectif ultime du forum est d’élaborer un «Cadre d’action post-CEF III» visant à intensifier les échanges entre les autorités, les entreprises, les établissements de formation et les partenaires internationaux, tout en associant le développement des ressources humaines à une productivité accrue, à l’innovation technologique et à une compétitivité renforcée des entreprises. – VNA

​