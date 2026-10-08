Nghê An veut moderniser sa flotte de surveillance des pêches

Nghê An (VNA) - La province de Nghê An dispose actuellement de deux navires et de deux embarcations de surveillance des pêches, dont plusieurs sont en service depuis 20 à 30 ans. Avec le temps, leurs moteurs, équipements de navigation et systèmes de communication se sont dégradés, réduisant leurs performances et leur efficacité opérationnelle.

Le KN-701-NA est le plus ancien navire de la flotte. Construit en 1996 à Nam Dinh, il mesure 20,83 m de long et 4,4 m de large et est propulsé par deux moteurs principaux de 330 CV. Après près de trois décennies d’exploitation, il a subi plusieurs réparations et révisions, mais son état demeure préoccupant.

Selon Trân Châu Thanh, chef du service de surveillance des pêches de la Direction des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques de Nghê An, les moteurs du navire sont devenus faibles et connaissent fréquemment des pannes. La coque a également été soudée et renforcée à plusieurs reprises. Par mer calme, le KN-701-NA peut encore accomplir ses missions. Mais lorsque le vent se renforce et que les vagues grossissent, ses limites deviennent plus évidentes. Le système de communication Icom connaît lui aussi des perturbations lorsque le navire s’éloigne des côtes.

Le capitaine Nguyên Van Hung souligne par ailleurs l’écart de vitesse avec les bateaux de pêche. Ceux-ci peuvent atteindre neuf à dix nœuds, contre seulement sept à huit nœuds pour le KN-701-NA à pleine puissance, ce qui complique les opérations d’approche et de suivi.

Le KN-688-NA, construit en 2006 à Hai Phong, est plus récent, mais affiche lui aussi près de 20 ans d’exploitation. Long de 17,5 m et large de 4,6 m, il est équipé de deux moteurs de 550 CV et de deux groupes électrogènes de 60 CV. Sa vitesse maximale actuelle atteint environ 12 nœuds.

La situation est compliquée par l’absence d’un lieu d’amarrage réservé aux navires de surveillance à Nghe An. Ceux-ci sont actuellement stationnés dans un port de pêche très fréquenté, ce qui accroît les risques de collision et de dommages.

Les autorités locales souhaitent donc évaluer l’état de chaque navire, de la coque aux moteurs, groupes électrogènes, radars et systèmes de communication et de positionnement, afin de déterminer les équipements pouvant être réparés ou modernisés et ceux devant être remplacés.

Trân Châu Thanh préconise de privilégier un entretien planifié et des réparations préventives, plutôt que d’attendre les pannes pour intervenir. Pour les navires les plus dégradés, il estime nécessaire d’envisager leur remplacement et de moderniser progressivement la flotte. En fait, la Direction des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques de Nghê An a élaboré un plan de renouvellement des navires et embarcations. - VNA

​