Économie

Le Vietnam mise sur la transformation numérique pour développer l'e-commerce transfrontalier

La transformation numérique des services douaniers ouvre de nouvelles perspectives au commerce électronique transfrontalier au Vietnam, en facilitant les exportations en ligne et en renforçant la compétitivité des entreprises sur les marchés internationaux.

Cérémonie de signature de l’accord de soutien aux entreprises exportant en ligne, lors du forum. Photo : VNA
Cérémonie de signature de l’accord de soutien aux entreprises exportant en ligne, lors du forum. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’Association vietnamienne du commerce électronique (Vietnam E-commerce Association - VECOM), en coordination avec l’Agence du commerce électronique du ministère de l’Industrie et du Commerce, a organisé le 8 octobre à Hanoï le Forum du commerce électronique transfrontalier VOIEF 2026, placé sous le thème « Impacts de la transformation numérique dans le secteur douanier ».

L’événement a réuni plus de 250 représentants des autorités publiques, des entreprises, des plateformes de commerce électronique, des prestataires logistiques, des organismes de soutien à l’exportation et des experts du commerce électronique transfrontalier. Les échanges ont porté sur les évolutions des politiques publiques, les effets de la transformation numérique sur la gestion douanière, ainsi que les nouvelles opportunités et exigences pour les entreprises souhaitant accéder aux marchés internationaux.

Le VOIEF s’inscrit dans le programme de promotion du commerce électronique transfrontalier mis en œuvre régulièrement par la VECOM depuis 2017, visant à examiner les opportunités et les difficultés du secteur, ainsi qu’à discuter des politiques et solutions destinées à favoriser son développement.

Lors de l’ouverture, Lai Viet Anh, vice-directrice de l’Agence du commerce électronique, a souligné que le commerce électronique transfrontalier était devenu une tendance importante du commerce mondial et offrait au Vietnam de nouvelles opportunités d’exportation, notamment pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

Selon les données présentées lors du forum, le marché vietnamien du commerce électronique a atteint environ 31 milliards de dollars en 2025, plaçant le Vietnam parmi les dix premiers marchés mondiaux et les trois premiers de l’ASEAN. Les exportations réalisées via le commerce électronique ont progressé de 78 %, confirmant l’essor rapide des canaux de vente en ligne. Toutefois, la valeur totale des importations et des exportations effectuées par ce canal ne s’est élevée qu’à environ 4,45 milliards de dollars, laissant entrevoir un important potentiel de croissance.

Les entreprises restent néanmoins confrontées à une fragmentation des services couvrant l’ensemble de la chaîne d’exportation : recherche de clients internationaux, gestion des risques et assurance des marchandises, respect des normes des marchés d’importation, transport et dédouanement. Cette dispersion peut allonger les délais de préparation, accroître les coûts et exposer davantage les entreprises aux risques, notamment celles qui abordent pour la première fois les marchés internationaux.

La transformation numérique des services douaniers, ainsi que les solutions d’assurance numérique et l’utilisation d’agents d’intelligence artificielle, contribuent à réduire ces difficultés et à renforcer la compétitivité des exportateurs.

Dans le cadre du forum, quatre partenaires – OSB, MIC, Vinacontrol et T&M Logistics – ont signé un protocole d’accord et lancé 4C GO GLOBAL, un écosystème de services destiné à accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur développement à l’international via les canaux en ligne.

Le dispositif couvre quatre étapes clés de l’exportation : la recherche de clients internationaux, la gestion des risques et l’assurance, la certification et le contrôle de la qualité, ainsi que le transport et les procédures douanières. Il offre ainsi aux entreprises un point de contact unique pour l’ensemble de leur parcours à l’exportation, au lieu de les contraindre à traiter séparément avec plusieurs prestataires. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #transformation numérique #commerce électronique transfrontalier
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